С начала специальной военной операции России на Украине количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести в бундесвере увеличилось в пять раз. Об этом свидетельствует ответ федерального правительства на запрос парламентской фракции партии Die Linke.

Иван Шилов ИА Регнум LGBTQ Новобранцы

Если в 2020 году бундесвер получил 142 заявления об отказе от военной службы по соображениям совести, а в 2021 году — 209, то в 2022-м было получено 1123 заявления. Что-то подсказывает, что подобная тенденция сохранится для профессиональной немецкой армии, несущей серьезные «небоевые потери», и по итогам 2023 года. Многие отказники по соображениям совести оправдывают свои заявления войной на Украине и её возможной эскалацией: идя в армию, они «не ожидали военного конфликта».

Это может показаться несколько странным, но в Германии действительно уже лет тридцать бытует обывательское представление о бундесвере как о гуманитарной организации, таскающей мешки с песком во время наводнений, занимающейся эвакуацией людей из зон стихийных бедствий и проводящей организованную вакцинацию населения.

То, что солдатам по долгу службы иногда приходится стрелять в людей, немецким обывателям часто просто не приходит в голову. Тех же, кто всерьез готов проливать за фатерланд свою и чужую кровь, очень часто огульно обвиняют в симпатиях к правым экстремистам, всячески стигматизируют в мейнстримных медиа и с позором изгоняют из рядов вооруженных сил.

Ну да и бог с ними, с «профессиональными солдатами», идущими в бундесвер лишь за высокой государственной пенсией, хорошей медицинской страховкой и спокойным, размеренным рабочим графиком. Может быть, на защиту Германии, как в «старые добрые времена», готовы встать обычные призывники из народа, в которых разгорится традиционный прусско-тевтонский боевой дух? Увы, нет.

Опрос агентства dpa, проведенный еще в феврале 2023 года, показал, что при нападении иностранной державы и вступлении вражеских войск на территорию ФРГ лишь 5% граждан страны намерены стать добровольцами, а ещё 6% будут послушно сидеть дома в ожидании квитка мобилизационного предписания. При этом почти каждый четвёртый (24%) заявил, что просто уедет из страны, а 33% — постараются жить своей обычной жизнью, словно ничего особенного не произошло. Если за прошедшие полгода эти цифры, удивительные для нации, давшей миру несколько поколений отличных солдат, и изменились, то только в худшую сторону.

Нельзя сказать, что в правительстве Германии совсем не замечают проблем, свалившихся на вооруженные силы. После двенадцати жутких лет пребывания во главе бундесвера трех женщин — Кристины Ламбрехт, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсулы фон дер Ляйен — имевших об армии весьма отдаленные представления и делавших всё, чтобы лишить ее боеспособности, в кабмине наконец спохватились и решили, что армией пора заняться всерьез.

ТАСС/Peter Kneffel/dpa Министр обороны Германии Борис Писториус

Для этого в военное ведомство был отряжен Борис Писториус — партийный функционер СДПГ с опытом работы в региональных министерствах, большим преимуществом которого перед предшественницами было хотя бы то, что он когда-то служил срочную службу в войсках Западной Германии.

Писториус с энтузиазмом принялся разгребать авгиевы конюшни, оставленные женским триумвиратом. Он даже инициировал начало военной реформы, где одной из целей стало увеличение численности германских вооруженных сил до 203 тыс. человек к 2031 году (сейчас в бундесвере служат около 183 тыс. человек). Однако профессиональные военные (такие в бундесвере всё еще остались) от нового министра не в восторге. Его называют «Гуттенбергом 2.0», в честь еще одного министра обороны начала 2000-х, обожавшего фотографироваться в военной форме на фоне боевой техники и с позором ушедшего в отставку после обвинений в плагиате докторской диссертации.

В армейских кругах ходят слухи, что Писториус планирует изжить кадровый голод в армии за счет привлечения на службу женщин, а также трансгендеров и прочих «небинарных» персон. Еще одна идея — снижение требований к новобранцам, чтобы сократить процент отсева неподходящих кандидатур. Кроме того, планируется пригласить вернуться на службу солдат, вышедших в отставку, но еще не достигших предельного возраста нахождения на действительной воинской службе, а также уволенных из рядов доблестной германской армии за некритичные провинности вроде пьяной драки.

Самое печальное, что нескольким сотням настоящих «псов войны» из трех рот оперативного реагирования бундесвера, уволенным из армии по подозрению в симпатиях к правым экстремистам еще в 2020 году, на службу вернуться всё равно не получится.

Наверное, не стоит сомневаться в искренности мотивов тех представителей LGBTQ-сообщества, которые готовы встать на защиту страны и конституционного строя ФРГ. Достаточно вспомнить фаланги «боевых гомосексуалистов» Александра Македонского и городов-полисов Эллады, которое в свое время наводили страх на жителей древнего мира.

Однако высказывание Джорджа Оруэлла гораздо лучше отражает настоящую суть армии: «Мы можем спать спокойно благодаря стоящим на страже грубым мужланам, которые готовы обрушиться на любого, кто может нанести нам вред».

Увы, грубые мужланы в погонах в современной Германии в большом дефиците.