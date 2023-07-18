Кажется, несмотря на оголтелую пропаганду диверсити и инклюзивности со стороны леволиберальных активистов, западное общество и крупные производители развлекательного контента, стали уставать от обилия трансов, геев и цветных персонажей на экранах.

Иван Шилов ИА Регнум

Любая крупная корпорация, производящая услуги, продукты или кино с сериалами, ориентирована на зарабатывание денег. Для этого там существуют большие отделы маркетинга и аналитики, которые изучают предпочтения и вкусы разных групп целевой аудитории, с тем чтобы финальный продукт или услуга полностью предугадывали потребности людей.

Если это удается сделать, продажи растут, если нет — падают. Все просто.

Однако под давлением леволиберального обкома многие корпорации, чтобы быть модными и рукопожатными в глазах крикливого меньшинства, ввели у себя должности «диверсити-директора», т.е. директора по специфически понимаемому «разнообразию».

Диверсити-директор должен следить, чтобы в корпорации были обязательно представлены все меньшинства — сексуальные, расовые, национальные. А также за тем, чтобы рекламные продукты или фильмы-сериалы, если речь идет о стриминговых сервисах и киностудиях, обязательно отражали модную гендерно-расовую повестку.

Однако с течением времени стратегия приема на работу по цвету кожи и нетрадиционной сексуальной ориентации, а не исходя из профессиональных качеств, привела к снижению корпоративной эффективности.

Точно так же продукты, ставящие в рекламу трансгендеров или однополые семьи, фильмы, где белых играют негры, а гетеросексуальные любовные линии замещены однополыми, были встречены в штыки традиционным большинством. Продажи полетели в тартарары.

Пиво Bud, которое пьют американские реднеки, после рекламы с трансгендером начало терять лидирующие позиции на рынке. Его бывшие потребители снимают вирусные видео, где они уничтожают банки Bud.

Сексуальное белье Victory Secret было вынуждено закрыть свое легендарное шоу «Ангелы Виктории Сикрет». Его просто перестали смотреть, когда моделей с идеальным телом, заменили трансы, толстухи и геи, гуляющие по подиуму в нижнем женском белье.

В итоге в США прокатилась целая волна увольнений диверсити-директоров из крупных корпораций, чья политика привела к колоссальным убыткам. Акционеры и собственники обрушили свою ярость именно на этих сотрудников.

Илон Маск просто ликвидировал весь департамент диверсити «Твиттера» после его покупки. А на прошлой неделе произошло сразу несколько громких увольнений ветеранов диверсити-менеджмента.

«Дисней» уволил вице-президента по диверсити Латондру Ньютон. Нетфликс рассчитала своего главного стратега по инклюзивности Верну Майерс. «Уорнер Бразерс» покинула диверсити-директор Карен Хорн. А Академия кинематографических искусств и наук убрала своего вице-президента по диверсити и инклюзивности Джанелл Инглиш.

Вы удивитесь, но все четыре дамы — темнокожие американки. Простите, а где же белые, азиаты и мужчины? Где тут декларируемая инклюзивность с диверсити?

Зато вот среди семи гномиков в новой адаптации «Белоснежки» двое афроамериканцы, а одна — афроамериканка. Да и Белоснежку играет мулатка. Про их гендерную идентичность пока не сообщается. Но братья Гримм и без этого были бы очень удивлены.