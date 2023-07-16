Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Одним из любимых развлечений польской прессы является перепечатка публикаций западных коллег, которые предсказывают Польше «великое будущее». Минувшая неделя не стала исключением: многие польские издания обильно цитировали статью известного британского журналиста Эндрю Нейла, призвавшего Лондон на страницах Daily Mail делать ставку на «становящуюся величественной Польшу».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возрождающаяся Польша имеет большое значение для Великобритании, — утверждает Нейл. — Каждый поляк знает, что польские летчики сыграли решающую роль в нашей победе над нацистами в битве за Британию. Теперь они знают, что Великобритания при Борисе Джонсоне первой согласилась с Варшавой в том, что Украина нуждается в серьезной военной помощи, чтобы противостоять вторжению Путина. Мы воспринимаем российскую угрозу так же, как и поляки. Более того, мы видим Европу так же, как и поляки».

Однако следует уточнить и то, что большинство поляков хорошо знают о сугубо конъюнктурной «любви» Великобритании к Польше, которая носит эпизодический характер на фоне обычно пренебрежительного взгляда Лондона на Варшаву. Так, в 1919 году член британского имперского кабинета, южноафриканский премьер Ян Смэтс называл поляков «прирожденными рабами».

А британский лорд Эдгар Винсент д’Абернон в начале августа 1920 года, когда красноармейцы подступали к Варшаве, заключал, что поляков следует «египетизировать», а над «польской голытьбой поставить английских или французских надзирателей, которые смогут навести порядок в этом восточноевропейском бардаке». Не забыли поляки и того, как Лондон подставил их осенью 1939 года после вторжения Гитлера.

Этот британский взгляд на Польшу имеет давние исторические корни. И по иронии судьбы в нем не обошлось без Украины, которая сегодня стала «символом» тесного альянса между Лондоном и Варшавой. Но во времена казни британского монарха Карла I и воцарения лорда-протектора Оливера Кромвеля все было ровно наоборот.

Польские дворяне осудили заключение Карла I в тюрьму и затем его казнь на эшафоте в 1649 году, а Английская революция и Кромвель вызывали презрение. Король Ян II Казимир опубликовал манифест, в котором обратился к шотландцам, проживающим в Польше, с призывом оказать финансовое содействие семье Стюартов.

По требованию польского короля в январе 1650 года Сейм принял акт, обязывающий живущих в Польше англичан и шотландцев отчислять 10% от своих доходов на поддержку реставрации монархии. Кстати, эти антибританские санкции вызвали протесты Гданьска, опасавшегося репрессий со стороны Кромвеля и сокращения торговли с Великобританией.

Но дело было не только в каких-то монархических сантиментах. «Ненависть Кромвеля к католицизму и его желание стать духовным лидером европейского протестантизма диктовало ему важность поддержки шведских и турецких планов по завоеванию оплота католицизма, Польши и устранению ее с европейской политической сцены», — отмечает польский писатель Эдвард Межва. В этой ситуации внимание лорда-протектора привлекли украинские казаки и их гетман Богдан Хмельницкий.

О существовании казаков в Великобритании узнали в конце XVI века из работ европейских путешественников. В середине XVII века, когда Хмельницкий поднял восстание против Варшавы, интерес Лондона к нему резко вырос.

Американский историк, уроженец Львова Любомир Винарь считает, что «1656–1657 годы были благоприятными для развития англо-украинских отношений, когда политические планы Хмельницкого совпадали с планами Кромвеля — была создана коалиция в составе Украины, Молдавии, Валахии, Трансильвании и Швеции, носившая антипольский и антимосковитский характер».

В этой связи интерес вызывает так называемое письмо Кромвеля к Хмельницкому, отрывок из которого опубликовал в журнале «Киевская старина» в 1882 году малороссийский историк Александр Лазаревский. Не все его коллеги тех времен и нынешние уверены в том, что такое письмо существовало, но периодически оно всплывает в дискуссиях.

Упомянутый нами выше польский писатель Эдвард Межва признает наличие этого документа, называя его содержание «особенно оскорбительным», поскольку в нем Кромвель якобы называл гетмана «обновителем греко-православной веры», «бичом Божьим против поляков» и «разрушителем папских заблуждений». Сам факт переписки лорда-протектора с Хмельницким во время «кровавого восстания», по мнению Межвы, вызвал «громадное возмущение польского общества».

Судя по всему, поляки не заблуждались в отношении намерений Кромвеля по использованию казаков. Так, когда в 1655 году русские войска заняли Вильно и подходили к шведским приобретениям в Ливонии и Пруссии, король Швеции Карл X Густав колебался в выборе направления главного удара, выбирая между Варшавой и Москвой. В тот момент Кромвель призвал короля «отрубить рог католическому зверю», то есть Польше, и разрешил ему завербовать в Англии и Шотландии до 7–8 тысяч наемников.

Так что нанесение удара Польше в спину в момент ее сражений с сильными врагами — что во времена восстания Хмельницкого, что польско-советской войны, что вторжения нацистов — является традиционным для британской политики. А аномалией, наоборот, оказываются редкие эпизоды «сердечного согласия» между Лондоном и Варшавой. Поэтому и нынешний польско-британский альянс, вызванный украинским конфликтом, представляется случаем кратковременного потепления в преддверии наступления долгих холодов.