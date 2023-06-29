Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

В Тернопольской области Украины разыгралась драма с большой буквы «д». Сталинизм поднимает голову, и это без шуток. Помните все эти истории «…мы, пионеры такие-то, не желаем иметь ничего общего с врагом народа N и просим больше не считать нас его детьми»? Вот точно такая же покаянная история.

Иван Шилов ИА REGNUM

Только вместо врага народа у нас ­— заслуженный патриот Украины, герой Майдана и глава областного совета Михайло Головко, а вместо пионеров — его жена Марьяна.

Суть истории донельзя банальна: пан Михайло проворовался. НАБУ задержала главу облсовета и двух его замов ещё 26 июня. Им предъявляют вымогательство взятки в размере 2,4 млн гривен ($65 тыс.) Взамен чиновники обещали подписать бизнесмену акты о выполнении работ, которые он давно должен был выполнить. Ничего экстраординарного, в общем-то.

Но в новостной топ историю вывела пани Марьяна, опубликовавшая в социальной сети покаянное письмо. И только ради чтения этого письма в оригинале стоит выучить украинский язык. «Я даже подумать не могла, что мой муж — взяточник. Всю жизнь я думала, что все наши доходы, недвижимость, автомобили и драгоценности он покупал за зарплату, а на самом деле это был один сплошной обман!» — сообщает пани Марьяна.

Дальше — больше. Она вспоминает, как познакомилась с мужем, как завязался их роман. Как он вырос из их патриотизма и партийной принципиальности. «… Как теперь с этим жить, ведь ни один свободовец [член партии «ВО Свобода», о ней, как уже сказано, будет отдельно] ни разу не украл у людей ни копейки. А тут целые миллионы! Какой же стыд. Теперь только развод. Только развод», — напоказ рыдает мать четверых детей.

Ну чем не Шекспир? С одним только уточнением.

Между всхлипываниями напоказ честная патриотка вполне трезво уточняет: поверьте, это не какой-то фальшивый развод, чтобы уберечь наше имущество от конфискации. «Нет, я иду на этот шаг не из-за денег, я не такая… для меня важнее духовные ценности».

Верим, Марьяна, верим! Благодаря выстроенной американцами системе все слова легко проверить онлайн. Декларация у четы Головко не самая свежая, но даже там видно, что у на жену записана квартира, нежилое помещение (на Украине так нередко проводят загородные дома), СТО, автомойка, автомобиль Honda Pilot. Наличку не считаем, но имеем в виду. Так что если супругу действительно грозит конфискация, то терять есть что.

И это отличный повод вспомнить, что мова, вышиванка и показное горение за Украину всегда были лучшим прикрытием для безудержного воровства. А святые люди из ВО «Свобода» — эталонные носители этого истинного украинского духа. Взять тот же Львов, где «свободовцы» уже лет 15 безуспешно пытаются свалить мэра Андрея Садового. Не потому, что тот чистенький. И не потому, что непопулярны, наоборот: Львовская и Тернопольская области — их базовый регион.

Стрингер/РИА Новости Мэр Львова Андрей Садовой с супругой Екатериной Кот-Садовой

Просто именно на Западной Украине избиратели знают, что «Свобода» — это не только про национализм и борьбу с москалями. Партия ещё с конца 2000-х стала политической крышей для влиятельных криминальных авторитетов Владимира Дидуха («Вова Морда») и Игоря Кривецкого («Пупс»).

Собственно, с «регионалами» Тягнибок сошёлся как раз на почве общих интересов двух этих «националистов» и тогдашней донецкой братвы. И получал от него чемоданы с деньгами на партийное строительство в рамках концепции создании пугала для избирателей Юго-Востока. Доказательства этого выплыли в 2016-м, когда после разгрома офиса Партии регионов всеобщим достоянием стала ее черная бухгалтерия.

Но даже галицкие воры оторопели от размаха своих сопартийцев после евромайдана: «Когда они [«Свобода»] посадили в кресло генпрокурора Махницкого, то вообще страшно говорить, что началось. «Свобода» начала принимать деньги везде и за всё», — вспоминал Вова Морда в интервью. Он же оценил это «везде и за всё» в 600 млн долл.: столько, по его оценке, «свободовцы» хапнули только в 2014-м, после майдана, на волне удачно реализованной властной квоты: два министра и генпрокурор.

Министр АПК Игорь Швайка и министр экологии Андрей Мохник, получившие посты по квоте «Свободы» в 2014 году, ушли в отставку как раз в связи с коррупционными обвинениями. И ведь оба умудрились заработать их менее чем за год, придя в правительство буквально со сцены евромайдана. И. о. генпрокурора Олег Махницкий и вовсе продержался на посту четыре месяца. Зато, как поговаривали, успел за это время отжать у прежних владельцев киевскую гостиницу Hyatt.

Путь к успеху (пусть и недолгому) у «Свободы» получился длинным. Широкую известность она получила в 2004 году, поддержав кандидатуру Ющенко на выборах.

Тогда глава партии Олег Тягнибок выступал у будущего президента на разогреве, и вот во время митинга на горе Яворына, куда притащили ветеранов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дивизии СС «Галиция» его понесло. Фраза про борьбу с москалями и жидвой облетела Украину и чуть не испортила Ющенко всю кампанию.

Из подтанцовки его, конечно же, сразу турнули. По классике: выгнали из гестапо за зверства. Зато на волне оранжевого успеха в 2000-х «Свобода» получает представительство в областных советах. Как раз тогда вверх пошла и карьера нашего героя, пана Михайла. В 2006 году он стал депутатом облсовета, в 2012-м на два срока зашёл в Верховную раду. А в 2020-м снова вернулся в облсовет — но уже председателем.

Стрингер/РИА Новости Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. 2019

И на самом деле пани Марьяна может мужем гордиться. На фоне сопартийцев её любимый выглядит очень скромно, и даже то, что он додумался требовать взятку с волонтёра, это милая шалость на фоне крупномасштабных хищений гуманитарной помощи и военных поставок. По большому счету, на месте этого тернопольского кугута мог оказаться представитель любой другой политической силы.

Зато в этом случае как в капле воды отражается вся хвалёная украинская антикоррупционная вертикаль. Если столько хапнула «Свобода» (а Тягнибок в постмайданном разделе власти был миноритарием), то сколько сливок должны были снять основные выгодополучатели государственного переворота? Первые лица страны и руководители крупных направлений?

Неубедительная драма, жалкие герои — но какие явления вырывает из мрака этот лучик света!