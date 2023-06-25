Немецкие медиа уже которую неделю сотрясает сочный скандал о якобы массовых сексуальных злоупотреблениях на концертных after-party группы Rammstein и ее фронтмена Тилля Линдеманна. Старина Тилль, по мнению германских СМИ, покусился на немыслимое и с особым цинизмом регулярно проделывал то, что до него никому из рок-звезд с начала 1960-х годов никогда не приходило в голову.

Иван Шилов ИА Регнум Тилль Линдеманн

А делал он, ни много ни мало, следующее: приглашал на частные вечеринки с приватным продолжением девушек-фанаток. Тех самых, что регулярно отправляются за собственный счет в гастрольные туры вслед за своими кумирами и в изобилии ошиваются около сцены на каждом концерте. В надежде, что однажды им повезет и звезды всё же одарят их своим вниманием.

Однако это лишь одна сторона медали, ибо на другой выгравирован профиль голливудского продюсера Харви Вайнштейна — человека, преданного и опороченного теми, кого он некогда вознес на вершины голливудского Олимпа. Тилль это забыл.

Оставим эфемерные вопросы морали, нравственности и предательства на следующий раз, ибо предметом нашего материала является вовсе не моральный облик звезд мирового хард-рока и не падение нравов современной молодежи. Вы, наверное, будете смеяться, но мы поговорим о «русском следе» в деле о сексуальных злоупотреблениях за кулисами концертов Rammstein.

Согласно информации газеты Die Welt, прокуратура Берлина начала расследование против 35-летней россиянки Алены Макеевой, занимавшей в группе Rammstein неофициальную должность директора по кастингу. «Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве обвиняемой в расследовании против Линдеманна», — сообщила воскресному выпуску пресс-секретарь ведомства. Впрочем, сама Макеева утверждает, что столичная прокуратура к ней не обращалась, и воздерживается от комментирования сексуальных обвинений.

Если отойти от немецкого юридического официоза, суть выдвигаемых против Макеевой уголовных обвинений заключается в следующем. Кастинг-директор, опираясь на собственный вкус и богатый жизненный опыт, составляла шорт-лист из претенденток на попадание в список участников постконцертных вечеринок. Затем, не говоря «жертвам» об истинной причине отбора, подводила их к Линдеманну.

IMAGO/Global Look Press Демонстрация против концерта Rammstein Тилля Линдеманна в Олимпийском парке в Мюнхене. 07.06.2023

Фронтмен Rammstein, в свою очередь, по мнению берлинской прокуратуры, «совершал с ними действия сексуального характера». Оба участника музыкального коллектива также подозреваются в распространении наркотиков. Девушкам на вечеринках якобы давали напитки с так называемыми «нокаутирующими каплями», делающими «жертв» более покорными и готовыми на любое приключение.

С точки зрения независимой юриспруденции, абсурдность подобных обвинений очевидна, как и скрытые мотивы так называемых «жертв», охочих до мирской славы и денег. Однако дело Харви Вайнштейна в 2017-м уже приоткрыло дверь в зияющую бездну, поэтому просто так замять скандал уже не получится. Тем более что остальные участники Rammstein уже повели себя очень некрасиво по отношению к своему лидеру, что явно не добавляет 60-летнему Линдеманну очков в глазах лицемерной общественности.

Так, барабанщик Кристоф Шнайдер написал в соцсети, что Линдеманн «отдалился от нас в последние годы и создал свой собственный пузырь. Со своими людьми, своими партиями, своими проектами».

«Частные мероприятия певца не следует путать с официальными вечеринками группы. Даже если он считает, что не было никаких уголовных преступлений, произошли «вещи», «которые лично я не считаю нормальными. Выросли «структуры», которые вышли за рамки границ и ценностей остальных членов группы», — написал Шнайдер.

Уточнять, что именно за «ненормальные вещи» происходили на концертных afterparty, Шнайдер не стал. Но написал, что ожидания женщин, посетивших концерт и вечеринку, относительно «хорошего времяпрепровождения», очевидно, не совпали с ожиданиями Линдеманна. «Мне жаль их, и я им сочувствую», — подчеркнул ударник Rammstein.

Откровенно говоря, я даже не знаю, кто поступает более мерзко. Девушки, разыгрывающие из себя святую невинность и уверенные в том, что на концертных вечеринках рок-звезды пьют исключительно чай и беседуют о творчестве Достоевского? «Соратники» Тилля Линдеманна, топящие своего лидера, которому они обязаны буквально всем? Сотрудники берлинской прокуратуры, не брезгующие исполнением явно политического заказа? Или же немецкая общественность, призывающая к аутодафе своего кумира, которого буквально недавно носила на руках?

Впрочем, будем справедливы: Тилль Линдеманн тоже отнюдь не ангел. Он независим, не признает никаких авторитетов, позволяет себе идти наперекор общественному мейнстриму и даже отваживается на открытое выражение симпатий по отношению к России, которая, как известно любому немцу из национальных СМИ, ведет «агрессивную и неспровоцированную войну против Украины». В современной Германии данные преступления проходят по категории особо тяжких.

Скрестим же пальцы в защиту Тилля и пожелаем ему выйти победителем из этого явно шитого белыми нитками и дурно пахнущего человеческим лицемерием дела. Что же касается Алены Макеевой, ее роль в этом деле не столь однозначна. Однако и она не заслуживает того, чтобы немецкие СМИ бездоказательно навешивали на нее всевозможные ярлыки.

Одно можно сказать наверняка: если Тилль Линдеманн соберется переехать в Россию и избавить себя от общества тех, кто пытается его «отменить», там ему будут всегда рады. Ибо на творчестве Rammstein выросло не одно поколение россиян, а фронтмен группы является для РФ фигурой поистине культовой.