Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив ещё до избрания на эту должность в далёком 2015 году дал понять землякам, что он непрост, ох, как непрост. Взял — и освятил городские лифты. И ездят теперь горожане вверх-вниз с божьей помощью. Но теперь у мэра новое хобби — некроурбанизм.

Сергей Корсун ИА Регнум

В аккаунте политика появилась запись, скрины которой тут же разлетелись по СМИ и соцсетям. В ней Марцынкив пишет, что получает много жалоб: трудно передвигаться по городским кладбищам, уж очень они разрослись за время войны. И, что называется, идя навстречу нуждам трудящихся, городская власть решила оснастить кладбища новыми услугами — прокатом самокатов и велосипедов.

Причем градоначальник, как положено рачительному хозяину, не только готов решать проблему сейчас, но и заглядывает в завтрашний день. Поэтому в планах мэрии стоит запуск автобусного маршрута по кладбищу. Но это дело пока буксует из-за отсутствия на погосте дорожных знаков. «Делаем всё, чтобы люди могли проведывать могилы родных без препятствий», — оптимистично заключает политик.

Кстати, в соответствии с модными урбанистическими трендами автобусы, которые мэр планирует запустить по кладбищу, должны быть оснащены электродвигателями. Такое снижение «карбонового следа» наверняка очень оценят в ЕС.

С разрастанием кладбищ в Ивано-Франковске и других городах Украины власти пробуют бороться эксгумацией тел из безымянных и бесхозных могил. В частности тел солдат, погибших во время Первой мировой войны. Но, судя по планам внедрить самокаты и автобусы, помогает это не особо.

Если осмыслить эти инициативы отстранённо, то мы увидим тут пересечение сразу нескольких культурных традиций. Во-первых, греческой. Кладбище по-гречески «некрополь» — город мёртвых, если буквально. То есть тоже своего рода городская среда. А раз город, то и городские удобства нужны, всё справедливо.

Во-вторых, общая для южных и западных пределов исторической России тема — гробки (Радуница). Конечно, поминают усопших не только украинцы и не только на Украине. Но именно на Украине это превращается в паломничество к местам упокоения, своего рода общесемейный пикник на могилах (отсюда, собственно, и название).

Поэтому не самокатами едиными. Как раз для удобства проведения гробков на участках многие ставят скамейку со столиком (иные — и мангал). Впрочем, одними гробками дело не ограничивается.

Человек, близко знакомый с украинской культурой, в какой-то момент замечает, что она круто замешана если не на культе смерти как таковой, то на соблюдении сопутствующих ритуалов и соответствующей атрибутике. Эдакая Санта Муэрте на украинский лад.

В Мексике и ряде других стран Южной Америки этим термином обозначают специфический культ смерти. Впрочем, более распространены лишь отдельные элементы культа, вроде гипертрофированного (в сравнении с остальным католическим миром) празднования Дня всех святых. А в 2003 г. ООН даже официально признало Санта Муэрте культурным наследием Мексики.

Но украинские некроурбанистические практики так же, как и латиноамериканские, вырастают на периферии католического мира, породившем здесь такое специфическое явление, как униатство или греко-католицизм.

Здесь католические и, шире, христианские практики, также переплетаются с народными верованиями, которые распространены не только в Галиции, но и в Надднепрянской Украине. Достаточно взглянуть на творчество Шевченко и Гоголя. Кресты, могилы, постоянное обращение к авторитету предков (гнева которых должны убояться недостойные потомки или угнетатели украинского народа).

Но ведь Шевченко и Гоголь явно не сами это придумали, они брали то, что лежало на поверхности, из чего был соткан быт окружавших их людей. Иначе бы только в их творчестве вся эта Санта Муэрте и осталась.

Лишь только новая Украина вошла в силу после Евромайдана, украинская Санта Муэрте превратилась из региональной особенности южнорусских земель в одну из государствообразующих практик. Еще свеж в памяти пример «Небесной сотни» с литургиями и проводами прямо на майдане.

Позднее с подачи Западной Украины в моду вошла ритуализация проводов солдат ВСУ и нацбатов, погибших в ходе боёв в Донбассе. Гробы торжественно везут через весь город, вдоль маршрута выстраиваются горожане на коленях, в обязательном порядке сгоняют детей. На кладбищах могилу по выбору оформляют либо в цвета государственного флага, либо красно-чёрными полотнищами флагов УПА* (запрещенная в России организация).

Но одной скорби оказалось мало, её явно хотелось конвертировать во что-то зримое и полезное. Вроде патриотического воспитания. Нынешней весной идея воплотилась в т. н. «Пантеон героев» — военно-мемориальный комплекс, создать который планируется в Киеве.

С идеей носились ещё во времена Виктора Ющенко и под это дело планировали эксгумировать прах Бандеры, Петлюры и Коновальца. Только вот, что с ним делать дальше, никто тогда не знал. Для трех фигур пантеон великоват. Перетащить туда ещё и Шевченко? Но поэт, словно предвидя некропсихоз потомков, чётко обозначил, где желает лежать.

В общем, тогда идею забросили. А при Зеленском отряхнули и вытащили из шкафа. Ведь теперь героев, что называется, «хоч греблю гати» (хоть плотину строй). Даже запланированных 50 тысяч захоронений может оказаться недостаточно. При этом очень удобно: хочешь — сам мероприятия проводи, хочешь — иностранных гостей вози. Как показывает опыт Ивано-Франковска, инфраструктура рядом нарастёт быстро. И хотя у Зеленского предпочитают называть это пантеоном, по сути такой комплекс — тот же некрополь.

Возникает вопрос: зачем всё это нужно? Почему люди хотят строить и обустраивать кладбища вместо того, чтобы строить дома и сажать сады? Вероятно, потому, что условный «киборг» и герой-защитник, пока он жив, власти особо не нужен. А то и вреден. Налогов не платит, зато медицину ему предоставь, детям садик и школу обеспечь, зарплату большую плати.

Зато уложив его в пантеон, можно рассказывать подрастающему поколению о том, какие москали плохие. И быть спокойным: раз москали плохие, значит, тот, кто громче об этом кричит, автоматически хороший.

Опять же, на кладбище нет никаких разночтений, да и у его посетителей сразу плюрализма в головах убавляется. Вот мемориал-некрополь и 50 тысяч героев, в него утрамбованных. А теперь пусть кто-то попробует сказать, что в Донбассе всё не так однозначно, а его жителей в 2014-м нужно было выслушать.

Так украинский политический класс цементирует своё настоящее и будущее. Не говоря уж о том, что всё это щедро оплачивается Европой. Вот только-только очередные 50 миллиардов евро подъехали.

Возможно, превращение Украины в некрополь и есть та национальная идея, которую украинские политики искали с момента обретения незалежности?