Долгое время на Западе бытовало расхожее мнение, что все левые движения Европы являются пророссийскими по определению и однозначно поддерживают Россию во всех ее внешнеполитических инициативах. Делают они это якобы как дань традиции и по политической инерции ещё с тех приснопамятных времён, когда Советский Союз действительно стоял в авангарде общественных трансформаций и щедро поддерживал европейских симпатизирующих социалистического толка звонкой монетой и добрым словом.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты на Украине

Однако эксперты и политологи, разделяющие подобную точку зрения, совершенно забыли, что на дворе не 1973-й, а 2023-й год. Коммунизм благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачёву и его соратникам, волею случая оказавшимся у руля государственной машины, более 30 лет назад покончил жизнь самоубийством.

Современная Россия стала капиталистическим государством со значимым отсутствием идеологии, что прямо прописано в российской Конституции. Китай, который и раньше не проявлял особой активности в политической экспансии и экспорте идей, пересмотрел свою позицию по отношению к частной собственности и эксплуатации человека человеком, взяв курс на конструктивное сотрудничество с Западом.

Таким образом, левому движению в начале 1990-х был нанесён удар чудовищной силы. И совершенно незаметно с этого времени «левая» повестка в мировом политическом дискурсе начала подменяться левацкой.

К сожалению, многие эксперты и политики на Западе, к которым, например, относится экс-президент США Дональд Трамп, в принципе не понимают, чем отличаются левые от леваков.

Если первые выступают в защиту прав трудящихся, против частной собственности на средства производства и ограничение прав крупного капитала, то политическая повестка вторых — бесконечная революция с ярко выраженным анархистским уклоном в защиту якобы униженных и оскорбленных под лозунгом «Отобрать и поделить!». Например, движение BLM, выступающее за права чернокожих в США, — типично левацкое по своей сути.

После 1991 года образовавшийся баланс сил левой стороны политического спектра ощутимо сместился в сторону «леваков», которые привлекали пассионарную молодежь простыми и понятными лозунгами, не требуя глубокого изучения трудов теоретиков марксизма-ленинизма.

«За права меньшинств!», «В защиту дискриминируемых!», «Против сильных в защиту слабых!» — такие лозунги просты и понятны для человека с горячим сердцем и обостренным чувством справедливости. И при этом они не требуют от адепта сверхвысокого уровня образования и мозговой деятельности.

Увы, в недостатке образования и отсутствии системного мышления таится огромная опасность. Следуя «зову сердца», такой активист часто не замечает, как теряет моральные ориентиры, фактически превращаясь в то, с чем когда-то боролся. И множество примеров этому мы видим на современной Украине, куда под неонацистские знамена стекается множество левацких активистов со всего мира, стремясь поддержать «маленькую слабую страну, подвергшуюся немотивированной агрессии со стороны своего большого соседа».

Так, например, по сообщениям немецкой газеты Junge Welt, в апреле под Бахмутом погибли сражавшиеся в рядах ВСУ левацкие активисты — 26-летний бывший морской пехотинец из США Купер «Харрис» Эндрюс, убеждённый в том, что сражается против «фашистского режима» в Кремле; ирландец Финбар Кафферки; россиянин Дмитрий Петров и другие иностранцы.

Петров был одним из основателей Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК), ответственной, в частности, за нападения на железнодорожные пути в России. Анархо-коммунист, сражающийся в рядах армии, открыто исповедующей неонацистскую идеологию, против «фашистов в Кремле»? Хотя, по мнению автора, данный кейс требует скорее психиатрического, нежели политологического разбора, мы оставим за читателем право сформировать этому вопросу собственное мнение.

Интересно, что по словам Дмитрия Корчинского, бывшего лидера фашистской УНА-УНСО*, анархо-антифашисты были членами его диверсионного батальона «Братство»*.

Кадр из видео: Activatica Сергей Петровичев

«Когда они вступили в «Братство», у них были странные левацкие убеждения», — написал Корчинский о Петрове, Кафферки и Эндрюсе в Telegram. «В «Братстве» они научились уважать веру и любить Господа. Они принимали участие в религиозных службах».

Эти три бойца, очевидно, не единственные левые, перешедшие на сторону фашистов. Так, боевик «Антифа» Юрий Самойленко, который также вступил в БОАК, служил в 6-м отдельном батальоне «Правый сектор»* и был почитаем своими товарищами после того, как погиб в бою под Харьковом.

Российский анархист Сергей Петровичев, погибший в тех же местах в то же время, оказался настоящим фашистом, позировавшим в футболке с плакатом «Украинской повстанческой армии» (УПА)* и фотографировался рука об руку с известными воинствующими неонацистами и сторонниками дивизии СС «Галичина». Петровичев также часто бывал в окружении «Белого Рекса» Дениса Капустина, главы проукраинского так называемого «Русского добровольческого корпуса»*, ответственного за недавние налёты на Белгород.

«Антифа» и другие левые радикалы присоединились к неофашистским группам типа «Азова»* лишь потому, что они были наиболее доступными — таков распространённый нарратив оправдания левацких молодчиков на страницах европейских медиа, служащий одновременно попыткой реабилитации украинского неонацизма.

Казалось бы, как в одном полку с матёрыми наци могут служить активисты «Антифа»? Да очень просто! Ведь в незрелой голове, в которой фундаментальные знания, аналитический ум и критическое мышление заменяются лозунгами, очень легко сменить полярность с плюса на минус. Поэтому вряд ли можно осуждать тех здравомыслящих европейских политиков и обывателей (такие, к счастью, ещё остались), кто смотрит на неонацистов и боевиков «Антифа» с одинаковым презрением и недобрым предчувствием.

*Запрещенные в России террористические и экстремистские организации.