Предприниматель и неравнодушный гражданин. Получив специальность инженера-физика низких температур, ушел в маркетинг и коммуникации. Создал уникальный для России бизнес по продвижению российских товаров и услуг за рубежом. Работа по продвижению российского бизнеса является для меня страстью в продвижении России в целом. Мечта: разрушить шаблоны восприятия России во всём мире, показать её многочисленные достижения, невероятную красоту и потрясающий народ.

У украинцев появились серьезные конкуренты по преобразованию России в Московию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Они не призывают к этим преобразованиям, а просто молча делают своё дело.

Демографические пылесосы

Уже не первое десятилетие наши мегаполисы прирастают новыми микрорайонами уходящих в облака «пеналов» и «китайских стен». Девелоперы с позволения властей продолжают застраивать «человейниками» все свободные и не свободные места.

За последние 10 лет лидерами по строительству жилья в России стали Москва и Санкт-Петербург с областями и Краснодарский край. Эти же регионы занимают ведущие строки при подсчетах естественной убыли населения в своих федеральных округах за 2019–2021 годы. И одновременно за этот же период три из них находятся в общероссийских лидерах по миграционному приросту населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Санкт-Петербурге

Сопоставление процессов естественной убыли и миграции населения с одной стороны и строительства жилья с другой показывает, что эти пять регионов стали всероссийскими «пылесосами», всасывающими в себя новое население.

Можно долго рассуждать о причинах этого социального процесса. Их много: зарплаты, погодные условия, социальная сфера и т.д. Про это немало написано и сказано. Однако особенно важно то, что такая миграция сильно способствует «выкачиванию» населения из Сибири, с Дальнего Востока и прочих районов страны.

Только за рассматриваемый период 2019–2021 годов из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов выехали порядка 700 тыс. человек — население пяти-семи городов среднего размера. Этот процесс притормозила пандемия, в противном случае цифры были бы ещё более впечатляющими.

При этом население мегаполисов не воспроизводится. Понятно, что на рождаемость влияют разные факторы, но факт есть факт.

Исследование НИУ ВШЭ, посвященное зависимости рождаемости от размеров муниципалитетов, выявило следующую закономерность: самый высокий коэффициент суммарной рождаемости (КСР) 2,18 имеют муниципалитеты с численностью менее 10 тыс. человек, а самый низкий (1,4) — в городах-миллионниках. При этом почти две трети (65%) населения проживают на территориях с КСР ниже среднего уровня. Лишь 10,6% россиян живут в муниципалитетах, где оценка этого коэффициента выше 2,1 (уровня простого воспроизводства населения).

Существуют и другие исследования, доказывающие пагубное влияние мегаполисов на население. Они касаются ухудшения психологического состояния людей, их здоровья в целом, негативного влияния на окружающую среду и т.д.

Несколько лет назад была начата замечательная программа реноваций для переселения жителей города Москвы в новые дома. Но она меркнет на фоне строящегося коммерческого жилья.

Лишь 3,5 млн. м² (13%) из 27 мл. м², построенных с момента начала программы, предназначено для переселения москвичей. Остальные 23,6 млн м², получается, большей частью для мигрантов внутренних и зарубежных, что и даёт значительный рост населения столичных регионов.

Строительная индустрия, без сомнений, даёт работу десяткам или сотням тысяч людей, позволяет быстро пополнять городские бюджеты налогами. Но среди этих тысяч строителей очень велика доля тех самых мигрантов.

Балашиха опередила Сингапур

Власти Москвы действительно сделали немало хорошего для создания комфортных условий жизни: отремонтирован исторический центр (в котором живёт всего 6% жителей Москвы), сделаны прогулочные зоны, комфортные парки, развита сфера услуг, удобный транспорт, связь, безопасность и т.д. Это правда, что столица по многим параметрам стала лучшим городом Земли.

Но у этого красивого «айсберга» есть невидимая часть. Та, о которой не хотят говорить и думать — застройка спальных районов.

В Москве практически сняли ограничения по плотности застройки и плотности населения. Высотные (20–30 этажей) дома располагают в 20–30 метрах друг от друга, так что можно в деталях наблюдать жизнь в доме напротив. Чтобы подсластить эту пилюлю, им создают модные входные группы, стильные, но очень маленькие дворы, вместо тех, советских, с десятками деревьев, где дети могли бегать, играть и кататься на велике. Острейшей становится проблема парковок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы

Увеличение плотности населения влечёт за собой увеличение нагрузки на транспорт. Власти героически и не безуспешно создают новую дорожную инфраструктуру, общественный транспорт работает как часы. Но тут же вокруг новых трасс вырастают новые микрорайоны. Скоро все возможности по строительству транспортной инфраструктуры исчерпаются. Это напоминает бег по кругу.

Подмосковные города давно уже рвутся стать мировыми лидерами по плотности населения: Реутов с 12 527 людьми на квадратный километр уже сделал Нью-Йорк с его 10 430 чел./кв. км. Одинцово (9211 чел./кв. км) и Балашиха (7552 чел./кв. км) уже опередили остров Сингапур (7 437 чел./кв. км.) и догоняют лидера Подмосковья.

Но мы ведь на этом не остановимся. Мы же любим быть первыми? Филиппинская Манила имеет плотность 41,5 тыс. чел./кв. км. Правда, там только острова и ни одного квадратного метра материка, а у нас самая большая территория в мире. Но разве нам это может помешать?

И еще один вопрос — а что будет дальше, когда стройка начнёт сворачиваться? Проблема трудоустройства пятитысячного моногорода покажется мелочью по сравнению с проблемой трудоустройства спального района, застроенного небоскребами.

Бетонные коробки не создают рабочих мест, а налоги с недвижимости на порядки меньше налогов с работающих предприятий. Где будут работать все эти люди? Рабочих мест в кафе и в цветочных магазинчиках на первом этаже их небоскрёба не хватит на всех. А искусственный интеллект наступает так быстро, что уже совсем скоро встанет вопрос — а куда девать сотни тысяч бухгалтеров, юристов, эсэмэмщиков и т.д.

При этом возведение этих небоскребов само по себе убивает рабочие места, ведь излюбленные строительные площадки — это старые промзоны. В цехах этих промзон обычно находятся небольшие производственные предприятия: мебельные, по обработке металла, автосервисы и прочие, которым нужно быть ближе к потребителю. Тем самым малые производственные и частично сервисные предприятия выдавливаются за переделы мегаполисов.

Надо отдать должное Москве — здесь есть 42 технопарка, но все они заточены на высокие технологии, ИТ и креатив. А куда податься мелкому автосервису, столярной или стекольной мастерской и прочим не обремененным инновациями, но так нужным жителям города, как клиентам этих компаний, так и москвичам, которые работают в них руками?

Что делать?

Многие из этих аргументов так или иначе звучали от специалистов по демографии, градостроительству, социологов и экономистов. Однако существуют ли рецепты решения описанных проблем? Несомненно!

Прежде всего необходимо создать системный заслон «дикой» застройке крупных городов и ограничить этажность возводимых жилых зданий. Для этого необходимо на законодательном уровне вернуть нормы плотности застройки и населения во всех городах по всей стране к стандартам, существовавшим в советское время. Это само по себе повлечет автоматические решение многих описанных выше проблем.

Но, возможно, необходимы и более радикальные меры. Например, в городах с населением свыше миллиона человек разрешить строительство жилья только для резидентов этих городов и/или только под замену старого.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маленький двор в окружении дома. Москва

Установить законодательно максимальную долю апартаментов в общей жилой площади городов. Она может быть чуть больше в крупных городах и туристических центрах. Запретить постоянное проживание (скажем, не более 6 месяцев в год) в апартаментах их владельцев. Апартаменты могут быть только для временного проживания, под сдачу.

Это лишит девелоперов и местные власти возможности создавать жильё, не обеспеченное социальной инфраструктурой.

На месте сносимых промзон должно появляться приблизительно такое же количество рабочих мест для тех, кто работает руками. Работающие руками в нынешние времена, как выяснилось, более востребованы, чем работающие в офисе.

Через регулирование и стимулирование направить усилия девелоперов на решение проблем вне упомянутых пяти регионов.

Многие из наших новых сограждан потеряли жилье в результате боевых действий.

Государство уже делает много для них. Но все понимают, что масштабность задач по строительству на возращенных домой территориях потребует усилий всей страны, и строительного бизнеса в частности.

И у государства сейчас есть карт-бланш от народа на создание условий для перенаправления строительного бизнеса со «сладких» мест на нужные государству и народу.

Стратегия пространственного развития России должна быть обновлена с учетом новых вызовов и пожеланий наших граждан.

Около 70% российских граждан хотели бы приобрести собственный дом. Среди основных преимуществ такого типа жилья респонденты называют экологию и возможность самостоятельно благоустроить придомовую территорию. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного ДОМ. РФ и ВЦИОМ в 2021 году.

Поддержка этого желания поможет решить задачу пространственного развития, снимет с власти многие проблемы по поддержанию многоквартирных домов в нормальном состоянии и, наконец, сделает людей более счастливыми со всеми вытекающими последствиями.

Самые страшные болезни — это те, которые невидимы глазу. Как рак — ты его не видишь и не чувствуешь, пока он не переходит в терминальную стадию, когда уже поздно «пить боржоми». Диагноз уже известен, до терминальной стадии ещё не дошли, осталось только обратить внимание врачей на пациента и начать лечение.