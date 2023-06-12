Итальянский темперамент, неприкрытый «мачизм» в сочетании с холодной расчетливостью флорентийских банкиров эпохи Возрождения и мрачной решимостью кондотьеров из Лацио.

Represented by/ZUMA Press, Inc./ТАСС Итальянский политик Сильвио Берлускони

Добавим ярко выраженный итальянский патриотизм на грани с ультраправым национализмом, подозрения в связях с мафией и неприкрытую макиавеллианскую склонность дергать за ниточки политиков-марионеток, самому при этом оставаясь в тени.

Таким получается более или менее полный портрет итальянского политика Сильвио Берлускони, скончавшегося сегодня ночью от лейкемии в возрасте 86 лет.

Берлускони. Начало

Берлускони, сын банковского служащего, рано проявил предпринимательский талант. Будучи учеником средней школы, он разрешал одноклассникам за определенную плату переписывать выполненные домашние задания. А для того, чтобы финансировать учебу на юридическом факультете, он пел в группе, выступавшей на круизных лайнерах.

Еще до того, как Сильвио получил красный диплом, он успел всего в 25 лет основать компанию в сфере недвижимости. В 28 лет он приступил к строительству городка Трабант под Миланом на 4000 жителей, за которым через несколько лет последовал и район Милан-2 на 5000 жителей.

По сей день неизвестно, откуда взялся капитал, сделавший возможным его стремительный предпринимательский рост. Его семья не была богатой, но его отец Луиджи, по крайней мере, дослужился до менеджера в Banca Rasini, частном мини-банке в Милане без филиальной сети.

Через этот банк Сильвио Берлускони проводил все свои финансовые операции, а анонимный капитал из Швейцарии вливался в его строительные проекты. У Banca Rasini были отличные связи с Сицилией, а банкир мафии Микеле Синдона (умер в итальянской тюрьме в 1986 году, выпив кофе со стрихнином) в одном из интервью назвал именно этот банк прачечной Cosa Nostra для отмывания денег.

Впрочем, Сильвио Берлускони также имел прекрасные связи с Сицилией. С начала 1970-х итальянский политик Марчелло Дель Утри, выходец из Палермо, был одним из ближайших доверенных лиц Берлускони. Человек с отличными связями в определенных кругах, он был приговорен за это в 2014 году к семи годам тюремного заключения.

Поэтому вопрос о происхождении капитала просто не мог не встать, когда Берлускони вышел на медиарынок. Он открыл для себя этот бизнес, когда в 1976 году взял в управление кабельную сеть в построенном им городе-спутнике Милан-2.

В 1978 году он основал медиакомпанию Fininvest. 113 миллиардов лир (примерно €300 млн в ценах 2023 года) поступили на счета компании в последующие годы, в основном наличными, без каких-либо доказательств происхождения. В 1978 году он основал канал Canale 5, в 1982 и 1984 годах он поглотил конкурентов Italia 1 и Rete 4. Получив права на многосерийные блокбастеры «Даллас» и «Денвер», канал очень быстро стал доминировать на рынке кабельного телевидения.

Берлускони, который тем временем получил от президента звание «Рыцаря труда», поддерживал политическую дружбу с христианскими демократами, партией, входившей в состав постоянного правительства. Дружил он и с социалистами под руководством своего друга Беттино Кракси, который решительно выступал против коммунистов. Берлускони был рад жертвовать Кракси деньги в обмен на законодательство о СМИ, которое не ущемляло прав его частной телевизионной монополии.

Три столпа политического влияния

В 1986 году Берлускони стал владельцем футбольного клуба AC Milan, с которым сумел выиграть Кубок европейских Чемпионов УЕФА — престижнейший в мире трофей. На годы президентства Берлускони приходятся золотые годы «Милана», поэтому неудивительно, что та половина столицы Цизальпинской Галлии, что болеет за одноименный клуб, на политика буквально молилась.

imago sportfotodienst/Global Look Press Игрок AC Milan Паоло Мальдини и Сильвио Берлускони. 2000 год

Правда, другая половина, относимая к сторонникам его заклятого соперника, миланского «Интернационале», Берлускони столь же искренне ненавидела. Но это и вправду было неизбежным, учитывая любовь итальянцев к футболу и накал страстей в миланском дерби.

В 1988 году Берлускони купил сеть супермаркетов Standa, а в 1989 году приобрел крупнейшего в стране издателя книг и журналов Mondadori, не особо придерживаясь духа и буквы законодательства. Таким образом, Берлускони стал публичной фигурой, которую итальянцы не могли обойти стороной, смотря телевизор, играя в футбол или делая покупки.

Стремительный путь в политику

Так могло бы продолжаться вечно, если бы не судебная власть. Объектом преследования стал не сам Берлускони, а его политические покровители — христианский демократ Джулио Андреотти и социалист Беттино Кракси.

В 1992 году прокуратура Милана начала масштабное расследование коррупции под названием «Mani pulite» («Чистые руки»). Быстро выяснилось, что коррупция и незаконное финансирование партий распространены повсеместно. И вскоре политики оказались на скамье подсудимых, а их партии были распущены в течение нескольких месяцев.

В 1994 году на парламентских выборах победитель, казалось бы, был предрешен — Партия демократических левых сил, а по сути коммунисты, к которым со времен Гарибальди неровно дышала вся Италия. Для Берлускони это был ужасный сценарий: без политической защиты, к которой он привык, ему пришлось бы иметь дело с правительством, при котором ограничительные законы о СМИ были бы столь же вероятны, как и ограничение кредитов в банках.

В течение нескольких месяцев он основал новую партию, чтобы предотвратить правление «коммунистов». Он окрестил ее Forza Italia — «Вперед, Италия!» — и вступил с ней в избирательный союз с двумя партиями с достаточно темной историей. Первой была попахивающая откровенным фашизмом Alleanza Nazionale. Второй — «Лига Севера» под руководством Умберто Босси. «Лига» агитировала против «воровского Рима» и «бездельников с Юга» за создание независимого государства в промышленно развитых северных областях Италии.

Alessandro Serrano' Agf/Global Look Press Сильвио Берлускони на съезде партии Forza Italia в Риме

Правый альянс Берлускони победил на выборах, а сам он неожиданно стал премьер-министром. Но уже в декабре 1994 года его коалиция потерпела неудачу, распавшись из-за внутренних противоречий между сепаратистами и ультранационалистами. Но Берлускони пришел в политику не для того, чтобы так просто сдаваться.

Для этого у него было много веских причин. С 1994 года против него начиналось одно расследование за другим — за бухгалтерские махинации, коррупцию, незаконное финансирование партии, подкуп судей.

Но даже будучи в оппозиции, Берлускони сумел с пользой для себя сыграть свою политическую роль. Он мог снова и снова бодаться с судебной системой благодаря парламентскому мандату. Но прежде всего его защищенность позволяла выставлять себя жертвой политических преследований со стороны «красных мантий», «коммунистических судей».

Берлускони также помогло то, что левоцентристские партии, находившиеся в правительстве с 1996 года под руководством Романо Проди, не осмелились ввести новый закон о СМИ, который окончательно ограничил бы его фактически монопольный контроль в сфере ТВ.

Настоящий золотой век Берлускони начался в 2001 году, когда он снова победил на очередных выборах с Forza Italia, с союзниками из правых Alleanza Nazionale и «Лиги Севера» и с небольшим перерывом правил до 2011 года. «Меньше налогов для всех», «миллион новых рабочих мест», плюс десятки масштабных инфраструктурных проектов — Берлускони обещал многое, чтобы убедить избирателей.

Он жил не столько вызыванием страхов, сколько обещаниями прекрасного будущего. Если только ему, предпринимателю, будет позволено взять власть, тогда он, наконец-то, будет управлять Италией «как компанией». Здесь он во многом повторял программу и лозунги Бенито Муссолини, строившего фашистское «корпоративное государство».

В 2006 году Романо Проди с минимальным перевесом выиграл выборы у Берлускони, но, измученный разногласиями в своей левоцентристской коалиции, продержался на посту всего 18 месяцев. «Падающего подтолкни» — и Берлускони, по слухам, подтолкнул, заплатив одному сенатору три миллиона евро за переход на его сторону. В итоге Проди потерял большинство, и Берлускони одержал победу на новых выборах в 2008 году.

«Элегантные ужины»

В тот момент он казался почти неуязвимым. Ему не могло навредить ничто. Ни расследования прокуратуры, которые никогда не приводили к обвинительным приговорам. Ни постоянные протесты миллионов итальянцев, выходивших на улицы. Ни два поражения на выборах в 1996 и 2006 годах.

После его победы на выборах в 2008-м Италия, казалось, превратилась в страну Берлускони. Оппозиция была деморализована, а сам он предстал в роли заботливого отца нации. В следующем году, после землетрясения в Аквиле, его популярность достигла рекордных высот.

imago stock&people/Global Look Press Сильвио Берлускони в хорошем настроении во время заседания парламента. 2008 год

Однако Берлускони допустил грубую политическую ошибку, решив эксплуатировать образ сексуального мачо. Так, политик, по уверениям его второй жены, хотел выставить целый отряд привлекательных молодых женщин в качестве кандидатов на европейских выборах 2009 года.

Вслед за этим последовали два сочных сексуальных скандала о связях женатого политика с юными жрицами любви, одна из которых к тому же была несовершеннолетней. Это раскрыло врата ада. Вскоре вся Италия узнала, что Берлускони регулярно устраивал пикантные вечеринки с десятками юных привлекательных особ. Сам политик говорил об «элегантных ужинах», но никто не хотел в это верить.

Хотя политик и не думал уходить в отставку, решающий удар по карьере нанес кризис евро 2011 года, когда ему пришлось освободить премьерское кресло для чрезвычайного кабинета Марио Монти. После этого жизнь бывшего премьера покатилась по наклонной.

В 2013-м Берлускони впервые был приговорен судом последней инстанции к четырем годам тюрьмы и потере места в Сенате. Впрочем, сесть в тюрьму ему не пришлось: три года были компенсированы амнистией, а остальное он отрабатывал на общественных работах в доме престарелых.

Триумфальное возвращение и закат

Хотя Берлускони и его партия Forza Italia стали лишь тенью себя прежних, в кармане у старого лиса Сильвио было припасено еще несколько трюков. Так, умело дистанцировавшись от несколько более радикальных союзников из «Лиги Севера» и «Фрателли д’Италия», но при этом войдя с ними в альянс, Берлускони на контрасте предстал перед избирателями в образе умеренного консерватора.

И это сработало: Forza Italia по итогам выборов 2022 года снова стала одной из правящих партий, а полная скандалов биография стареющего плейбоя, перешагнувшего 80-летний рубеж, как-то затушевалась в общественном сознании. Джорджа Мелони — женщина, которую Берлускони назначил министром по делам молодежи в своем последнем правительстве в 2008 году, стала премьер-министром.

Luigi Mistrulli/Global Look Press Джорджия Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Рим. 2022

В политике Сильвио Берлускони старался дружить со всеми, как ему казалось, равными по статусу — лидерами Германии, Франции, Великобритании и России, не говоря уже о Китае и США.

Однако если с президентом России у Берлускони сложились вполне искренние дружеские и профессиональные отношения, основанные на личной симпатии, то Ангела Меркель — и это было видно невооруженным глазом — его только терпела.

Печально, но Сильвио отплатил своему другу Владимиру, всегда поддерживавшему его добрым словом, черной неблагодарностью, когда наговорил много нехорошего в его адрес после начала специальной военной операции. Впрочем, как только первый шок прошел, Берлускони явно пожалел о своих словах и постепенно перешел на примирительную риторику. А на закате жизни вообще фактически выразил понимание целей и задач российской политики на Украине.

И вот Сильвио Берлускони ушел. Спору нет, он был неоднозначным политиком. Да и обвинения его оппонентов в коммерческом подкупе, злоупотреблении влиянием и связях с мафией наверняка имели основания. Но то, что Берлускони был ярчайшей фигурой на европейском политическом небосклоне, с которым просто невозможно сравнить нынешнее поколение европейских лидеров вроде Риши Сунака, Эммануэля Макрона или Олафа Шольца, даже не подлежит сомнению.

Прощайте, синьор Берлускони. Нам всем будет не хватать вашей экспрессии и шуток на грани фола.

Requiescat in pace.