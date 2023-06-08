«Как только сошло с украинской земли немецкое нашествие, как Советы начали притеснения и аресты. Сердце Максима Коломийца обливалось кровью, когда он видел, как оскверняют родной край. Но и в отделе УПА*, куда он пошел по зову совести, ему не доверяют. Потому что он бывший милиционер, советский диверсант.

Иван Шилов ИА REGNUM Степан Бандера

А главное — чужой, потому что Сходняк: такое псевдо взял себе нынешний повстанческий командир. У него среди бойцов недруг, который только и ждет от него ошибки. Но именно группу Сходняка отправляют в рейд на Левобережье, в глубокий тыл советских войск. Боевая задача Сходняка: закрепиться в тылу и организовать повстанческое движение в Киевской области. Сколько собратьев будет хоронить Сходняк и кто поможет ему отомстить?»

Вот вам краткий сюжет книги украинского графомана Андрия Кокотюхи «Багряный рейд».

Прикол в том, что купить ее можно не только в наци-притонах Львива и Ивано-Франкивська. Эта и другая книги Кокотюхи продаются в России на «Озоне» и в «Литресе». Правами на них обладает некое издательство «Клуб семейного досуга». К слову, одно из крупнейших в России.

Что же за издательство публикует и продает в России книги, воспевающие бандеровцев из Украинской повстанческой армии? Поиск в сети показывает, что российский филиал «Клуба семейного досуга» находится в многострадальном Белгороде, а штаб-квартира — в Харькове. И вообще, издательство де-факто украинское, а инвесторы из Нидерландов.

КСД был основан в Харькове в 2000 году нидерландской компанией в качестве дочернего предприятия со стопроцентными иностранными инвестициями. С 2004 года «Клуб семейного досуга» является частью международного концерна Bertelsmann (подразделение Direct Group), контролирующего издательско-полиграфическую отрасль Германии.

После подписания договора между КСД и Bertelsmann гендиректор Олег Шпильман сообщил, что КСД, по состоянию на 2004 год, издавал преимущественно русскоязычную литературу. Лишь 20% выпущенных книг были на украинском языке. В 2005 году издательство основало филиал в российском городе Белгороде, что в скором времени вывело его в ТОП-10 ведущих издательств.

Кадр из видео с канала: International Economic Forum «INNOVATIONS. INVESTMEN Олег Шпильман

Во время Лейпцигской книжной ярмарки 2005 года Маркус заявил: «Клуб Семейного Досуга» является достаточно успешным бизнесом. Мы рассматриваем его как старт для движения дальше на восток, где в первую очередь нас привлекает большой российский рынок. Именно поэтому центральный офис расположен в Харькове, вблизи российской границы».

Для оптимизации логистики в 2009 году КСД открыл дистрибьюторский центр в Харькове, а потом и в Белгороде. По словам гендиректора компании, по состоянию на 2009 год российское отделение КСД обслуживало уже более 700 тысяч семей в России. Уверен, в 2023 году эта цифра кратно выросла. Голландцы с давних времен хорошо умеют делать бизнес и извлекать прибыль.

Однако у меня вопрос: как так выходит в 2023 году, на второй год СВО, что в России свободно действует голландско-украинское издательство, которое даже не пытается подстроиться под новые политические реалии, а продолжает продвигать в России украинских националистических авторов?

А что творится в мозгах у менеджеров «Озона» и «Литреса», которые берут эти книги на реализацию?

Тот же Кокотюха неоднократно высказывался против России и русского народа.

Вот, например, откровения о том, почему украинским гражданам не рекомендуется потреблять русскую культуру:

«Читать по-русски можно. Смотреть западные фильмы и сериалы в русском переводе досадно, потому что нет украинской альтернативы, но в целом, безопасно. Но «потреблять» российское, будь то печатное, будь то песенное, либо снятое — равно курению. Пользы никакой, скорее, вредная привычка. И также постепенно убивает. Привычка потреблять книгу, музыку, фильм, сериал и другой контент от российского автора уже десятый год несет горе и смерть в нашу страну».

Или вот такие пассажи, которые объясняют особую жестокость «москалей» в духе радикального феминизма:

«Русская и советская классика на женские имена тоже не богата. Упоминается разве что Мариэтта Шагинян, мать российской социальной фантастики, забытая даже современной Россией. Ну и, конечно, Анна Ахматова — но она киевлянка, украинка», — сообщает автор, не забыв по украинской привычке объявить своим выдающегося деятеля русской культуры, предварительно в эту культуру плюнув.

«Женщины не шли в культуру, — делится культурологическими откровениями украинский литератор, — но по мужским примерам шли в террор, ведь окна возможностей и социальные лифты были там. Вот и имеем огромную нацию, которой из поколения в поколение из века в век передается немотивированная агрессия. Направленная как на своих граждан, друг на друга, так и наружу».

У меня вопрос: почему в России печатают и продают как в электронном виде, так и в бумажном средней руки украинского автора, который поливает помоями русскую литературу и выступает против того, чтобы на Украине читали русские книги, смотрели русские сериалы, слушали русскую музыку?

Можно печатать в России людей, которые в соцсетях сегодня выступают против нашей страны, поддавшись стадной русофобии, если их произведения являются шедеврами мировой литературы и не несут в себе антироссийских нарративов. Просто надо лишать их роялти за продажу книг в нашей стране.

Но зачем продавать в России посредственного украинского пропагандиста, который в СССР работал упаковщиком книг, а «писателем» стал лишь в эпоху украинской независимости?

Может труды Бандеры еще начнем издавать?

*Запрещенная в России экстремистская организация