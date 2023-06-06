Сразу несколько топовых кандидатов от республиканцев на грядущих выборах в США ломают стереотип о «белых состоятельных стариках», голосующих за эту партию. Это заставляет сильно нервничать политтехнологов и сторонников конкурирующей Демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Меньшинства в США

Республиканцы в то же время делают нынешнюю предвыборную кампанию на пост президента США определённо самой «диверсифицированной» в истории США. И здесь необходимо чуть более подробно остановиться на том, что же понимают американцы под довольно двусмысленным словом diversity.

Если следовать американскому модному тренду, диверсификация — это исправление вековых несправедливостей патриархального мужского белого общества, где женщинам, расовым и национальным меньшинствам, а также лицам нетрадиционной ориентации был затруднён доступ к общественным благам и социальным лифтам.

Ты чернокожий, чьи предки приплыли на континент в цепях и помогали закладывать фундамент американского prosperity? Безусловно, ты имеешь право на привилегии, эта страна и правда многое задолжала твоей семье, чёрный брат!

Ты женщина, вынужденная делать карьеру в окружении мужских шовинистов, отпускающих едкие сексистские шутки? Это общество виновно в том, что ты не смогла продвинуться выше линейного менеджера. Но diversity поможет тебе сделать шаг наверх в иерархической цепочке! Место в составе директоров корпорации по праву должно принадлежать тебе. Пусть не по результатам работы, а по гендерной квоте, но, в конце концов, какое имеет значение, каким путём наступит торжество справедливости?

Ты иммигрант во втором поколении, вынужденный прокладывать себе путь в жизни, пробиваясь сквозь дебри расовых стереотипов и национальных предрассудков? Америка была построена мигрантами! Только представители белого англосаксонского протестантского большинства (WASP) — потомки первых поселенцев, как-то забыли об этом. Пора лишить их незаслуженных привилегий и поделиться ими с теми, кто был незаслуженно обделён долгие годы.

Ну а уж если вы относитесь к одному из меньшинств с нетрадиционной гендерной идентификацией и принадлежностью к одной из нескольких десятков внутренних сущностей, можете быть уверены, в США-2023 вам будут рады абсолютно везде.

В общем, тому, что общественный тренд на диверсификацию нашел своё применение в ходе предвыборной кампании на высший пост в государстве, удивляться не следует. Однако следует отметить, что диверсификация на протяжении многих десятков лет была коньком именно Демократической партии США, черпающей новые голоса в натурализовавшихся мигрантах и обделённых американской мечтой категориях населения.

Из них вырастали кандидаты на выборах в Конгресс и даже высший пост в государстве. Наиболее яркими представителями данного тренда являются бывший президент Барак Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

Демократы в противовес консервативным республиканцам всегда делали ставку на либерально-прогрессивную молодёжь, склонную голосовать не умом, а сердцем, больше ориентируясь не на скучные тезисы предвыборных программ, а на громкие лозунги из серии «за всё хорошее против всего плохого».

Но в нынешнем году республиканцы решили не отставать от своих заклятых конкурентов в плане расового, гендерного и национального разнообразия, дав демократам бой на их же поле. Это правда, что у американских консерваторов основной электорат преимущественно белый. Но на фоне 80-летнего действующего президента Джо Байдена многие претенденты на этот пост выглядят на редкость энергичными, молодыми и разнообразными.

Например, из десяти кандидатов, которые в настоящее время борются за республиканскую номинацию, двое индийского происхождения: бывший посол в ООН Никки Хейли — «гордая дочь индийских иммигрантов» — и предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами. В свои 38 лет он также является первым представителем поколения «миллениалов» в гонке за высший пост.

На стороне республиканцев сражаются и двое чернокожих политиков. Сенатор Тим Скотт вырос в бедности и является настоящим олицетворением американской мечты. «Комплекс жертвы — это яд нашего общества», — говорит Скотт. Ему вторит радиоведущий Ларри Элдер, решительно высказывающийся о социальном разрыве в США и том, почему соответствующие программы демократов не решают, а лишь умножают проблемы социального неравенства в стране.

Демократы утверждают, что являются политическим пристанищем для всех обездоленных, будь то по признаку пола, этнической принадлежности, сексуальности или социального происхождения. Со времён движения за гражданские права 1960-х годов левые в Америке могли рассчитывать на то, что афроамериканцы и испаноязычные избиратели будут голосовать вместе с ними. Однако времена меняются, и вместе с ними меняется картинка демократического электората.

Уже несколько лет республиканцы переманивают на свою сторону чернокожих и латиноамериканцев. Конечно, республиканцы не станут новой партией разнообразия в одночасье. Однако тот факт, что демократы слишком часто ударяются в демагогию и дают несбыточные обещания, активно пополняет копилку партии «слонов». Лучшей иллюстрацией плохой политики является рост уровня преступности и количества бездомных в мегаполисах США, где правят демократы.

Парадоксально, но в плане гендерной, расовой и национальной диверсификации Республиканская партия образца 2023 года выглядит как минимум не хуже своих конкурентов. Ну а что касается образа «богатого белого старика», против которого, собственно, изначально и была направлена идеология diversity… Здесь Демократическую партию очень сильно подводит один потомственный 80-летний политик из old money family, лучшие годы которого остались далеко позади.