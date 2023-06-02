Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Когда представители Государственного департамента США и Европейской комиссии выразили протест против принятия в Польше закона о создании комиссии по исследованию российского влияния в стране в 2007–2022 годах, возник вопрос, что именно в действиях Варшавы вызвало озабоченность в Брюсселе и Вашингтоне. Тем более на фоне аналогичных действий американских демократов, использующих «русский вопрос» в политической борьбе против экс-президента США Дональда Трампа и Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Косвенные ответы стали давать польские политики. Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил следующее: «После истерии, основанной на лжи, я обнаружил, что российское влияние абсолютно гигантское, в том числе в Европейском союзе и, не приведи Господи, в Соединенных Штатах».

По словам министра, Москва «очень влиятельна» в Еврокомиссии и Европарламенте. Что касается реакции Вашингтона, то она основана на «ложной информации», неправильным понимании «демократии и принципа верховенства права».

Однако тревога ЕС и США, судя по всему, связана с другим.

В интервью Польскому агентству печати депутат Сейма от движения «Кукиз–15» Ярослав Сачайко призвал профильные министерства рассекретить документы, подтверждающие «российское влияние» в стране.

«Пусть будет объяснено, почему в Польше не была создана американская база ПРО в Редзиково, почему правительство «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии не купило в 2011 году двенадцать батарей Patriot за 10% от их стоимости, почему были ликвидированы военные части на востоке Польши, почему была разработана такая оборонная доктрина, которая предполагала захват половины страны русскими, а мы должны были защищать себя только в оставшейся части, почему хотели покупать российское электричество в Калининграде, почему члены Центральной избирательной комиссии проходили обучение в Москве», — вопрошал депутат.

Нет сомнений в том, что предание гласности обстоятельств секретных переговоров между Варшавой и западными столицами ударит не только по Дональду Туску, занимавшему в то время пост премьер-министра Польши, а ныне лидеру оппозиционной партии «Гражданская платформа». Дискредитированными окажутся и многие американские и европейские политики.

Например, рассекречивание «досье базы в Редзиково» ударит по бывшему президенту США Бараку Обаме, чьим вице-президентом в те годы являлся Джо Байден. Напомним, что в 2009 году Обама дезавуировал решение предыдущей республиканской администрации о строительстве американской базы ПРО в Польше.

Отказ Вашингтона называл «позитивным шагом» и занимавший в то время пост генсека НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Nato.int Андерс фог Расмуссен

«В то время как в британской прессе Обаму называют вторым пришествием Невилла Чемберлена, премьер-министр Великобритании Гордон Браун приветствовал это решение, — сообщал в сентябре 2009 года американский экспертный центр Atlantic Council. — Равно как президент Франции Николя Саркози назвал действия Обамы «чрезвычайно мудрыми».

Правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), инициировавшей создание госкомиссии, будет крайне сложно свалить всю вину на Туска и «российское влияние» за то, что Вашингтон сорвал строительство американской базы в Редзиково. А резонное требование открыть дипломатические архивы и вовсе поставит ее в затруднительное положение.

Фактически PiS предлагают пойти по пути российских большевиков, которые после прихода к власти опубликовали секретные договоры между Российской империей и Великобританией с Францией времен Первой мировой войны, надеясь, что это разожжет антивоенные настроения и усилит революционные настроения среди союзников. Попытки Лондона и Парижа представить эти соглашения «подделками» не снискали успеха.

В итоге союзники укрепились во мнении, что большевики лишь немногим лучше «немецких агентов».

Репутацию «большевиков-революционеров» в глазах США и Евросоюза имеет все шансы заработать и сама «Право и Справедливость», нацеленная на то, чтобы любой ценой выиграть запланированные на осень сего года парламентские выборы. Отчего Вашингтон и Брюссель вслед за словесными заявлениями могут перейти к конкретным действиям.

Как сообщают немецкие издания, Еврокомиссия, понимая, что у нее не осталось возможностей как следует надавить на Варшаву, собирается прибегнуть к помощи американцев. Не исключено, что США придут на помощь Брюсселю, понимая, насколько для них опасны потенциальные «разоблачения» фактов якобы «российского влияния» в Польше.

Но сможет ли Вашингтон найти «убедительные аргументы» в беседах с польскими чиновниками, представляющими правящую партию?

Накал политической борьбы в Польше дошел до такой степени, что проигрыш на выборах для PiS будет означать не просто уход в оппозицию, но и реальное уголовное преследование.

Оппоненты «Права и Справедливости» репрессии ей обещают уже сейчас. Это заставляет правящую партию предпринимать всё возможное, включая создание скандальной комиссии по изучению российского влияния, нацеленной на преследование политических конкурентов. Даже если такая комиссия навредит американским и европейским союзникам Польши.