Политический обозреватель, автор тг канала Русский инженер. Выпускник Днепропетровского физтеха, инженер ракетостроитель. Предприниматель, спортсмен, участник СВО - занимался организацией гуманитарной помощи жителям Васильевки, Бердянска, участвовал в создании органов власти, был советником главы города Бердянска. Экспертная специализация, по современным вооружениям, аэрокосмическим технологиям, энергетика, логистика, политические и административные процессы в регионе Новороссии (Поднепровье, Таврия).

Подготовка Киева к ударам в глубине территории России являлась секретом Полишинеля уже не менее полугода. Технологии недорогого ударного БПЛА-камикадзе типа «Шахеда» («Герани») вполне доступны для противника, тем более что, перефразируя классиков, «Запад им поможет».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

После ударов по южным регионам, после множества попыток прорыва переделанных советских «Стрижей» и китайских дронов ВСУ рано или поздно нащупают тактику, которая позволит им дотянуться и до столицы.

Радует, что наша ПВО оказалась вполне на высоте: большинство дронов было сбито. Но за счёт массовости пуска несколько попаданий в жилые дома всё же произошло.

Судя по видео полёта и фотографиям обломков, предварительно можно сказать, что удар наносился дронами самолётного типа, оснащенный бензиновым двигателем, как и у «Гераней» (на Украине их называют «мопедами» из-за характерного звука). Производство угадывается вполне фабричное, сделано не на коленке в гараже.

Есть версия, что это украинский дрон-камикадзе «Бобёр», сделанный для ГУР минобороны Украины. Первые его изображения появились в мае в одном из Telegram-каналов противника. Конкретные параметры пока изучаются специалистами, и в дальнейшем наверняка появится точная информация по размерам, массе, скорости и дальности полета украинских ударных летательных аппаратов. Но всем уже очевидно, что до Москвы это изделие долететь в состоянии.

Можно попробовать оценить характеристики дрона в первом приближении, основываясь на уже имеющейся информации. Визуально определяется аэродинамическая схема, известная как «Утка», хотя по форме такой летательный аппарат больше похож на рыбу-молот. В головной части у него расположены рули высоты, за ними следуют крылья, а в хвостовой части винт, приводящий беспилотник в движение.

Это довольно редкая схема, поэтому по ней можно сразу идентифицировать агрегат в полёте. Судя по доступным фото и видео, размах крыла примерно 2,5-3 метра, длина около 2-2,5 метра, скорость порядка 150-200 км/ч.

Исходя из этих данных, можно предположить, что его вес составляет не более 120 кг и на боевую часть может приходиться до 10-20 кг. Это вполне соответствует силе взрыва, заметной при просмотре кадров очевидцев. Система управления, скорее всего, по заданным координатам с коррекцией по GPS. Это позволило посадить несколько штук при помощи РЭБ, подавляя этот сигнал.

Судя по наличию шасси, запуск может осуществляться с автодороги, что требует прямого участка для разгона. Заодно такой способ запуска способствует скрытности. Возможно, окончательная сборка производится прямо перед запуском, так как транспортировать такой агрегат в собранном виде довольно непросто. С такими габаритами дрон сложно разместить в небольшом автомобиле, поэтому крыло у него, скорее всего, быстросъемное.

До этого похожие изделия были использованы 26 мая при атаках в Краснодарском крае.

Из плохих новостей.

Налет именно в дневное время был спланирован для получения информации о его результатах. К сожалению, мы ещё не до конца понимаем, что опубликованные в Сети фотографии и видеосвидетельства результатов прилётов и работы ПВО помогают врагу. Именно поэтому разведка Украины сейчас активно фиксирует все выложенные материалы, проверяя эффективность удара. OSINT-анализ уже доказал свою эффективность, а людей, снимающих полёты дронов и работу расчетов ПВО, вполне хватает.

Очевидно, что в дневное время результативность работы ПВО против таких целей будет выше. Но, вспоминая тактику наших вооруженных сил, можно отметить, что после первых дневных ударов «Геранями» произошел переход к ударам ночным, значительно более результативным. Соответственно, надо быть готовыми, что ВСУ будут кошмарить нас по ночам. ПВО будет стараться перехватить дроны по максимуму, но отдельные прилёты теперь станут частью нашей действительности.

В связи с этим надо набраться сил, обходиться без истерик и понимать, что во время этого конфликта не всегда получится отсидеться в глубоком тылу, ведя тихую и безмятежную жизнь.

А ещё ВСУ совершили огромную ошибку.

Они давно лелеяли мечту ударить по Москве, но это же в итоге и поможет уничтожить украинскую государственность. Ведь они заставляют наш народ сплотиться. А «акции» всяких заукраинцев или людей, которые до сих пор считают, что их хата с краю, стремительно теряют в цене.

Военного результата атака дронов не принесёт, действия больше «заточены» на поддержание морального духа граждан Украины. И в этой связи радует в целом довольно спокойное отношение жителей Москвы к этой акции устрашения. Паники и истерики ни у кого нет.

Да и в принципе у тех людей, что пережили взрывы на Каширском, теракты на Дубровке и в метро, уже есть и память об общей угрозе, и умение владеть эмоциями.