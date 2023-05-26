Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

После того как председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил перед депутатами Сейма и Сената Польши, многие польские и некоторые российские издания «обнаружили» в его речи признаки извинений Киева за Волынскую резню. То есть за преступления, совершенные в годы Второй мировой войны украинскими националистами и украинским населением против соседей-поляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Степан Бандера

«Российское вторжение многое изменило в наших отношениях, у нас есть чувство братства, и слова, подобные тем, которые произнес в парламенте Стефанчук, являются доказательством того, что мы доплываем в отношениях между нашими народами до безопасного берега, — пишет газета Rzeczpospolita. — Накануне 80-й годовщины Волынской резни украинский спикер показал, что Украина понимает польскую боль».

На первый взгляд, так оно и есть. Как заявил Стефанчук, «всем семьям и потомкам тогдашних событий на Волыни хочу выразить слова искреннего сочувствия и благодарности за то, что храните светлую память о ваших предках». Он также призвал «вместе найти правду и дать справедливые оценки».

Однако потомки погибших в Волынской резне и активисты извинений в этом не увидели.

Известный польский священник Тадеуш Исакович-Залесский усмотрел в речи председателя Верховной рады Украины «очередную попытку подделать реальность» и фальсификацию правды о геноциде поляков и других народов.

Отец Тадеуш напомнил, что на Украине продолжается «прославление Украинской повстанческой армии (организация, запрещенная в России)» и действует запрет для польских специалистов на эксгумацию жертв. А президент Польши Анджей Дуда до сих пор «боится диалога с семьями погибших».

Многим полякам трудно понять, почему украинские власти в принципе боятся принести публичные извинения за Волынскую резню. В конце концов они могли бы прибегнуть к приему, который использовали в своем совместном заявлении президенты Польши и Украины Лех Качиньский и Виктор Ющенко, осудившие послевоенную депортацию украинцев в рамках операции «Висла» как вину не «польских властей», а «коммунистических властей».

Но нынешний украинский президент Владимир Зеленский и вслед за ними остальные украинские политики отчего-то опасаются дистанцироваться от организаций националистов времен Второй мировой войны, хотя, казалось бы, те ушли в прошлое.

Эксперт польского Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского историк Бартломей Гайос видит два объяснения происходящему.

Кадр из видео Выступление Руслана Стефанчука в Сейме Польши

Во-первых, УПА (организация, запрещенная в России), говорит он, стала одним из столпов украинской идентичности, сперва на Западной Украине, а потом начала захватывать общегосударственный мейнстрим.

Во-вторых, украинские историки оценивают Волынскую резню в рамках симметризма. Для них она не «односторонняя этническая чистка», осуществленная Украинской повстанческой армией (организация, запрещенная в России), а один из эпизодов де-факто польско-украинской войны, противостояния между двумя подпольями, в ходе которого поляки тоже осуществляли акты возмездия.

Польша не может не понимать, что добиться от киевского режима извинений за Волынскую резню она в состоянии лишь при соблюдении двух условий: краха украинской государственности и последующей «промывки» массового сознания украинского населения.

Но признаться в этом ныне правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) позволить себе не способна, так как все вложила в «победу Украины над Россией». Хотя еще пять-шесть лет назад PiS заявляла Киеву, что «с Бандерой вы в ЕС не войдете».

Таким образом вопрос Волынской резни для «Права и Справедливости» (особенно в этот предвыборный год) носит конъюнктурный характер, имеющий значение исключительно с точки зрения внутренней политики. Любые попытки кого-то со стороны, особенно из России, напомнить о геноциде поляков, правящая партия воспринимает болезненно и видит в них «иностранное вмешательство» с целью помешать «Праву и Справедливости» в третий раз завоевать Сейм.

Поэтому, когда из Варшавы «вдруг» доносится просьба к киевскому режиму принести извинения за Волынскую резню (как это сделал недавно представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet), в этом видится исключительно вскрытие нарыва в аппаратной игре внутри руководства правящей партии.

Так, портал Wirtualna Polska усмотрел в вызвавшем скандал заявлении Ясины признаки напряженности между министерством иностранных дел и канцелярией председателя правительства Польши и демонстративного проявления главой МИД Збигневом Рау «независимости» от премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве

Моравецкий давно уже не ставит в известность Рау о многих вещах. Более того, канцелярии премьера приписывают желание поменять министра, которого, тем не менее, ценит лидер «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, на заместителя главы МИД Павла Яблоньского, которого называют «ушами и глазами» Моравецкого в дипломатическом ведомстве.

Все это на руку киевскому режиму, который может позволить себе не ожидать какого-либо серьезного давления со стороны Варшавы по историческим вопросам, важным для поляков. По крайней мере, пока правит PiS. А самой правящей партии нужно как-то пережить неудобный для нее юбилей Волынской резни, пиком которого станет 11 июля, официальный день памяти жертв геноцида.

Возможно, Варшава сможет упросить Зеленского к тому времени сделать символические по форме, но пустые по содержанию заявления. Но извинений за Волынскую резню со стороны киевского режима как не было, так и не будет.