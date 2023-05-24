Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Одно из несомненных отличий Украины от России — развитое гражданское общество. Можно даже уточнить: чрезмерно развитое. Хотя там так не считают и, наоборот, гордятся свідомістю та небайдужістю. Сознательностью и неравнодушием, если перевести буквально.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Лобода

Однако те, кто знаком с украинскими реалиями плотнее, не дадут соврать. Буквальный перевод не передаёт всех нюансов. Это сознательность и неравнодушие с оттенком гордости и даже превосходства. Вот, мол, мы какие. А не «… рабы, подножки, грязь Москвы», как выражался Тарас Шевченко.

Расцвело это ещё между майданами 2004 и 2014 гг., а с последним только укрепилось. Именно тогда в украинском обществе оформилась прослойка активистов-волонтёров, живущих в основном на монетизацию своей гражданской позиции.

Очередная подобная история — отмена концерта Светланы Лободы в Киеве.

Единство и Лобода

Концерт задумывался и анонсировался как благотворительный: средства от билетов должны были пойти на обновление ЛОР-отделения специализированной детской клиники «Охматдет».

Однако сначала, видимо, руководство клиники позвонило «куда надо» и им там отсоветовали. Потому что в соцсетях появилось заявление руководства о том, что они не имеют отношения к концерту, с ними никто не согласовывал его проведение, состав выступающих и само использование названия клиники.

Затем уже и руководство «Osocor Residence», площадки, где планировалось выступление, сдало назад. Они, дескать, приглашают выступать лишь тех артистов, кто чётко задекларировал свою проукраинскую позицию. Заняла ли её Лобода? В «Osocor Residence» считают, что… да. И готовы предоставить доказательства — публичные и приватные.

Та-а-а-ак, уже становится интересно. А почему ж тогда концерт отменили? Нет ответа.

Хотя организаторы упоминают: им жаль, что благотворительный концерт с участием Лободы был воспринят как попытка обеления репутации артиста. Но понимают, «как важно сейчас беречь внутреннее единство».

Вот, уже теплее. То есть проукраинская позиция есть, доказательства её тоже есть. Даже приватные какие-то. Предположим, что речь о суммах пожертвований. Возможно даже для ВСУ.

Но «есть мнение!» ©

И это мнение каких-то не очень публичных активистов имеет вес. По крайней мере, сумело перевесить и проукраинскую позицию, и даже какие-то тайные заслуги Лободы. И ещё какому-то внутреннему единству Лобода помешала.

Не то чтобы мне её как-то защитить хотелось. Светлана, как сказал бы киевский мэр Виталий Кличко, «сама окрасила себя цвета, в которые окрасила». Решила порвать с Россией после начала СВО? Её право. Выбрала вместо России этот серпентарий? Тоже её право, флаг в руки. Просто сам этот случай интересен не только и не столько Лободой. Так что поковыряемся в нём ещё немного.

«Не те» организаторы

Для начала вспомним, что это уже далеко не первая попытка отменить на Украине Лободу. В 2017-м ей сорвали выступление в одесском ночном клубе «Ибица» из-за концертной деятельности в России.

«Ранее у нас были попытки срывов концерта. Попыток было пять. Самый первый концерт в Ивано-Франковске был отменен. Ровно, Тернополь весной прошлого года, либо осенью Чернигов, Сумы проходили хорошо, хотя попытки срыва концертов были, и звонки о минировании», — рассказывала тогда её пиар-менеджер Екатерина Хотеева.

А анонимный источник намекнул изданию «Страна. UA», что одной из причин срыва могла быть конкуренция между организаторами: «Концерт Лободы в Киеве организовывала фирма Славы Вакарчука. И никаких проблем не было. Если концерт организовывает Вакарчук или Руслана, вообще не будет никаких проблем. Они решают все вопросы и с радикалами, и с прочими».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Светлана Лобода

Возможно, в этот раз снова организаторы были не т.е. Правда, теперь у неё нет концертной деятельности в России. Прошлые «грехи» никак не простят, что ли?

Ещё стоит сказать пару слов об «Охматдете», с которого всё и завертелось.

«Osocor Residence» в своём покаянном письме тоже пишут о клинике, мол, ЛОР-отделение действительно в ужасном состоянии и клиника обратилась к общественности с просьбой собрать 250 тыс. долларов на ремонт и оснащение.

То ли обращалась клиника не к той общественности, то ли общественность была занята. Знаю только, что в 2021-м Лобода уже передавала клинике медоборудование (для другого отделения). Это было.

Общественность же, похоже, считает, что достаточно Лободу и организаторов её концертов какашками закидывать и долг перед родиной исполнен. Так что хейт-релаксация удалась на славу, а клиника нехай пока без ремонта посидит. Не время нынче. Война идёт…

Активист, протестуй безопасно!

И ещё немного местной топографии. Тем более что в данном случае связь с активной гражданской позицией наипрямейшая.

«Osocor Residence» называется так потому, что находится в киевском районе Осокорки. Прибрежная зона, дачи, пляжи. И посадки с расположенными там ещё в прошлом году установками ПВО/ПРО.

Кадр из видео «Osocor Residence»

Только вот дачи и пляжи быстро кончаются. И начинается один из наиболее заселённых районов Киева, с начала 2000-х его активно застраивают высотками в 20 и более этажей. Так что результаты работы «доблестных пвошников» валятся на головы жителям левого берега Киева.

Один из последних случаев: прилетело в крупный жилой комплекс, обошлось без жертв. Но пострадало четыре квартиры, так что не попасть в новости это не могло. А знаете, сколько не попадает и информация не расходится дальше локальных пабликов и домовых чатов? Раз в десять больше. В основном разбитые окна или машину кому-то посекло осколками.

Не нужно быть великим военным экспертом, чтобы понимать: побитые машины, разбитые стёкла — это именно осколки противоракет. Потому что, когда падает сбитый БПЛА (не говоря уж о ракетах), их БЧ достаточно, чтобы обрушить подъезд хрущёвки.

А знаете, что думают тамошние жители, среди которых наверняка немало неравнодушных активистов, о таком опасном соседстве? Ничего.

Ну, то есть может и думают. Но держат эти думы при себе. И находят более безопасные объекты для критики.

Вот только недавно украинские СМИ писали о приговоре харьковскому блогеру, который мыслил здраво и явно был не в восторге от соседства с установками ПВО в своём дворе, о чем сообщил знакомому в комментарии в соцсети. Дали 5 лет. За передачу врагу данных о дислокации украинских войск.

Так что на Лободу прыгать и концерты ей отменять — это не только свідомо та небайдуже. Но и безопасно.