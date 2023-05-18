СССР, как известно, был Страной Советов, сегодняшняя Россия, без преувеличения, — страна фасадов. Иногда складывается впечатление, что Россия сегодня — одна большая «потёмкинская деревня». Но это не столько специфика нынешнего этапа русской государственности, сколько тяжёлое наследство предыдущих.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В конце концов, СССР, несмотря на записи в Конституции, Страной Советов был только метафорически. Советский Союз в итоге треснул по швам, когда пропасть между заметками в газетах и разговорами на кухнях стала непреодолимой.

Поэтому сегодня путь к прекрасному российскому будущему лежит только и исключительно через преодоление огромной дистанции между тем «как должно быть» и «как есть».

Глобально наша метафизическая проблема в том, что, когда надо реформировать «как есть», мы занимаемся тем, что меняем «как должно быть».

К примеру, совершенно очевидно, что Россия сегодня — нерусская страна. Что делается, чтобы это исправить? В Конституции фиксируется государствообразующая роль русского народа. За пределами страниц Конституции жизнь представителей русского народа не меняется.

Виктор Сатановский/РИА Новости Девушки в национальных костюмах народов Северо-Востока

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Старейшина высокогорного села Хой Веденского района Чечни

Прекрасное будущее России наступит после того, как мы последовательно сократим дистанцию между «как должно быть» и «как есть». Потому что «как есть» не всегда плохо на самом деле, а «как должно быть» нам не всегда надо.

Самый очевидный пример того «как должно быть», но как нам на самом деле совершенно не надо, — это демократия.

Абсолютно наивно думать, что у нас заработают демократические институты «по-западному» или считать, что они вообще нам нужны. Демократии огромным по территории странам вообще противопоказаны, потому что либо весь «демос», то есть народность, из демократии выхолащивается и остаётся только «кратос», то есть легитимизующие процедуры. Либо большая страна очень быстро превращается в маленькую.

От географии не уйти, и никакие реальные народные представители на окраине империи не захотят присягать центру, когда источник их власти у них под боком. Консолидирующей демократия становится спустя несколько веков внутренней нестабильности, как в классических примерах многосоставных обществ.

У современной России, которая стремится в прекрасное будущее, нескольких веков нет, поэтому давайте оставим демократию древнегреческим полисам.

Демократия зло ещё и потому что граждане могут наголосовать так, что на их представителей будет тошно смотреть. Это первое. Второе — двум развалам России в ХХ веке предшествовало обретение национальным представительным органом субъектности.

Настоящий демократический парламент, если такой существует, будет не только субъектным, но и похожим на какой-то пчелиный рой. Плюс каждый народный, без кавычек, избранник будет носиться в поисках пакетного контракта на сдачу в аренду своего мандата.

В целом сегодня демократия служит очень удобным фасадом, потому что сводит всю ответственность за недобросовестность «народных избранников» к неизбранию на следующий срок. Это вообще центральная идея демократии: избранник может косячить, но потолок его приговора — неизбрание. А за реальные промахи должна быть и реальная ответственность.

Александр Кряжев/РИА Новости Подсчет голосов на выборах

Минусы демократии не означают, что в прекрасной России будущего будет тирания или монархия.

В прекрасной России будущего должно быть народовластие. Или, по-другому, народоориентированность власти. Это разговор про изменение институционального ландшафта. И здесь отнюдь не все велосипеды изобретены.

Почему, к примеру, граждане совершено никак не оценивают работу министров? Вообще никак.

Депутатов и губернаторов хотя бы теоретически можно не выбрать на следующий срок, а министров, которые являются главными операторами государственной политики в конкретных отраслях, оценивают только правоохранители. В мире есть практики партийных правительств, но это совсем не про персональную ответственность.

Законодательно-представительным органом в прекрасной России будущего может стать двухпалатный парламент. Одна палата — это представители профессиональных отраслей, которые глубоко погружены в специфику разных сфер жизни и разрабатывают законы, исходя из реальной необходимости и рациональности.

Другая палата — избранные гражданами представители, чтобы рациональность профессионалов в итоге не стала античеловечной, потому что это её естественное стремление.

Что касается министров, то граждане путём голосования должны оценивать итоги их работы, а не намерения партий. Отработал министр три года, и люди голосуют о доверии ему на основании того, поменялась в лучшую сторону их жизнь или нет.

Если не поменялась, законодательно-представительный орган начинает разбираться. Он либо признает провалы министров результатом их природной глупости и отпускает восвояси без права занимать какие-либо вообще государственные должности. Либо находит злой умысел и тогда следит, чтобы правоохранители спросили по закону. Фасадность сводится к минимуму, потому что оценивают по делам, а не по намерениям.

Чтобы глубже понять систему народовластия, необходимо понять, о каком народе идёт речь. За тысячи прочитанных страниц и миллионы услышанных слов я не нашёл лучшего описания народа России, чем то, которое даёт Максим Горький в «Жизни Клима Самгина».

«Напротив Самгина, вправо и влево от него, двумя бесконечными линиями стояли крепкие, рослые, неплохо одетые люди, некоторые — в новых поддевках и кафтанах, большинство — в пиджаках. Там и тут резко выделялись красные пятна кумачных рубах, лоснились на солнце плисовые шаровары, блестели голенища ярко начищенных сапог.

Клим впервые видел так близко и в такой массе народ, о котором он с детства столь много слышал споров и читал десятки печальных повестей о его трудной жизни. Он рассматривал сотни лохматых, гладко причесанных и лысых голов, курносые, бородатые, здоровые лица, такие солидные, с хорошими глазами, ласковыми и строгими, добрыми и умными.

Люди эти стояли смирно, плотно друг к другу, и широкие груди их сливались в одну грудь. Было ясно, что это тот самый великий русский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, красиво разбросанные там, на унылом поле.

Да, это именно он отсеял и выставил вперед лучших своих, и хорошо, что все другие люди, щеголеватее одетые, но более мелкие, не столь видные, покорно встали за спиной людей труда, уступив им первое место».

Именно такой народ должен стать основой русского государства — крепкие крестьяне и фермеры, ремесленники, предприниматели и в целом люди труда и дела.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Женщина собирает виноград в Крыму

Глобально Россия должна подойти к окончательному решению патерналистского вопроса — государство ради народа должно сбросить его со своей шеи. Тем более что в реальности, конечно, этого и не существует — люди почти всегда наедине со своими трудностями.

Но патернализм в народе силён, люди ждут, что государство придёт и решит все проблемы, и считают, что больше это сделать некому. Люди же, представляющие государство, этим активно пользуются в своих корыстных интересах.

Разорвать этот порочный круг можно, дав колоссальной пассионарной энергии народа России выйти наружу. Надо отказаться от фасадной заботы государства и вообще не говорить об этом. Молодое поколение россиян не должно рассчитывать на того, кто почти никогда не приходит на помощь.

Особое место в прекрасной России будущего должна занять география, от которой, как было сказано, никуда не уйти. Освоение пространства для России — это вопрос не только экономический или культурно-исторический, а вполне конкретно геополитический. Если быть точнее, вопрос выживания.

На наших территориях, где мы не живём, рано или поздно будут жить другие, а это неизбежно — конфликты и войны. Они придут, если мы не освоим и не заселим наши земли.

Здесь видится два подхода.

Первый вполне очевидный — это плодиться и размножаться. Это очень длинный разговор, но если коротко, то к материальным мерам поддержки (достаточно всё-таки скромным: маткапитал равен одной месячной зарплате депутата ГД) необходимо добавить мощнейшую пропаганду семьи. Очень часто люди, которые могут себе позволить ребёнка, этого не делают, а должны. Должны стране и себе. И это должно быть самоочевидно на уровне стереотипов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Семья с детьми

Второй подход заключается в прикладном освоении окружающей земли. Высотки и двухполосные дороги должны быть приравнены к государственной измене. Только двухэтажные здания, а у любой дороги должно быть не менее четырёх полос.

Если не будет возможности зданиям расти вверх, то они будут расти вширь, и освоенное нами пространство будет расширяться. Разрастутся города, что особенно необходимо за Уралом.

Меня каждый раз ввергают в шок перегруженные двухполосные дороги, окруженные пустынной степью. Да неужели у Россия земля закончилась?

Расширятся дороги и увеличится трафик, снизится износ полотна, и смертей станет меньше, потому что для обгона фуры, груженной зерном, не надо выезжать на встречную полосу. Иначе снова получается фасад: на словах мы самая огромная страна, а ужимаемся как какой-то Лихтенштейн.

Хватит бегать от коррупции, надо признать и её колоссальные масштабы и то, что она — не абсолютное зло, а подчас единственный способ что-то сделать. Конструктивная коррупция, когда человек наживается на развитии, должна быть легальной.

Строишь что-то большое и нужное — можешь взять легальный бонус в 10 процентов. В свою очередь, неконструктивная коррупция должна искореняться: перекладываешь плитку 10 раз в одном и том же месте — будешь лишен всего имущества и отправишься «загорать».

И, конечно, Россия должна вновь стать русской страной.

Последние сто лет мы прячем государствообразующий народ за маской многонациональности. В России считают себя русскими больше 80 процентов. Такая страна не может называться многонациональной. Мы — мононациональное государство. Россия — русское государство.

При этом, конечно, никаких гонений или чего-то подобного не должно быть в отношении малых народов, но нельзя выпячивать несуществующую многонациональность. С ней в конечном счете можно заиграться и обвалиться до Московии.

Примечательно, что во многих национальных субъектах большинство тоже русские. Поэтому административно-территориальное деление должно строиться по географическому и экономическому принципам.

Прекрасная Россия будущего должна стать страной людей через тотальный отказ от фасадов. Мы должны строить страну для людей, а не для «как должно быть».