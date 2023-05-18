Текст Евгения Норина «Прекрасная Россия Будущего. Что же будет с Родиной и с нами», опубликованный изданием «Ридовка», вызвал широкую дискуссию. Позволю себе ворваться в неё и я.

ИА REGNUM Россия

Будучи русским националистом, я согласен с тем, что русские должны жить богато и хорошо. Собственно, лично для меня цель СВО — чтобы русские и дружественные им народы жили хорошо, враги России жили бы плохо или вымерли. Но Евгений ошибочно полагает, что рецепт процветания России — западная демократия.

Многие российские и мировые политики ошибочно считают, что либеральная демократия западного образца — идеальное государственное устройство для процветания. Но штука в том, что либеральная демократия не привела к процветанию даже ведущие западные державы.

Все европейские страны стали сверхдержавами не благодаря демократии, а вопреки ей. Демократия в итоге привела к краху древние Афины. Наибольших военно-политических успехов в древнегреческом мире добилась самодержавная Македония во главе с авторитарным Александром (при демократии так и осталась бы греческим захолустьем, а талантливый монарх создал огромную империю) и ограниченная монархия Спарты. Наивысший расцвет Древнего Рима — империя, а не республика.

Все страны Западной Европы пика своего могущества достигли в качестве мощных централизованных империй. Именно тогда они накопили богатства и поставили на колени народы Азии, Африки и Латинской Америки. Мир покоряли суровые консервативные мужики с Библией в одной руке и винтовкой в другой, а не либералы с демократами. Ермак Тимофеевич и Семён Дежнёв, Писарро и Кортес, капитан Морган и Магеллан были военными вождями, действовавшими по воле своих императоров и королей.

В борьбе за власть в средневековой Европе централизованные империи победили демократические города-государства, раздираемые склоками разных партий. Новгород, Ганза, Венеция, Запорожская Сечь и управляемая сеймом магнатов Польша проиграли Московской Руси, Пруссии, Австро-Венгрии и Британии с авторитарным имперским управлением. Пик могущества Франции — империя Бонапарта.

Собственно говоря, даже эталонная «демократия» нашей планеты, Соединенные Штаты Америки были созданы как теократическое государство англо-шотландских пуритан. И демократию отцы-основатели определяли как «пространство договоренностей свободных вооруженных мужчин».

Мало того, все эти мужчины были верующими белыми англосаксонскими и шотландскими протестантами, которые сегодня сошли бы с ума от того, что будущее Америки определяют не только их потомки, но и трансгендеры, атеисты, мигранты с Ближнего Востока и из Латинской Америки.

Innisfree987 Помощник министра здравоохранения США Рейчел Левин и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер держат флаг Прайда

В Азии — похожая ситуация. Все процветающие азиатские драконы не являются демократиями. Южная Корея, Тайвань и Сингапур состоялись под управлением правых диктатур. Китай — страна авторитарного однопартийного ханьского национал-капитализма, где от коммунизма остался один флаг, а демократии эта страна не знала никогда. Япония — страна процветающего японского национализма.

Двухпартийная система США и Британии не является полноценной демократией. Она устроена так, чтобы власть была исключительно в руках элиты, создавшей эти страны: древней англосаксонской аристократии в Англии и семей отцов-основателей в Штатах. Долгое время идеологии лейбористов и консерваторов, республиканцев и демократов отличались друг от друга лишь косметически.

А у любых политиков, которые могли бы изменить сложившуюся политическую систему кардинальным образом — коммунистов, социалистов, фашистов, — шанс выиграть выборы в Англии и США раньше был равен нулю.

Сложная схема выборов президента США через выборщиков, а не прямым народным голосованием, устроена так, чтобы народ, не дай бог, не выбрал кого-нибудь не того. Впрочем, эта система тоже дает сбой.

JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС Голосование во время проведения промежуточных выборов в США

Пока она стабильна, система сдержек и противовесов не дает возможности сильному несистемному игроку разрушить ее изнутри. Но сегодня, когда демпартия США оказалась инфильтрована агентами транснационального капитала и неомарксистами, эта же система не дала правоконсервативному американскому националисту Трампу навести в стране порядок, когда он был президентом, саботируя многие его стратегические решения.

Реальная либеральная демократия является чисто экспортным вариантом, с помощью которого Запад ослабляет и подчиняет себе другие народы.

Яркий пример западной демократии со свободными выборами и нерегулируемой рыночной экономикой — Россия 90-х годов, Украина и Молдова. Степень их успеха и процветания каждый может оценить сам.

Основная проблема западной либеральной модели лежит в плоскости философской антропологии. Проще говоря — понимания человеческой природы.

Проблему либеральной демократии точно сформулировал Карл Шмитт: «Либералы убрали из человека первородный грех». Они априори не учитывают греховную природу человека, считая всех людей белыми и пушистыми. Но, к сожалению, большая часть людей глупы и греховны.

Однако христианство справедливо учит нас, что человек приходит в мир во грехе и, лишь работая над собой, становится приличным членом общества, достойным Царства Божия.

Людей, работающих над собой в духовном и физическом смысле, в современном материалистичном обществе потребления не так уж много. Остальной же массой инфантильных недалёких обывателей довольно легко манипулировать.

Таким образом, свободные выборы, в которых участвуют все граждане без исключения, превращаются в любой стране мира в соревнование политтехнологов.

На всенародном референдуме в католической Ирландии местный «набожный» народ проголосовал за аборты и однополые браки. Народный выбор, скажете вы? Нет, грамотная работа политтехнологов и лоббистов либеральных ценностей, отвечу вам я.

Украинцы, голосуя за Зеленского, верили, что голосуют за няшного симпатичного молодого русского еврея с Юго-Востока Украины, с кучей проектов и связей в России. Он-то уж точно сможет закончить войну в Донбассе, дружить и с Европой, и с Россией одновременно.

Стрингер/РИА Новости Владимир Зеленский во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины. 2019 год

А по факту украинцы проголосовали за западную марионетку и войну с Россией.