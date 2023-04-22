Историк, археолог, кандидат наук. Год рождения 1979. Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет. Работал в экспедициях по России (в первую очередь в кавказском регионе) и за рубежом. В командировках в Сирийской Арабской Республике с 2015 года, что налагает некоторые ограничения на публичность.

Уже почти неделю в Египте бушует скандал. Платформа «Нетфликс» снова отличилась и сняла документальный фильм о знаменитой Клеопатре с темнокожей актрисой Адель Джеймс в главной роли. Сама картина была запланирована «Нетфликс» в серии «Африканские королевы» и даже не успела выйти.

Иван Шилов ИА REGNUM Культурное наследие Египта

Платформа опубликовала лишь трейлер, но этого оказалось более чем достаточно.

Сначала забурлили социальные сети — египтяне массово выражали негодование по этому поводу, затем подключились египетские историки и чиновники. Докатилось и до парламента, где часть депутатов потребовала от спикера поднять вопрос о блокировке «Нетфликса» за искажение исторических фактов.

Для постороннего наблюдателя, а тем более обывателя из России, такие страсти из-за трейлера платформы, давно и открыто пропагандирующей и поддерживающей «новые ценности», будут удивительны. А между тем не всё так просто.

Прежде чем разбирать причины, напомню в двух словах, что царица Клеопатра, или, если быть точным, Клеопатра VII Филопатор (греч. «любящая отца»), была из македонской династии Птолемеев (Лагидов). Династию основал один из полководцев Александра Великого, отхватив после смерти великого завоевателя один из самых лакомых кусков его империи — богатый Египет.

Клеопатра была последней представительницей этой династии и сначала закрутила роман с Юлием Цезарем, а после его убийства заговорщиками в 44 году до нашей эры с одним из его военачальников — Марком Антонием. В итоге после поражения Марка Антония в гражданской войне от Октавиана царица вместе с Антонием покончила жизнь самоубийством. Такая вот драма.

Надо сказать, что в целом македонцы в силу понятных причин с покорённым местным населением практически не смешивались и культивировали греческо-македонский образ жизни. А Клеопатра известна как раз тем, что одной из первых в своей династии выучила египетский язык.

Что касается её внешности, то сведений об этом до нас дошло немного — несколько спорных бюстов, изображения на монетах, где она выглядит как типичная представительница царской династии Птолемеев: европеоидные черты лица, вьющиеся волосы, нос с небольшой горбинкой. Те отрывки, которые сохранились на сегодняшний момент в древних источниках о цвете кожи и расовом происхождении Клеопатры, ничего не сообщают, отмечая лишь её обаяние, завораживающий голос и ум. На это, собственно, и ссылаются авторы сериала.

Клеопатра на монете времён ее правления

И всё бы ничего, если бы нервы египтян не были расшатаны американским движением БЛМ, настойчивым продвижением в голливудском кинематографе темнокожих актёров и неосторожными заявлениями продюсера сериала Джады Пинкетт (тоже, кстати, темнокожей и жены знаменитого актёра и рэпера Уилла Смита) о том, что она таким образом хотела увековечить знаменитых африканских женщин.

Кадр из кино: Клеопатра (мини-сериал). Режиссер Тина Гарави, Виктория Томас. 2023. США Клеопатра по версии «Нетфликса»

Древнее и богатое культурное наследие Египта сейчас является чуть ли не единственным предметом гордости и важнейшей частью современного национального самосознания египтян, несмотря на то что они являются арабами. Поэтому трейлер сериала с темнокожей Клеопатрой был воспринят не как сумасбродство американской платформы, а как посягательство на египетскую идентичность.

Первыми отреагировали египетские историки и сотрудники департамента древностей.

Египетский историк Мухаммед Шаабан отметил, что документальный фильм «Нетфликса» сильно искажает историю Египта: «Как только трейлер начал продвигать царицу Клеопатру как темнокожую, стало ясно, что во время просмотра документального фильма мы увидим преднамеренную фальсификацию фактов».

А историк Мажди Шакер написал в соцсети: «Египтянам нужно сплотиться против вопиющего искажения истории и «Нетфликса», у которого нет ничего святого, выступив единым фронтом против того, что они дискредитируют нашу историю. Все древние памятники и статуи с изображением Клеопатры наглядно демонстрируют то, что у неё нет африканских корней».

Dimka Totskiy Птолемей I Сотер. Македонянин. Основатель династии фараонов Птолемеев

Altes Museum - Berlin - Germany Бюст Клеопатры VII. На Клеопатре царская диадема и повязка на волосах

Экс-министр древностей Египта Захи Хавасс назвал картину бессовестной фальсификацией исторических фактов, добавив, что сейчас наметилась тенденция утверждать, что египетская цивилизация имеет африканское происхождение. По его мнению, это ложь, которую хотят продвинуть именно темнокожие американцы.

Действующий главный секретарь департамента древностей доктор Визири также сказал, что Клеопатра не была темнокожей и не была африканкой. Общеизвестно, что у неё были греческие корни, и фильм полностью искажает всю историю Египта, но сделать это ни у кого не получится, независимо от их желания.

По мере того, как напряжение в египетском обществе росло, а негодование не утихало, информация об искажении цвета кожи царицы афроамериканцами всплыла и в египетском парламенте.

Часть депутатов в ходе выступлений выразила своё возмущение. А парламентарий Сабура Ас-Саед вообще потребовал у спикера обратиться с петицией к премьеру и ответственным министерствам, чтобы заблокировать сайт «Нетфликс».

На днях стало известно, что одним из египетских адвокатов американской платформе предъявлен иск за искажение и фальсификацию египетской истории.

Страсти подогревает ещё и тот факт, что фильм имеет статус документального, а создатели упорно защищают его историчность.

А ближе к выходным скандал перешагнул границы Египта, став международным. К обсуждению начали подключаться пользователи социальных сетей из Греции, которые тоже оказались оскорблены тёмным цветом кожи египетской царицы.

Тем не менее, несмотря на определённые риски для компании «Нетфликс», полагать, что американцы конструктивно отреагируют на критику египтян, не приходится. Ведь даже на внутреннем рынке США доходы компании ощутимо падают из-за настойчивого продвижения новой ЛГБТ-повестки в фильмах и сериалах платформы. Но это, тем не менее, не сподвигло руководство «Нетфликса» снизить накал пропаганды.

Впрочем, «Нетфликс» в этом деле не одинок и «конфуз с Клеопатрой» лишь пополняет нарастающий вал череды отторжений американской киноиндустрии, которая некогда была главным проводником американского образа жизни и культурного доминирования Соединённых Штатов в мире.