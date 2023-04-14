На стриминговом сервисе «Яндекса» «Кинопоиск» вышел один из самых ожидаемых сериалов этого года, байопик о самой популярной русской панк-рок-группе «Король и Шут». Это мог быть отличный шанс для того, чтобы проявить «мягкую силу» и внедрить в головы российской, да и не только российской, молодежи верные патриотические нарративы. Однако… «Не шмогла».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горшенев

Давайте разбираться, почему так вышло.

С момента появления панка в России, он четко разделился на две школы: банальную кальку с западного панка и своеобычный русский панк-рок.

Первопроходцы первой школы «Автоматические удовлетворители» даже название своей группы скалькировали с лидеров британского панка Sex Pistols.

Впрочем, у их лидера Свина есть одно несомненное достижение, он написал знаменитую белогвардейскую балладу «Батька-атаман». Вот как получается, одна «русская» песня обессмертила Свина в веках, а его остальное творчество, слизанное с английского панка, сегодня уже мало кто вспоминает.

В наши дни яркими представителями прозападной школы русского панка являются группы «Наив» и «Тараканы», копирующие калифорнийский поп-панк в духе Green Day или Offspring. Не случайно их лидеры сегодня «топят» за Украину, свалив из России. Хотя и пытаются тут гастролировать, как тот же «Наив», который планирует дать концерт в Москве в эти выходные. И это неудивительно, ведь за бугром они никому не нужны.

Самыми яркими представителями посконного оригинального русского панка, конечно, стала группа «Гражданская оборона» и ее лидер Егор Летов. Ему удалось создать и оригинальный, ни на что не похожий саунд, и собственный многогранный поэтический мир, вдохновленный Маяковским и Хлебниковым.

Не случайно Летов и дружественные ему соратники в 1990-х были близки к нацболам и основали левопатриотическое панк-движение «Русский прорыв».

(сс) Alex Ex Егор Летов (2000 г.), Роман Неумоев и Олег Судаков (2009)

В отличие от западников русский почвеннический панк интересен и на Западе. Каверы на Егора Летова и его соратницу Янку Дягилеву пели Massive Attack, ведущая группа британского трип-хопа.

Там мы интересны тогда, когда мы — русские, а не бледная калька с западной культуры.

В 90-е годы русский панк пополнился еще одной оригинальной командой: «Король и Шут» быстро нащупали свой неповторимый стиль, основанный на русских и европейских сказках, черном юморе, красивых (для панка) мелодиях, скрипичных соло, необычных для этого жанра, и ворвались на российский музыкальный олимп.

Их популярность вышла за пределы панк-тусовки. Песни группы звучали на стадионах, в радиоэфирах, из каждого утюга. А граффити «КиШ» потеснили стрит-арт «ГрОб» («Гражданская оборона») на стенах наших домов и гаражей.

Во многом такая выходящая за пределы субкультуры популярность «Короля и Шута» была достигнута именно тем, что это был оригинальный русский панк, а не калька с английского или американского.

Это отражалось и в идеологии лидеров группы, они часто делали патриотические заявления, а покойный Горшок задолго до Русской весны и возвращения Крыма не стеснялся говорить, что Украина — это Русская земля, Харьков — русский город, а «Океан Ельзи» — враги русского народа и бандеровцы.

Кадр из видео с канала: thekorolishut Михаил «Горшок» Горшенёв о войне.

Такая позиция иногда стоила им эфиров на «Нашем радио», где окопался либеральный русофоб Михаил Козырев. Но панки есть панки, они не боялись быть нонконформистами.

Продюсеры, сценаристы и режиссеры сериала могли бы создать сагу о том, как «Король и Шут» добились успеха, потому что не стеснялись быть русскими, быть патриотами и шли против течения в той тусовке, где такие взгляды на творчество не поощрялись.

Фактически КиШ — это были лидеры имперского, в хорошем смысле «ватного» панка.

А по факту мы получили сериал, где великая русская панк-группа показана как обычный бойз-бенд, где Горшок шпарит про анархию плоскими фразами из «Википедии», патриотические имперские взгляды парней никак не отражены, а русские националисты появляются лишь в образе пьяных быдло-скинхедов с крикам: «Слава России!».

На примере сериала «Король и Шут» заметно, что качественные зрелищные фильмы мы снимать научились, а вот искусно внедрять в них нужные нам пророссийские нарративы — еще нет.

Возможно, это саботаж «спящих» либералов от искусства. А возможно, просто нежелание системно заниматься массовой пропагандой средствами популярной культуры и искусства. Или и то и другое одновременно.

Пора бы уже с этим заканчивать. Лучший способ привить молодежи любовь к Родине — делать это через музыку, книги, комиксы и сериалы.