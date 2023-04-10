Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Об отношении советского вождя Иосифа Сталина к Ватикану принято судить по его реплике, которую в своих воспоминаниях некогда привел британский премьер-министр Уинстон Черчилль.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Рассказывая о визите в Кремль французского дипломата Пьера Лаваля, Черчилль упомянул, как Сталин в разговоре о папе Римском поинтересовался, сколько у того дивизий. Менее известна ответная реакция папы Пия XII, который, получив известие о смерти Сталина в марте 1953 года, прокомментировал: «Теперь он сам сможет увидеть, сколько у нас там дивизий».

Пьер Лаваль по возвращении из Москвы в 1935 году

Но так ли уж плохо был знаком с католицизмом советский вождь? Один из помощников министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова вспоминал, как его шеф однажды вслух воскликнул: «Откуда Сталин так знаком с технологиями иезуитов? В семинарии такому не учат!»

Впрочем, и вокруг самой учебы вождя в Тифлисской духовной семинарии существуют загадочные пробелы. Личное дело семинариста Джугашвили было уничтожено, отчего невозможно точно сказать, как он смог поступить в это учебное заведение и кто его рекомендовал.

Но среди армянских католиков есть легенда, утверждающая, что католичкой была мать Сталина, а самого его поддерживала семья богатых армян-католиков. И якобы она помогла молодому Иосифу поступить в семинарию, а он в благодарность за это, уже став правителем Советского Союза, распорядился оставить в покое католический костел святых Петра и Павла в Тбилиси.

Мог ли Сталин уже тогда оказаться в поле зрения иезуитов? Вполне возможно. Ведь они были первопроходцами в Европе в изучении Кавказа. Активность в регионе проявляли французские и польские братья Общества Иисуса.

Как отмечает польский писатель Мариуш Швидер, польские католические миссионеры на Кавказе основали так называемую Персидскую миссию. Это принесло свои плоды в виде первых сообщений о региональных реалиях. Самое обширное из них было написано иезуитом Тадеушем Крусинским в начале XVIII века и стало основным сборником знаний о Персии и Кавказе во всей Европе до середины XIX века.

О том, что отношение Сталина к католицизму и Ватикану не было таким поверхностным, как это может показаться из приведенной Черчиллем реплики, говорят и другие факты. В мае 2018 года итальянская газета La Stampa опубликовала статью, в которой утверждала, что после Второй мировой войны Сталин пытался наладить отношения между Советским Союзом и Ватиканом.

Издание ссылалось на доклад профессора Маттео Луиджи Наполитано из Университета Молизе, в котором тот сообщал об осторожном прощупывании друг друга Святым престолом и Москвой в 1952 году и обсуждении перспектив обмена посольствами.

По мнению профессора Наполитано, «этот важный документ демонстрирует линию диалога, начатую Москвой, которая восходит задолго до Ostpolitik». А в интервью итальянскому порталу Pangea этот историк выступил и с более интересным замечанием. По его словам, Сталин был готов к большему.

«Проект материализовался в начале 1953 года, ровно за неделю до смерти Сталина, — говорил Наполитано. — Амброджио Донини, историк Церкви с марксистскими взглядами, обратился к отцу Джакомо Мартегани, директору журнала итальянских иезуитов Civiltà Cattolica, дав понять, что он получил указание от руководства Кремля (практически от Сталина) встретиться в Риме с некоторыми неофициальными представителями Святого престола для обсуждения гипотезы установления дипломатических отношений между Ватиканом и Москвой».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Пий XII

Более того, по словам профессора, Сталин обсуждал возможность своей личной встречи с папой Пием XII. В середине 1950-х годов эту тему обыграл в своих произведениях итальянский писатель Гвидо Морселли. В опубликованном только в 2019 году рассказе «Il Grande Incontro» («Великая встреча») он изложил историю о «тайных переговорах Сталина и папы Пия XII».

Писатель приписал советской стороне желание «предложить пакт о взаимном признании сфер интересов» и «сотрудничестве», которое Москва видела в замене понтифика на «бывшего иезуита Димитрия Ивановича, идеального двойника Пия XII, офицера в белой рясе под папахой». Все это, конечно, литературная вольность, но, с другой стороны, дыма без огня не бывает.

Тем более что и отношение итальянских католиков к Сталину не было однозначно негативным, даже несмотря на то, что в июле 1949 года Ватикан пошел на издание «декрета против коммунизма», которым было провозглашено отлучение верующих от Католической церкви за принятие коммунистического учения и его пропаганду, за членство в коммунистической партии, сотрудничество с ней, за чтение и распространение ее прессы.

«Я помню, что в одном доме семья держала фотографию Сталина с зажженной перед ней маленькой лампадкой, кто знает, всегда ли они ее зажигали или делали это по случаю, — рассказывал о тех временах отец Джиджи Чеккони из Пизы. — В любом случае приходской священник, прежде чем поднести руки к чаше со святой водой, сказал: давайте благословим и святого Сталина!»

Так что вопрос о знакомстве советского вождя с «технологиями иезуитов» остается открытым. Остается надеяться, что со временем руководство Общества Иисуса решит открыть свои архивы, которые прояснят эту загадку.