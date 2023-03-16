Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Польские орнитологи предвещают Польше в этом году «странную весну». Об этом говорит нежелание аистов, зимующих в Африке, возвращаться в страну на Висле.

Иван Шилов ИА REGNUM Аист

По словам профессора Петра Трияновского из Познаньского университета естественных наук, анализ сигналов от аистов показывает, что лишь единицы птиц вылетели в направлении Израиля — Египта, однако основная часть популяции все еще пребывает в Судане, Чаде и на севере Южно-Африканской Республики.

«Обычно мы ждем аистов в Польше на день святого Иосифа (19 марта) или в первый день весны (21 марта), — говорит Трияновский. — Недавно я имел возможность проехать из Сербии через Венгрию, южную Словакию и Чехию в Польшу. Я видел десятки гнезд аистов, и все они до сих пор без хозяев. Что ж, нужно набраться терпения, но, судя по тому, как птицы ведут себя в Африке, это будет странный сезон».

Не исключено, что аисты переберутся в Польшу только на Пасху, которую католики в этом году будут праздновать 9 апреля.

Красивая птица является для поляков таким же важным национальным символом, как и белый орел.

В польской деревне считалось, что дом, в котором аист свил гнездо, был избранным, избавленным от всех несчастий. Аисты защищали усадьбы от пожаров, ударов молнии или града. В некоторых регионах были даже особые церемонии, посвященные этим птицам.

Sina Schuldt/Global Look Press Аист

Так, в деревнях Подляшья сохранился обычай печь «лапки аистов». Такая выпечка была призвана приветствовать прилетающих аистов или вызывать их, если те еще не появились. В прошлом, когда над домом появлялся первый аист, члены семьи выбегали из своих домов и высоко поднимали «лапки аистов», призывая птиц остаться и свить гнездо.

Старинная польская легенда выводит происхождение аиста от чрезмерно любопытного мужчины, которому Бог вручил мешок с различными гадами и наказал выбросить эту «грязь» в море. Однако человек не удержался и развязал торбу. «Проклятые» существа вырвались на свободу и разбежались по всей земле, а Бог наказал мужчину за излишнее любопытство, превратив его в аиста, чтобы тот собрал всех гадов. С тех пор аист, который собирает «грязь», символизирующую сатану, считается очистителем мира.

Еще одно поверье уделяет важное внимание времени возвращения аистов в Польшу. Если птицы не появятся до 25 марта, дня Благовещения, быть году бесплодным. Сработает ли эта примета сейчас и что такого знают птицы, чего не знают люди?

Конечно, их задержку в Африке можно объяснить «человеческим фактором». Например, вооруженными конфликтами в местах пролета птиц.

Около трети аистов, отправляющихся в Польшу, мигрирует через Украину, где с прошлого года идут бои. Но в 2022 году аисты тем не менее вернулись в Польшу практически по расписанию, во второй декаде марта, и вступивший в активную фазу украинский конфликт им не помешал.

Так что нежелание аистов «вовремя» вылетать из Африки связано с какими-то другими причинами, возможно, мистического характера.

Эту птицу, в отличие от людей, невозможно подкупить или обмануть. И нынешнее поведение аистов оказывается тревожным знаком для Польши и прежде всего для польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский

Высокая инфляция продолжает лидировать в наборе тем, которые будут определять голосование поляков на очередных парламентских выборах, запланированных на осень сего года. При этом, как показывают данные социологических исследований, заметно ухудшаются ожидания общества в отношении экономических перспектив страны.

Февральский опрос, проведенный компанией Ipsos, показал, что более 70% респондентов считают, что «дела в Польше идут в неправильном направлении». Тех, кто оценивает ситуацию позитивно, в четыре раза меньше — 18%. Также 67% опрошенных думают, что экономическая ситуация ухудшилась за последний год, а 51% опасается, что она будет ухудшаться и дальше.

Как правящая партия, так и оппозиция надеются завоевать избирателя предложением различных популистских программ. Однако сработает это или нет, с точностью экспертное сообщество сейчас сказать не может. Поэтому приходится обращать внимание на другие знаки, не зависящие от партийной окраски и восприятия.

И пустые гнезда аистов, навевающие мысли о бесплодном годе и «странной весне», могут стать предвестником будущих потрясений для Польши.