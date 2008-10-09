Чемпионат Европы по футболу - 2008
За победу на Евро-2008 испанские футболисты получат 1742 литра пива
Футболисты сборной Испании, выигравшие в июне чемпионат Европы, получат 1742 литра пива в качестве вознаграждения за первую за последние 44 года победу на крупнейшем турнире, сообщает "Спорт-Экспресс". Каждый игрок получит от производителя янтарного напитка, являющегося спонсором Испанской...
9 октября 2008
УЕФА полностью рассчитался со сборной России за Евро-2008
Гендиректор Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин сообщил, что УЕФА перечислил все причитающиеся российской федерации денежные средства за выступление сборной России на Евро-2008. "Действительно, могу подтвердить, что бонусы за выступление сборной на Евро уже перечислены, - сказал...
8 октября 2008
Гус Хиддинк: "После матча с Испанией я провоцировал своих игроков"
В заключительный день конференции УЕФА для тренеров европейских сборных наставник национальной команды России Гус Хиддинк заявил, что на Евро-2008 ему было непросто поднять боевой дух своих футболистов после поражения в стартовом матче с Испанией (1:4), сообщает пресс-служба УЕФА. "Я остановился на...
26 сентября 2008
Гендиректор РФС: "УЕФА задерживает выплату премиальных за участие в Евро-2008"
Генеральный директор РФС Алексей Сорокин поделился информацией о ситуации с премиальными для игроков сборной России. " УЕФА должен был выплатить премиальные за участие сборной России на Евро до 15 сентября. К сожалению, организация задерживает выплату. Ждем этих денег со дня на день. Что касается...
24 сентября 2008
Генеральный директор РФС: "Перед игроками сборной мы все свои обязательства выполнили"
Генеральный директор РФС Алексей Сорокин поделился информацией о системе премиальных, которые полагаются игрокам сборной России. "Перед каждым циклом с игроками заключаются соглашения, где прописаны все условия. Мы выполнили свои обязательства. Дополнительные премиальные за Евро - это из разряда...
11 сентября 2008
Перед матчем с Арменией лидеры сборной Испании получили призы за участие в Евро-2008
В преддверии сегодняшнего, 10 сентября, отборочного матча чемпионата мира-2010 с Арменией в расположении сборной Испании состоялась торжественная процедура: игроки чемпионов континента, Хави и Давид Вилья, получили индивидуальные призы за участие в Евро-2008. Хави вручили " Золотой мяч " как...
10 сентября 2008
Гус Хиддинк: "Нам надо вернуться на уровень чемпионата Европы!"
Главный тренер сборной России Гус Хиддинк в преддверии старта отборочного цикла ЧМ-2010 рассказал, что не боится эйфории после успеха на Евро-2008. "Я не опасаюсь, что Евро-2008 приведет к неоправданной эйфории в стане сборной, - отметил Хиддинк в интервью "Спорт-Экспрессу". - Если что-то подобное...
9 сентября 2008
Наставник сборной Хорватии "заряжает" своих игроков, забравшись к ним в постель
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Славен Билич поведал, как он мотивирует своих игроков перед важнейшими матчами. Импозантный наставник признался, что может "заряжать" своих подопечных, забравшись к ним в постель. "Работа с командой это не только тренировки, но и многое другое, - цитирует...
9 сентября 2008
Константин Зырянов: "Жить бронзовыми медалями нельзя"
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Константин Зырянов постарался определить, что изменилось в его восприятии и самооценке со времени Евро-2008. "Практически ничего не изменилось. 30 лет - не 18, в этом возрасте уже вряд ли можно заразиться звездной болезнью. "Бронза" чемпионата...
5 сентября 2008
Динияр Билялетдинов: "После Евро-2008 чувствуем себя гораздо увереннее"
Полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2010 с Уэльсом заявил, что команде по силам уверенно выступить в этом году в отборочных матчах мирового первенства. "Очень хочется в трех встречах отборочного цикла, которые предстоит провести в этом году...
4 сентября 2008
Вячеслав Малафеев: "Зенит" страдает от нехватки эмоций и высокомерия к соперникам"
Голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев раскрыл причины неудач команды в чемпионате России и признался, что давно ждет матча за Суперкубок с " Манчестер Юнайтед " (29 августа). Последний год получился у голкипера очень успешным: в ноябре 2007 года он завоевал вместе с "Зенитом" первое в карьере золото...
23 августа 2008
Игорь Акинфеев: "Хиддинк поздравил всех с результатом"
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признал закономерным результат товарищеского матча против сборной Голландии (1:1). "Моменты были и у нас, и у Голландии. Счет по игре, так что совершенно не хочется догадываться о том, что могло бы случится, если забивали мы, а не они. Самое главное, что мы...
21 августа 2008
Гус Хиддинк остался доволен тактическими действиями сборной России в матче с Голландией
Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк прокомментировал товарищеский матч против Голландии. Как известно, этот поединок завершился вничью - 1:1. На гол голландского форварда Робина ван Перси (24 минута) во втором тайме Константин Зырянов ответил точным ударом с пенальти. "Товарищеский...
21 августа 2008
Хиддинку не удалось во второй раз огорчить своих соотечественников
Национальная сборная России по футболу не смогла одолеть в товарищеском матче команду Голландии. Матч, который проходил на московском стадионе "Локомотив", завершился вничью - 1:1. На гол голландского форварда Робина ван Перси (24 минута) во втором тайме Константин Зырянов ответил точным ударом с...
21 августа 2008
Гус Хиддинк: "Голландцы захотят взять реванш за поражение на Евро-2008"
Главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Голландией, который пройдет 20 августа. "Главная проблема заключается в том, что у нас совсем нет времени на подготовку к матчу. Ребята в воскресенье играли за свои клубы, и сейчас им требуется отдых. Думаю...
19 августа 2008
Гус Хиддинк: "Голландцы будут настроены решительно"
Главный тренер сборной России Гус Хиддинк сказал, что команда Голландии будет настроена решительно в товарищеском матче против россиян (20 августа). "Забавно получилось, что уже 20 августа Россия и Голландия встретятся в товарищеском матче, - сказал Хиддинк в интервью "Спорт-Экспрессу". - Но у...
9 августа 2008
Футболист сборной Италии Дженнаро Гаттузо: "В Италии все сошли с ума от Аршавина и Павлюченко"
Полузащитник "Милана" и сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от выступления сборной России на Евро-2008, а также оценил игроков российской команды. "Россия на Евро-2008 меня приятно удивила, - сказал Гаттузо в интервью "Спорт-Экспрессу". - А ваш матч против Голландии и вовсе...
6 августа 2008
Евро-2008 принес УЕФА 250 миллионов евро
Чистая прибыль УЕФА от проведения чемпионата Европы-2008 в Австрии и Швейцарии составила 250 миллионов евро. Эти деньги пойдут на финансирование соревнований среди молодежи и женщин под эгидой Европейского футбольного союза, программы по повышению квалификации судей и тренеров, а также...
30 июля 2008
Грызлов подвел итоги работы Хиддинка на посту главного тренера российской сборной
К заслугам Гуса Хиддинка председатель Государственной думы РФ Борис Грызлов, в частности, отнес умение обеспечить выход игроков на оптимальную физическую форму к важнейшим матчам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, комментируя тот факт, что 9 июля исполняется два года с того момента, как...
9 июля 2008
Украина надеется перенять у Австрии опыт проведения чемпионата Европы
Власти Украины надеются перенять у Австрии опыт проведения чемпионата Европы, где Евро состоялся в этом году. Напомним, что австрийцы проводили турнир совместно со Швейцарией. Президент Украины Виктор Ющенко приехал сегодня в Вену с однодневным визитом, чтобы проследить, как готовилась Австрия к...
8 июля 2008