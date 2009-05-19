Пожар в Троицком соборе Санкт-Петербурга
Нефтяная компания направит 45 млн руб. на реставрацию куполов Троицкого собора (Санкт-Петербург)
На завершение реставрации куполов Троицкого собора Санкт-Петербурга компания ТНК-ВР в 2009 году выделит 45 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом сегодня, 19 мая, на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге рассказала губернатор города Валентина Матвиенко. При этом...
19 мая 2009
В Санкт-Петербурге заканчивают установку первой арки купола Троицкого собора
В Санкт-Петербурге в настоящее время завершается работа по установке первой из 32 арок каркаса главного купола петербургского Троицкого собора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 26 февраля, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников...
26 февраля 2008
Главный купол Троицкого собора Санкт-Петербурга установят в феврале
Центральный купол Троицкого собора в Санкт-Петербурге будет установлен в конце февраля 2008 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции в заявила председатель комитета по по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и...
19 декабря 2007
Петербургские энергетики выделят более 23 млн. рублей на реставрацию Троицкого собора
ОАО " Ленэнерго " выделит более 23 млн. рублей на реставрацию Троицкого собора в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 декабря, в пресс-службе компании, соответствующее решение было принято накануне советом директоров ОАО "Ленэнерго". "Наше решение принять участие в восстановлении...
5 декабря 2007
В Санкт-Петербурге начались работы по установке купола Троицкого собора
У основания купола Троицкого собора в Санкт-Петербурге начались работы по установке железобетонного кольца. Как сообщили сегодня, 4 ноября, корреспонденту ИА REGNUM специалисты, после окончания работ на кольце будут установлены специальные балки - крепления для будущего центрального купола собора...
4 декабря 2007
В Санкт-Петербург доставлены арки для каркаса Троицкого собора
Три фуры с арками для каркаса главного купола Троицкого собора доставлены в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода вечером 16 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 ноября, в пресс-службе компании ЗАО "Акме-Дек", курирующей проект реставрации. "В ближайшее время в город будут...
19 ноября 2007
Каркас купола Троицкого собора начнут монтировать 15 ноября (Санкт-Петербург)
Монтаж каркаса центрального купола Троицкого собора в Санкт-Петербурге начнется в середине ноября 2007 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга, 15 ноября из Нижнего Новгорода в город будут доставлены арки, из которых будет смонтирован...
7 ноября 2007
Сроки окончания реставрации Троицкого собора в Санкт-Петербурге назовут в середине ноября
В начале ноября в Санкт-Петербурге состоится установка каркаса центрального купола Троицкого собора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 24 октября, в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга, сборка несущих конструкций купола будет произведена на земле, после чего ее поднимут с помощью...
24 октября 2007
Губернатор Санкт-Петербурга о реставрации Троицкого собора: "Нам не нужен "Трансвааль"
"Центральный купол Троицкого собора планируется отреставрировать до первозданного вида весной 2008 года, однако в этой работе важна не спешка и показуха, а системность и плановость, аврала не должно быть - нам не нужен "Трансвааль", - заявила губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко сегодня...
18 июля 2007
Петербургские пожарные учатся спасать храмы
В Санкт-Петербурге 22 марта пройдут показательные пожарно-тактические учения пожарных на здании Успенского подворья монастыря Оптина Пустынь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, тактическая легенда учений предполагает возгорание основного купола храма, по аналогии...
20 марта 2007
Важнейшие события 2006 года в Санкт-Петербурге по версии ИА REGNUM
Холодно, жарко, тепло Санкт-Петербург начал жить в 2006 году в аномальном холоде, через полгода после этого пережил саммит G8, в ходе которого были предприняты беспрецедентные меры безопасности вплоть до того, что власти пытались заставить петербургских студентов сдавать экзамены не вовремя. Во...
29 декабря 2006
Папа Римский пожертвовал деньги на восстановление Троицкого собора в Санкт-Петербурге
Папа Римский Бенедикт XVI сделал пожертвование на восстановление Троицко-Измайловского собора Санкт-Петербурга, пострадавшего от пожара в августе 2006 года. Как сообщили сегодня, 16 ноября, ИА REGNUM в московской патриархии, патриарх московский и всея Руси Алексий II направил папе письмо с...
16 ноября 2006
Петербургский реставратор: Мы можем восстановить купол Троицкого собора в дереве без труда
"Мы без труда моли бы восстановить купол Троицкого собора в дереве", - заявил сегодня 15 ноября, на пресс-конференции о проблемах реставрации в Санкт-Петербурге генеральный директор реставрационно-строительной компании "Лапин Энтерпрайз" Алексей Лапин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению...
15 ноября 2006
Купол Троицкого собора восстановят не в дереве - Совет по сохранению культурного наследия (Санкт-Петербург)
Члены Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга сегодня, 9 ноября, обсудили вопрос о воссоздании купола Троицко-Измайловского собора, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как отметила глава комитета по государственному использованию и охране памятников городского...
9 ноября 2006
Петербургские пожарные взяли шефство над Новодевичьим монастырем
Воскресенский Новодевичий монастырь, в котором реконструируется Воскресенский собор, не будет закрыт вследствие обнаруженных нарушений при реконструкторских работах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 ноября, рассказал журналистам в Санкт-Петербурге глава ГУ МЧС РФ по городу...
2 ноября 2006
Троицкий собор готов к зиме - петербургский комитет по охране памятников
"В настоящее время все задачи губернатора и специальной комиссии выполнены: полностью закрыт контур и кровля Троицкого собора, нет протечек, работы продолжаются", - заявил сегодня, 1 ноября, журналистам в Санкт-Петербурге член Союза реставраторов, координатор восстановительных работ по Троицкому...
1 ноября 2006
Петербургские пожарные оштрафовали церковь баптистов и монастырь
В Санкт-Петербурге в ходе проверки культовых учреждений и объектов культурно-исторического наследия сотрудниками МЧС было обследовано 137 объектов, 20 из которых находятся на реконструкции. Наихудшим пожарное состояние было признано в Церковь Евангельских христиан-баптистов и здание Воскресенского...
18 октября 2006
Патриархия вложила в реставрацию петербургского храма 3 млн. рублей
Вклад московской патриархии в восстановление собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, пострадавшего от пожара, составил 3 миллиона рублей. Об этом сегодня, 26 сентября, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II рассказал во время посещения собора, сообщили...
26 сентября 2006
Алексий II провел службу в Троицком соборе (Санкт-Петербург)
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II сегодня, 26 сентября, посетил собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, пострадавший от пожара в Санкт-Петербурге. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Патриарха встретил настоятель собора отец Константин. Алексию II...
26 сентября 2006
Алексий II прибыл в Санкт-Петербург и отправился в женский монастырь
Сегодня, 25 сентября, патриарх Алексий II начал визит в Санкт-Петербург. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе внешних церковных связей московского патриархата. После прибытия патриарх отправился в Свято-Иоанновский женский монастырь, где приложился к мощам святого и праведного Иоанна Кронштадтского...
25 сентября 2006