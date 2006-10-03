Инцидент с японскими браконьерами у берегов Курил
Японский браконьер признал себя виновным во вторжении на территорию РФ
Осужденный в России за браконьерство и переданный японским властям капитан рыболовецкой шхуны Нобору Сакасита доставлен в портовый город Немуро (о. Хоккайдо). По данным РТР, его доставило туда японское судно "Роса Ругоса". 59-летнего Сакаситу ждут в Немуро детальные беседы с представителями местных...
3 октября 2006
Сахалин: капитану браконьерской шхуны из Японии вынесен обвинительный приговор
Сегодня, 21 сентября, на Сахалине в открытом судебном заседании Южно-Курильским районным судом оглашен обвинительный приговор гражданину Японии Сакасита Нобору. Подсудимый признан виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч.1 ст.322 УК РФ) и незаконной добыче водных животных...
21 сентября 2006
Дело капитана японской шхуны может быть передано в суд сегодня
Сахалинская прокуратура закончила расследование дела в отношении капитана японской шхуны, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы и незаконной добыче водных животных и растений. Как ожидается, до конца сегодняшнего дня, 4 сентября, дело будет передано в суд, который определит...
4 сентября 2006
Японский капитан вместе с браконьерской шхуной останется в России
Российская сторона передала представителям Японии двух японских рыбаков Акиеси Кавамура и Харуки Камия с задержанной 16 августа за браконьерство японской рыболовной шхуны "Киссин-Мару 31". Капитан "Киссин-Мару 31", которому уже предъявлено обвинение, вместе со шхуной пока останется в России. Судно...
30 августа 2006
Передача японских моряков состоится после переговоров
Непосредственная передача 2-х японских рыбаков с задержанной 16 августа в районе Южных Курил шхуны пройдет после встречи начальника погранотряда Сергея Иванова с делегацией управления Департамента рыбного и лесного хозяйства Японии, передает РСН. Как сообщил сотрудник японского Управления береговой...
30 августа 2006
Два рыбака арестованной в РФ шхуны переданы Японии
Российские пограничники передали 30 августа японским властям 2-х японских рыбаков со шхуны, задержанной у Южных, передает РСН. Напомним, чтобы остановить японскую шхуну, которая пыталась уйти от досмотра, пограничники открыли огонь, в результате погиб один из 4-х членов экипажа. Против капитана...
30 августа 2006
"Провокацией" назвал МИД России массовую вылазку японских рыбаков
Представитель Посольства Японии в Москве был приглашен в МИД России, где японской стороне заявлен решительный протест в связи с массированным проникновением японских рыболовных шхун в российские территориальные воды около южных Курил. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе МИД России...
30 августа 2006
39 японских шхун испугались российских пограничников
Усилена охрана посольства России в Японии, сообщил "Эхо Москвы" временный поверенный в Токио Михаил Галузин. По его словам, особый режим введён из-за конфликтов последнего времени с японскими моряками в российских территориальных водах. При этом дипломат отметил, что конкретных угроз в посольство...
29 августа 2006
39 браконьерских шхун из Японии демонстративно зашли в воды России
Утром 27 августа сразу 39 шхун зашли в российские территориальные воды в районе островов Сигнальный и Анучина. Об этом "Эхо Москвы" рассказал официальный представитель МИД Андрей Кривцов. Представитель посольства Японии в Москве был приглашён на Смоленскую площадь, где японской стороне был заявлен...
29 августа 2006
Фридинский оправдал стрельбу пограничников по уплывающим браконьерам
Военная прокуратура России признала правомерным применение оружия российскими пограничниками при задержании 16 августа японской рыболовецкой "Киссин-мару 31" у Курильских островов. Тогда от пули погиб один из японских рыбаков. Как сообщил ИТАР-ТАСС главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский...
28 августа 2006
Япония настаивает на освобождении задержанных в РФ моряков
Лидер правящей в Японии Либерально-демократической партии Цутому Такэбэ вылетел утром 24 августа из Токио в Москву. Как сообщает "Сегодня.Ру", одной из главных целей его поездки станет очередная попытка добиться освобождения 3-х японских рыбаков со шхуны, задержанной российскими пограничниками в...
24 августа 2006
Тело погибшего японского моряка доставлено на родину
Тело японского рыбака, погибшего при задержании российскими пограничниками японской шхуны, было передано 19 августа японской стороне и уже доставлено в город Немуро. Как сообщает КМ.ру, опознание погибшего было проведено на российском судне, там же были осмотрены его вещи, после чего тело передали...
19 августа 2006
Тело рыбака передали представителям японского МИД
На остров Кунашир прибыли представители японского МИД и других ведомств для того, чтобы забрать тело японского рыбака, погибшего при задержании российскими пограничниками японской шхуны. Как сообщает "Эхо Москвы, тело должны были передать еще в пятницу, однако, этого не произошло. Делегация не...
19 августа 2006
Выдача тела убитого японского браконьера не состоялась
Тело японского моряка Мицухиро Мориты, который погиб 16 августа во время задержания российскими пограничниками судна-нарушителя "Киссин-мару", будет передано японской стороне утром 19 августа. Об этом сообщил МИД Японии. Корабль японского Управления безопасности на море уже подошел к Южно-Курильску...
18 августа 2006
Тело погибшего моряка передадут Японии завтра
Российские пограничники применили оружие при задержании японской шхуны в районе Южных Курил правомерно, в соответствии с международным и российским правом, заявил 18 августа первый замруководителя погранслужбы ФСБ генерал-полковник Вячеслав Дорохин, передает ИТАР-ТАСС,. "Японские моряки незаконно...
18 августа 2006
Японский катер направился за телом погибшего моряка в Россию
Япония и Россия договорились о выдаче японской стороне тела члена экипажа рыболовной шхуны, погибшего во время обстрела ее российскими пограничниками в районе Курил в минувшую среду. Об этом сообщили западные СМИ, не приводя никаких подробностей. По сведениям телекомпании NHK, японский патрульный...
18 августа 2006
Прокуратура Сахалина возбудила уголовное дело против капитана японской шхуны
В отношении капитана задержанной японской рыболовной шхуны "Киссим Мару 31" подданного Японии С. возбуждено уголовное дело. Ему вменяется в вину преступления, совершенные по ч.1 ст.322 УК РФ - незаконное пересечение государственной границы РФ и ч.3 ст.256 УК РФ - незаконная добыча водных животных...
18 августа 2006
В Хабаровске пройдет пикет у японского консульства
18 августа молодежное общественное движение "Наша страна" проведет пикет у японского консульства в Хабаровске в связи с нарушением российской границы японской шхуной на острове Кунашир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила участница движения "Наша страна" Светлана Комогорцева. 16 августа в...
18 августа 2006
Тело японского рыбака передадут сегодня на родину
Сегодня, 18 августа, японской стороне будет передано тело моряка Мицухиро Мориты, погибшего при задержании японского судна-браконьера в районе Южных Курил. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ. В департаменте напомнили, что накануне замглавы МИД РФ Александр Алексеев принял...
18 августа 2006
Япония не будет отменять безвизовый режим с Сахалином
МИД Японии не станет отменять безвизовый режим с Сахалинской областью из-за гибели рыбака Мицудзиро Морита. Об этом заявил 17 августа в Токио представитель японского МИДа. "Положение с безвизовым обменом между жителями севера Хоккайдо и российскими гражданами Сахалинской области останется прежним"...
17 августа 2006