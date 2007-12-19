Взрыв на Измайловском рынке в Москве
Отбор присяжных по делу о взрыве на Черкизовском рынке состоится 18 января (Москва)
Отбор коллегии присяжных по делу о взрыве на Черкизовском рынке Москвы назначен на 18 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Во время предварительного судебного заседания были отклонены ходатайства защиты об изменении подсудимым меры...
19 декабря 2007
Начался суд над московскими террористами
В Московском городском суде 19 декабря началось предварительное судебное заседание по делу о взрыве на Черкизовском ( Измайловском ) рынке в Москве. Заседание началось с трехчасовым опозданием в связи с поисками взрывного устройства в здании суда и эвакуацией из него сотрудников и посетителей...
19 декабря 2007
В Мосгорсуде проводится эвакуация в связи с угрозой взрыва
В Московском городском суде проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда в связи с поступившим в милицию сигналом об угрозе взрыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. В данный момент в здании и во дворе суда находятся взрывотехники...
19 декабря 2007
19 декабря в Мосгорсуде начнутся слушания по делу о взрыве на Черкизовском рынке
19 декабря в Московском городском суде начнутся предварительные слушания по уголовному делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве 21 августа 2006 года, унесшем жизни 11 человек. Предварительные слушания, согласно закону, пройдут в закрытом режиме. Сергей Климук, Дмитрий Федосеенков, Николай...
18 декабря 2007
25-летнего москвича подозревают в участии в убийстве по мотивам национальной вражды
По делу о взрыве на Черкизовском рынке Москвы задержан еще один подозреваемый, которому уже предъявлено обвинение. 25-летнему москвичу Николаю Королеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом по мотивам национальной вражды, а также в соучастии в организации этого...
6 сентября 2006
Представитель Лиги таджиков России: власти Таджикистана замалчивают информацию о жертвах взрыва в Москве
Власти Таджикистана замалчивают информацию о реальном количестве граждан этой страны, погибших и пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке в Москве 21 августа. На сегодня в средствах массовой информации республики прошла информация лишь об одном погибшем, между тем как из 12 погибших на месте и...
31 августа 2006
Нижегородские мусульмане молились о жертвах катастрофы Ту-154 и взрыва на Черкизовском рынке
Мусульмане Нижегородской области 25 августа молились о жертвах катастрофы Ту-154. О этом ИА REGNUM сообщили в Духовном управлении мусульман Нижегородской области (ДУМНО). В пятничной проповеди заместитель председателя ДУМНО Абдулбари-хазрат Муслимов отметил, что "вместе со всеми россиянами...
25 августа 2006
Русский общенациональный союз утверждает, что не причастен к взрыву на Черкизовском рынке
На официальном сайте Русского общенационального Союза (РОНС) размещено заявление в связи со взрывом на Черкизовском рынке в Москве, в котором, в частности, говрится: "После взрыва на Черкизовском рынке некоторые СМИ, то ли с подачи следствия, то ли по собственной инициативе, стали утверждать, будто...
25 августа 2006
Лужков выделил деньги на детей неизвестных погибших в Москве
Проживающие в Москве, потерявшие родителей в результате взрыва на рынке "Евразия", дети смогут ежемесячно получать по 1700 рублей, соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Лужков. В документе также отмечается, что потерявшим личное имущество в результате происшествия будет выплачено...
25 августа 2006
Уроженец Удмуртии попал в число террористов только после того, как пожил в Москве: лидер республиканского ЛДПР
Уроженец Удмуртии Олег Костарев оказался в числе обвиняемых во взрыве Черкизовского рынка в Москве только потому, что переселился в столицу из родного города Глазова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, так прокомментировал сообщение о причастности Костарева к теракту координатор удмуртского...
25 августа 2006
Родители уроженца Удмуртии, причастного к взрыву в Москве, отказываются комментировать поступок сына
Родители жителя города Глазов (Удмуртия) Олега Костарева, которого подозревают в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве, отказываются от контактов с прессой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Семья молодого человека характеризуется как достаточно благополучная: отец -...
25 августа 2006
"Мальчики просто пошалили": адвокат обвиняемых во взрыве московского рынка
Адвокат обвиняемых во взрыве на московском рынке, будут придерживаться версии, что их клиенты совершили "убийство по неосторожности". По словам адвоката Петра Соломатина, молодые люди не собирались убивать: "Мальчики просто пошалили, не думая о последствиях". Кроме того, защита попытается доказать...
25 августа 2006
Число жертв от взрыва на московском рынке растет
Число жертв взрыва на Черкизовском рынке в Москве достигло 11-ти человек. 25 августа около 7.00 мск в ожоговой реанимации 36-й больницы скончался еще 1 пострадавший. Об этом сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Любовь Жомова. Скончавшийся - 20-летний...
25 августа 2006
Более 30 пострадавших во время взрыва на московском рынке остаются в больницах
В московских больницах, по состоянию на 6.00 утра 25 августа, остается 31 человек, пострадавший от взрыва на Черкизовском рынке, сообщил источник в медицинских кругах. Накануне был выписан 1 человек. По информации РСН, 8 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 1 - в тяжелом, 10 - в...
25 августа 2006
Московские "яблочники" о взрыве на рынке: "Нацизм в Москве и в России приобрел новое качество, перейдя в фазу массового террора"
Московское отделение партии " Яблоко " опубликовало заявление, в котором комментируется взрыв на Черкизовском рынке Москвы 21 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии "Яблоко", "обстоятельства организации взрыва на Черкизовском рынке 21 августа свидетельствуют о том, что...
24 августа 2006
"Больная социальная среда" дает подпитку межнациональной розни в России: Грызлов
Межнациональную рознь в России подпитывает "больная социальная среда". Такое мнение, как сообщает ИА REGNUM, в четверг, 24 августа высказал спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя первые результаты расследования взрыва на Черкизовском рынке в Москве. По его словам, возможным мотивом преступления...
24 августа 2006
Суд санкционировал арест третьего студента-террориста (Москва)
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству городской прокуратуры вынес решение об избрании в отношении третьего обвиняемого во взрыве на Черкизовском рынке меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение в совершении убийства двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом, по...
24 августа 2006
Московское бюро по правам человека: Мы наблюдаем начало массового террора с ксенофобской подоплекой
"Мы наблюдаем начало массового террора с агрессивной ксенофобской подоплекой", - говорится в распространенном 24 августа заявлении Московского бюро по правам человека ( МБПЧ ) по поводу взрыва 21 августа на Черкизовском рынке в Москве. Напомним, что в настоящее время задержаны трое подозреваемых по...
24 августа 2006
Жительница Костромской области пострадала при взрыве на Измайловском рынке
Среди пострадавших от взрыва на Измайловском рынке в Москве оказалась и костромичка. Жительница Буйского района Анна Филатова находится в 36-й московской городской клинической больнице. В Москву Анна Филатова приехала за товаром. В момент трагедии женщина находилась неподалеку от кафе "Атлантида"...
23 августа 2006
Взрыв на московском рынке: предъявлено обвинение третьему задержанному
Предъявлено обвинение третьему подозреваемому в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Студенту-первокурснику МИИТа Валерию Жуковцову инкриминируется "убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам национальной розни", передает РТР. Ранее ИА REGNUM...
23 августа 2006