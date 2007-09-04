Убийство омского журналиста Александра Петрова и его семьи
Прокуратура Республики Алтай: Убийца семьи омского журналиста не отказывался от своих показаний
По состоянию на сегодняшний день, 4 сентября, осужденный в декабре 2006 года за убийство семьи журналиста из Омска Александра Петрова 17-летний Руслан Кулиш не делал заявлений об изменении своих показаний, данных в ходе следствия и судебного разбирательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM...
4 сентября 2007
В Омске прошла панихида в связи с годовщиной убийства на Алтае семьи журналиста Александра Петрова
Сегодня, 8 августа, исполнился год со дня убийства в Республике Алтай семьи журналиста из Омска Александра Петрова. Как сообщает "Омск-Информ", сегодня в Свято-Никольском Казачьем соборе Омска состоялась панихида в память о погибших. Сегодня же друзья погибших открыли сайт http://www...
8 августа 2007
В турнире по самбо памяти Петровых участвовали 150 юных омичей
В Омске 22 апреля в спорткомплексе "Динамо" прошел Первый открытый юношеский турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля в пресс-центре мэрии города, в соревнованиях, которые проходили под девизом "Спорт - против насилия и преступности"...
23 апреля 2007
В Омске пройдет турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых
22 апреля в Омске в спорткомплексе "Динамо" состоится открытие юношеского турнира по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Девиз турнира - "Спорт - против насилия и преступности!". Как сообщил 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела пропаганды и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по...
19 апреля 2007
Приятеля убийцы семьи омского журналиста привлекут к ответственности за укрывательство преступления (Республика Алтай)
В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Туекта Онгудайского района, 18-летнего Богдана Чичиекова, который подозревается в укрывательстве преступления. Как сообщили 22 марта корреспонденту ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, Чичиеков подозревается в том, что скрыл...
22 марта 2007
В Республике Алтай будет принята программа обеспечения безопасности туристов
На состоявшемся сегодня, 27 февраля, аппаратном совещании в правительстве Республики Алтай глава региона Александр Бердников поручил в ближайшее подготовить и принять программу обеспечения безопасности прибывающих в Горный Алтай туристов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. "Мы должны...
27 февраля 2007
Предпринимателей заставляют привести зарплату сотрудников в соответствие с прожиточным минимумом: Горный Алтай за неделю
Обзор прессы Республики Алтай за 22-25 января Бывший министр экономики Республики Алтай рассказал о своей отставке. В республике ипотека может работать только на вторичном рынке жилья. Горно-алтайский министр внутренних дел: "Мы никаким образом не могли профилактировать убийство семьи омского...
28 января 2007
ПАСЕ призывает защитить журналистов от угроз и нападений
Парламентская Ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность фактами угроз и нападений на журналистов в Европе. Об этом говорится в принятой 25 января на проходящей в Страсбурге зимней сессии ассамблеи резолюции "Об угрозах жизни и свободе журналистов". ПАСЕ призвала государства-члены...
25 января 2007
Вступил в законную силу приговор в отношении 16-летнего убийцы семьи журналиста из Омска (Республика Алтай)
Стороны, участвовавшие в процессе по делу об обвинении 16-летнего жителя села Туекта Республики Алтай в убийстве семьи омского журналиста, покушении на убийство местного предпринимателя, разбое, не стали обжаловать вынесенный 29 декабря 2006 года приговор, и он вступил в законную силу. Об этом...
10 января 2007
Республика Алтай: 10 главных событий 2006 года
В 2006 году в Республике Алтай произошло существенное обновление региональной власти - к власти пришел новый глава республики, был сформирован новый состав Госсобрания. Благодаря празднованию 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав России в республике удалось завершить...
1 января 2007
Главные события Сибири в 2006 году
В 2006 году сибирские регионы вышли из информационной тени и стали оказывать весьма заметной влияние на федеральную повестку дня. Процессы, проходящие в Сибири, зачастую являются не просто отображением общефедеральных трендов. Многие события, произошедшие за Уралом, стали началом для мощных...
31 декабря 2006
Убийца семьи омского журналиста заплакал в суде
Сегодня, 29 декабря, судья Верховного суда Республики Алтай огласил приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова, его жены Алены и их двух малолетних сыновей. Вину 16-летнего суд признал доказанной и приговорил его к максимально возможной мере наказания для несовершеннолетних...
29 декабря 2006
Убийца семьи омского журналиста должен выплатить в качестве компенсации морального ущерба 1 млн. рублей (Республика Алтай)
Сегодня, 29 декабря, судья Верховного суда Республики Алтай Айдар Саутканов огласил приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова, его жены Алены и их двух малолетних сыновей. Вину 16-летнего Руслана Кулиша суд признал доказанной и приговорил его к максимально возможной мере...
29 декабря 2006
16-летний убийца семьи омского журналиста приговорен к 10 годам тюрьмы (Республика Алтай)
Сегодня, 29 декабря, в Горно-Алтайске объявлен приговор 16-летнему подростку, который в августе этого года убил отдыхавших в Республике Алтай журналиста из Омска Александра Петрова, его жену Алену, и их малолетних сыновей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, суд приговорил Руслана Кулиша к...
29 декабря 2006
Обвиняемый в убийстве семьи омского журналиста отказался от последнего слова (Республика Алтай)
В Горно-Алтайске 29 декабря продолжился судебный процесс по делу об убийстве на Алтае омского журналиста Александра Петрова, его жены и двух малолетних сыновей. Как 29 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, Руслан Кулиш, обвиняемый в убийстве, отказался от последнего слова. Сейчас...
29 декабря 2006
Гособвинитель попросил суд приговорить убийцу семьи омского журналиста к максимально возможному наказанию (Республика Алтай)
В судебном процессе по делу об убийстве на Алтае 16-летним подростком семьи омского журналиста Александра Петрова, его жены и двух малолетних сыновей после завершения прений сторон объявлен перерыв до 29 декабря. Как сообщил 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM представитель потерпевшего на процессе...
26 декабря 2006
Обвиняемый в убийстве семьи омского журналиста отказался от части своих показаний (Республика Алтай)
Обвиняемый по делу об убийстве семьи омского журналиста Александра Петрова и в покушении на убийство предпринимателя Владимира Енокяна 16-летний житель Онгудайского района Республики Алтай Руслан Кулиш на начавшемся сегодня, 15 декабря, судебном процессе заявил, что признает вину лишь частично, а...
15 декабря 2006
В Горно-Алтайске начался суд над обвиняемым в убийстве семьи омского журналиста (фото)
Сегодня, 15 декабря, в Горно-Алтайске начались судебные слушания по делу об обвинении 16-летнего жителя Онгудайского района Республики Алтай Руслана Кулиша по обвинению в убийстве омского журналиста Александра Петрова и его семьи - жены Алены и двух детей 3 и 7 лет, а также в покушении на убийство...
15 декабря 2006
Суд над 16-летним убийцей семьи омского журналиста пройдет в открытом режиме (Республика Алтай)
Сегодня, 7 декабря, в Горно-Алтайске (Республика Алтай) прошло предварительное заседание по делу об убийстве 16-летним подростком в августе этого года омского журналиста Александра Петрова и его семьи - жены Алены и двух малолетних сыновей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель...
7 декабря 2006
В Горно-Алтайске состоится предварительное слушание по делу об убийстве семьи омского журналиста
Сегодня, 7 декабря, в Верховном суде Республики Алтай пройдет предварительное слушание по делу об убийстве в августе этого года журналиста из Омска Александра Петрова и его семьи - жены и двух малолетних детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Сергей Темеев, представляющий интересы...
7 декабря 2006