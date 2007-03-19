Взрыв троллейбуса в Тирасполе 13.08.2006
Взорвавшего тираспольский троллейбус осудили на 20 лет
19 марта Верховный суд Приднестровья счёл Сергея Капустина виновным во взрыве троллейбуса в Тирасполе 13 августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM, обвиняемый был приговорён к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии строгого режима. В частности...
19 марта 2007
Обвиняемый во взрыве троллейбуса в Тирасполе просит приговорить его к расстрелу (Приднестровье)
В понедельник, 19 марта, Верховный суд Приднестровья вынесет приговор по делу Сергея Капустина, обвиняемого в организации взрыва троллейбуса в Тирасполе 13 августа 2006 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время в Верховном суде проходит последнее заседание по данному делу...
19 марта 2007
Все оборудование Республиканского центра переливания крови в Приднестровье изношено на 100%
В Приднестровье есть постоянный запас крови в 100-120 литров на случай непредвиденных обстоятельств. Этого хватает на стабильную ежедневную работу, но слишком мало для форс-мажора, сообщил главный врач Республиканского центра переливания крови Александр Петров 28 февраля в эфире Первого...
28 февраля 2007
Спикер парламента Приднестровья: Совбез будет работать над эффективностью правоохранительных органов
"Политическая нестабильность, нестабильность в части охраны прав граждан, непосредственно основного права - права на жизнь - является одним из критериев, который определяет и экономическую активность в государстве", - об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 8 февраля на пресс-конференции...
9 февраля 2007
"Гармонизация приднестровского законодательства с российским не должна быть механической": Приднестровье за неделю
Приднестровское урегулирование: без подписания транзитного протокола переговоров не будет. "Гармонизация приднестровского законодательства с российским не должна быть механической". Взрывы в Тирасполе летом 2006 года: уголовные дела уже направлены в суд. "Цены на тепло не греют". Приднестровское...
1 февраля 2007
Прокурор Приднестровья: Следователи знают, кем и как были совершены взрывы в общественном транспорте
В 2006 году прокуратурой Приднестровья было выявлено более тысячи случаев нарушений закона, заведено 700 уголовных дел. "При позитивной динамике снижения количества преступлений, число тяжких растет". Об этом было заявлено 23 января на совещании прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики...
24 января 2007
В Зоне безопасности обнаружен мешок с гранатами (Приднестровье)
14 ноября в дежурную часть Бендерского городского отдела внутренних дел (ГОВД) поступил анонимный звонок, звонивший сообщил, что на барже в районе зоны отдыха Меренешты вблизи Бендер (Приднестровье) он обнаружил мешок с гранатами. В указанном месте был обнаружен мешок, обмотанный проволокой, в...
24 ноября 2006
Молдавия не хочет возобновлять пассажирские перевозки через Приднестровье из-за взрывов в общественном транспорте
"Министр транспорта и железнодорожного хозяйства Республики Молдова Мирон Гагауз аргументирует отказ от возобновления пассажирских перевозок через приднестровский участок железной дороги тем, что в Тирасполе летом текущего года произошли два взрыва в общественном транспорте. 19 сентября Мирон...
18 октября 2006
В парламенте Приднестровья планируют создать комитет по правоохранительным органам и борьбе с коррупцией
26 сентября в Тирасполе на заседание президиума Верховного Совета (ВС) Приднестровья спикер парламента Евгений Шевчук заявил, что выступит с инициативой о создании нового парламентского комитета - по правоохранительным органам, борьбе с коррупцией и защите прав граждан. Как передает корреспондент...
27 сентября 2006
Президент Приднестровья: терроризм стал серьёзнейшим испытанием для приднестровцев
"Одним из серьёзнейших испытаний 2006 года для приднестровцев стал терроризм", - сказал 31 августа на пресс-конференции президент Приднестровья Игорь Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM. Смирнов отметил: "В июле и августе 2006 года в Тирасполе прогремели два ужасных взрыва, унесшие жизни...
31 августа 2006
В Приднестровье население добровольно сдает в милицию оружие и боеприпасы
Вечером 28 августа в дежурную часть города Дубоссары позвонил неизвестный мужчина и заявил, что на городской свалке найден мешок с боеприпасами. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Дубоссарского РОВД и обнаружила матерчатый мешок, в котором находились противотанковая мина...
29 августа 2006
Сотрудников ФСБ России наградили медалью Приднестровья "За боевые заслуги"
Указом президента Приднестровья Игоря Смирнова группа сотрудников ФСБ РФ награждена медалью "За боевые заслуги". 22 августа вице-президент Приднестровья Сергей Леонтьев встретился с сотрудниками Федеральной службы безопасности России, прибывшими в республику для оказания помощи в раскрытии...
23 августа 2006
Министерство госбезопасности Приднестровья призывает граждан добровольно сдавать оружие
Министерство государственной безопасности Приднестровья продолжает принимать у населения боеприпасы, оставшиеся после молдавско-приднестровского конфликта 1992 года. Сообщение об этом 20 августа распространила пресс-служба Министерства госбезопасности Приднестровья (МГБ ПМР), передает корреспондент...
21 августа 2006
Школьники нашли две гранаты в центре Тирасполя (Приднестровье)
В Тирасполе 16 августа в центре города в ручье Светлый возле Покровской церкви двое учащихся средней школы № 16 обнаружили две гранаты РГД-5 с маркировкой 13474Т. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Приднестровья, "после обнаружения свои находки ребята добровольно выдали...
17 августа 2006
В Тирасполе похоронили 6-летнюю девочку, погибшую при взрыве в троллейбусе (Приднестровье)
В Тирасполе 16 августа прошли похороны погибшей при взрыве в троллейбусе 6-летней Алисы Кравцовой. Отец и мать ребёнка приехали накануне в Тирасполь из Читы, где проживает семья. В Приднестровье на лето Алису родители отправили к бабушке - Зое Кравцовой, которая также пострадала от взрыва и до сих...
16 августа 2006
Во взрыве троллейбуса подозревается 49-летний житель приднестровского города Слободзея
По подозрению в совершении взрыва в тираспольском троллейбусе 13 августа задержан житель города Слободзея (Приднестровье), 49 лет. Как сообщила пресс-служба МВД республики, в настоящее время задержанный дает признательные показания, ведётся следствие, передает корреспондент ИА REGNUM. Справка...
16 августа 2006
Глава МГБ Приднестровья: вероятность совершения терактов минимизирована
"Вероятность совершения теракта, подобного двум взрывам в общественном транспорте, минимизирована", - об этом 16 августа на пресс-конференции в Тирасполе сообщил министр государственной безопасности Приднестровья Владимир Антюфеев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам министра, "...
16 августа 2006
Глава МГБ Приднестровья: задержан преступник, совершивший взрыв в троллейбусе
"В результате напряженной работы следственно-оперативной группы в составе работников прокуратуры, МГБ и МВД ПМР установлен преступник, совершивший в Тирасполе 13 августа взрыв в троллейбусе. В настоящее время этот человек взят под стражу и в ходе допросов дал признательные показания", - заявил 16...
16 августа 2006
В преддверии референдума о статусе Приднестровья НПО проводят разъяснительную работу с населением
Среди населения Приднестровья серьезную путаницу вызывает форма бюллетеней для голосования на референдуме о статусе республики, который состоится 17 сентября. Этот вопрос был поднят 15 августа на заседании Координационного совета общественных организаций Приднестровья в Тирасполе, посвященном...
16 августа 2006
На выездах из Приднестровья стоят огромные очереди
Утром 16 августа автомобильная очередь на приграничном пропускном пункте Первомайское-Кучурган со стороны Приднестровья растянулась более чем на километр и достигала въезда в населенный пункт со стороны Тирасполя. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из водителей, он простоял в очереди более...
16 августа 2006