Уголовное дело в отношении главы Хакасии
Прекращено уголовное дело в отношении главы Хакасии Алексея Лебедя
Уголовное дело в отношении председателя правительства Республики Хакасия Алексея Лебедя прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе республиканского правительства, на имя Лебедя пришло постановление об отмене меры процессуального принуждения...
11 апреля 2008
Гражданский процесс "Алексей Лебедь против Хакасского технического института" приостановлен
Гражданский процесс " Алексей Лебедь против Хакасского технического института" приостановлен. Такое решение принял 4 октября абаканский городской суд. В настоящее время идет расследование уголовного дела в отношении самого главы Хакасии, которое также касается финансовых взаимоотношений Алексея...
4 октября 2006
Следствие по уголовному делу Алексея Лебедя продлено на 2 месяца (Хакасия)
Следствие по уголовному делу в отношении главы Хакасии Алексея Лебедя продлено до 24 ноября 2006 года. Как сообщает радио "Абакан", обвинение подследственному предъявлено не было, говорится в постановлении прокуратуры Красноярского края, которая ведет расследование уголовного дела. Постановление...
4 октября 2006
Глава Хакасии судится с вузом за $5000
В Абаканском городском суде 20 сентября начались слушания по иску главы Хакасии Алексея Лебедя к Хакасскому техническому институту (ХТИ). По мнению Лебедя, еще в 1999 году институт незаконно обогатился за его счет на 134 тыс. 352 рубля. Началось судебное заседание с того, что и истец, и ответчик...
20 сентября 2006
Алексей Лебедь подает встречный иск (Хакасия)
Алексей Лебедь просит взыскать с Хакасского технического института 134 352 рубля. 7 сентября в Абаканском городском суде состоится предварительное слушание по иску главы Хакасии Алексея Лебедя к ХТИ КГТУ. Как сообщает радио "Абакан", Лебедь просит вернуть ему денежные средства, которые он внес в...
31 августа 2006
Новые уголовные дела в отношении чиновников Хакасии не связаны с уголовным делом Алексея Лебедя
Новые уголовные дела в отношении чиновников Хакасии никак не связаны с уголовным делом в отношении главы правительства республики Алексея Лебедя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews заявил старший помощник прокурора Хакасии Валерий Ковалёв. По его словам, два последних уголовных дела в отношении...
23 августа 2006
В отношении чиновников правительства Хакасии возбуждено еще два уголовных дела
Два чиновника республиканского правительства обвиняются в нецелевом использовании бюджетных средств. По результатам проверки счетной палаты прокуратура республики возбудила два уголовных дела в отношении министра спорта Хакасии Анвера Курбанова и заместителя министра сельского хозяйства республики...
23 августа 2006
Прокуратура Красноясноярского края отказалась комментировать ход расследования уголовного дела Алексея Лебедя
Краевая прокуратура отказывается комментировать ход расследования уголовного дела в отношении Алексея Лебедя. И.о. старшего помощника по связям со СМИ краевой прокуратуры Владимир Медведев заявил, что комментировать ход следствия прокуратура не намерена. Он также сообщил корреспонденту ИА...
16 августа 2006
Алексей Лебедь выбрал адвоката из Хакасии
Защищать Алексея Лебедя будет адвокат из Хакасии. Напомним, 7 августа прокуратура Хакасии провела первый допрос главы республики Алексея Лебедя, обвиняемого в превышении служебных полномочий. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews пресс-секретарь правительства республики Елена Кобец, защищает...
10 августа 2006
В Абакане допросили главу Хакасии Алексея Лебедя
В Абакане состоялся первый допрос главы Хакасии Алексея Лебедя, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями. Однако в пресс-службе прокуратуры Красноярского края отказались сообщить подробности этого допроса, передает РИА "Новости". Уголовное дело против главы республики было возбуждено...
9 августа 2006
Глава Хакасии не пришёл на допрос в прокуратуру
2 августа председатель Правительства Республики Хакасия Алексей Лебедь получил повестку о том, что ему необходимо явиться в прокуратуру на допрос по возбужденному в отношении него уголовному делу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM-KNews в пресс-службе правительства Хакасии, Лебедь попросил...
3 августа 2006
Защищать Алексея Лебедя (Хакасия) будет московский адвокат
Защищать главу правительства Хакасии Алексея Лебедя будет адвокат из Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республиканского правительства Елена Кобец. Адвокат уже вызван и сейчас Алексей Лебедь ждет его приезда, сообщает радио "Абакан". Как ранее писал ИА REGNUM-Knews, что 24 июля...
3 августа 2006
Хлопонин отказался комментировать уголовное дело в отношении главы Хакасии
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин отказался прокомментировать уголовное дело в отношении главы Хакасии Алексея Лебедя. Отвечая на вопрос журналистов об уголовном деле против Лебедя, Александр Хлопонин подчеркнул, что "не может и не любит комментировать действия правоохранительных...
2 августа 2006
Верховный Совет Республики Хакасия отказался комментировать уголовное дело Алексея Лебедя
В Верховном Совете Республики Хакасия отказались прокомментировать уголовное дело в отношении главы Хакасии Алексея Лебедя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews сообщил помощник председателя Верховного Совета РХ Виктор Мангазеев. "Это дело исполнительной власти, мы не можем давать никаких...
27 июля 2006
Правительство Хакасии не комментирует уголовное дело в отношении Алексея Лебедя
Пресс-служба Правительства Хакасии не смогла прокомментировать возбуждение уголовного дела в отношении главы республиканского правительства Алексея Лебедя. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM-KNews в пресс-службе Правительства Хакасии, глава республики Алексей Лебедь не может прокомментировать...
26 июля 2006
Глава Хакасии отрицает обвинения прокуроров
Глава Хакасии Алексей Лебедь заявляет, что возбуждённое против него уголовное дело не имеет оснований. Как передает радиостанция "Эхо Москвы", Лебедь сказал, что узнал о возбуждении дела из сообщения на сайте Генпрокуратуры. Лебедь говорит, что ничего нового в этой информации для него нет. Шла...
25 июля 2006
На главу Хакасии Алексея Лебедя заведено уголовное дело
По результатам выездной проверки Генеральной прокуратуры и Счетной палаты Российской Федерации прокуратурами Хакасии и Красноярского края в июне-июле 2006 года 24 июля возбужден ряд уголовных дел в отношении чиновников правительства Республики, в том числе и высокопоставленных. Об этом сообщается...
25 июля 2006
Правительство Хакасии обвиняется в нецелевом использовании бюджетных средств
Правительство Республики Хакасия обвиняется в нецелевом использовании бюджетных средств. В течение 13 дней в правительстве Хакасии идёт крупномасштабная проверка прокуратуры и МВД. Данные об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, передало сегодня, 2 июня, радио "Абакан". Сегодня глава...
2 июня 2006