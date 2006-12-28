Ликвидация Шамиля Басаева
Останки уничтоженного в Ингушетии боевика принадлежат Басаеву
Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что доставленные на изучение останки уничтоженного в Ингушетии боевика принадлежат Шамилю Басаеву. Как передает "Эхо Москвы", тело Басаева было визуально опознано практически сразу же после уничтожения террориста. Тем не менее, было принято решение...
28 декабря 2006
На границе Чечни и Ингушетии блокирован Доку Умаров
В горно-лесистой местности в окрестностях селения Янди-котар в 30 километрах от Ачхой-Мартана блокирована группа так называемого президента Ичкерии Доку Умарова, сам Умаров якобы тяжело ранен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к силовым структурам Чечни. По словам источника...
22 ноября 2006
Фатима Тлисова. Нальчик через год после атаки боевиков
В годовщину нападения боевиков на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик, ИА REGNUM публикует заметки шеф-редактора агентства по Северному Кавказу Фатимы Тлисовой о сегодняшней ситуации в этой республике. Внешне Кабардино-Балкария выглядит вполне респектабельно на фоне других северокавказских республик...
12 октября 2006
В Чечне похищена теща Шамиля Басаева
В селе Старые Атаги Грозненского сельского района Чеченской Республики представителями неустановленных силовых структур в неизвестном направлении увезена мать ранее похищенной сотрудницы Чеченского молодежного информационного центра по профилактике ВИЧ Элины Эрсеноевой. По информации...
11 октября 2006
Русско-Чеченское информагенство возмущено похищением чеченской журналистки
Судьба похищенной в середине августа в Грозном сотрудницы ЮНИСЕФ и журналистки Элины Эрсиноевой остается неизвестной. Между тем российские и международные правозащитные организации выражают тревогу за жизнь и безопасность похищенной молодой женщины. В редакцию ИА REGNUM поступило заявление...
28 августа 2006
Премьер Чечни: "Мы не станем оказывать помощь иждивенцам и нахлебникам": обзор чеченских СМИ
Обзор чеченской прессы с 15 по 31 июля 2006 года. Президент Чеченской Республики Алу Алханов предложил депутатам парламента республики уже в этом году завершить процесс принятия бюджета на 2007 год. Для этого в текущем квартале необходимо провести первое рассмотрение проекта бюджета. На совещании...
3 августа 2006
Менее половины россиян верят в гибель Басаева - опрос
Менее половины россиян (47%) уверены, что лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев действительно погиб, 26% считают, что ему удалось скрыться от федеральных сил, 27% - затрудняются с ответом. Такие данные публикует Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) на основании результата опроса...
20 июля 2006
На границе Северной Осетии и Ингушетии совершено нападение на пост ГИБДД, есть тяжело раненые
В Пригородном районе Северной Осетии на окраине поселка Майский в 15 часов по мск совершено нападение на пост ГИБДД МВД Ингушетии, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД Ингушетии. Пост был обстрелян из автомобиля марки ВАЗ-2199, который уехал с места нападения в сторону...
19 июля 2006
Юридически Шамиль Басаев еще не мертв
Единственный способ установить принадлежность тела, которого спецслужбы считают Шамилем Басаевым, - это провести генетическую экспертизу. Российские судебно-медицинские эксперты пока не могут идентифицировать останки, пишет газета " Коммерсант ". Оказалось, что ни в федеральной, ни в чеченской...
18 июля 2006
"Для чеченцев Басаев умер давно": обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ за 1-15 июля 2006 года. Главная новость минувшей недели - гибель Шамиля Басаева, по мнению автора статьи "Для чеченцев он умер давно, только не хотел осознать этого", против ожидания многих внешних наблюдателей, не вызвала сколько-нибудь заметной эмоциональной реакции в...
17 июля 2006
Однорукий свояк Басаева задержан в Дагестане
24-летний Ибрагим (фамилия не сообщается), ближайший сподручный Шамиля Басаева, задержан в Дагестане, сообщили ИА REGNUM в Объединненом пресс-центре контртеррористической операции на Северном Кавказе. Ибрагим не оказал сопротивлениня при задержании, отметили в РОШ. Боевик известен родственными...
17 июля 2006
"Не летайте самолетами "Домодедовских авиалиний"!": Таджикистан за неделю
Визит Дональда Рамсфелда в Таджикистан Еженедельная пресса Таджикистана на первых полосах обсуждает итоги неожиданного визита министра обороны США Дональда Рамсфелда в Душанбе. "Факты и комментарии" пишут, что Рамсфелд - один из главных оппонентов иранского президента Махмуда Ахмадинежада, накануне...
16 июля 2006
Иванов: На территории Чечни войны давно нет
"На территории Чечни войны уже давно нет. Танки не стреляют, самолеты не летают. Ситуация качественно отличается от того, что было в 2000 и 2001 годы. Может быть отдельные террористические проявления, но не война", - об этом заявил сегодня, 15 июля, министр обороны РФ Сергей Иванов на брифинге в...
15 июля 2006
Президент Чечни поддержал предложение директора ФСБ о добровольной сдаче бевиков
15 июля в Москве президент Чечни Алу Алханов прокомментировал сегодняшнее заявление директора ФСБ Николая Патрушева о добровольной сдаче боевиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента ЧР. "Заявление сделанное председателем национального антитеррористического комитета...
15 июля 2006
Сусанна Дудиева: У "трупа Басаева" вместо ноги была свежая рана, а не протез
Председатель комитета " Матери Беслана " Сусанна Дудиева сомневается в том, что во владикавказском морге видела труп уничтоженного спецслужбами террориста Шамиля Басаева. Как сообщила Дудиева корреспонденту ИА REGNUM, в ночь с десятого на одиннадцатое июля останки разорванных взрывом в Ингушетии...
14 июля 2006
Службы безопасности на Северном Кавказе переведены на усиленный режим из-за опасений мести боевиков за смерть Басаева
Правоохранительные органы республик Северного Кавказа переведены на усиленный вариант несения службы, усиление связано с возможностью террористических актов в связи с уничтожением Шамиля Басаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы МВД республик Северного Кавказа. В...
13 июля 2006
Сергей Иванов: "Я не понимаю, зачем проводить экспертизу останков Басаева"
По словам министра обороны России Сергея Иванова, необходимости в проведении экспертизы по идентификации останков недавно уничтоженного в Ингушетии террориста Шамиля Басаева нет. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов во время своего визита в Ростов-на-Дону 12 июля, сообщает корреспондент...
12 июля 2006
Турецкие СМИ: уничтожение Басаева - двойная победа Москвы
В Турции уделяют значительное внимание успешной операции российских спецслужб по ликвидации Шамиля Басаева. Ведущие газеты и информационные агентства, радио и телевидение цитируют слова Владимира Путина о том, что после ликвидации самого кровавого террориста России не следует снижать активность в...
12 июля 2006
Президент Кабардино-Балкарии: уничтожение Шамиля Басаева стабилизирующий фактор для всего Северного Кавказа
"Обстановка во всех регионах, в том числе и Кабардино-Балкарии, стабилизируется", - так Арсен Каноков прокомментировал гибель Шамиля Басаева, передает корреспондент ИА REGNUM. В интервью телеканалу REN-TV президент Кабардино-Балкарии поздравил силовиков с этой победой. "Если бы это произошло раньше...
12 июля 2006
Глава МВД Южной Осетии: Уничтожение Басаева стало причиной провала плана "Огненное лето-2006"
План "Огненное лето - 2006" по захвату Цхинвали провалился. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев. "Уничтожение террориста N1 - Басаева, является очень важным делом, потому что именно Басаев и его окружение разрабатывали планы...
12 июля 2006