"Дело Кайбышева"
Очередная смерть после урока физкультуры: обзор СМИ Башкирии
Обзор СМИ Башкирии 24-27 октября 2006 года. Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили Рафаэля Байдавлетова в должности премьер-министра республики. После своего очередного назначения на эту должность он заявил, что в правительстве произойдут структурные и кадровые изменения. По словам премьера, "не...
27 октября 2006
Представитель Верховного суда Башкирии: Ни прокуратура, ни Кайбышев не имеют желания обжаловать приговор
Уфимский профессор-физик Оскар Кайбышев, осужденный Верховным судом Башкирии по трем статьям УК РФ, признанный виновным в экспорте за рубеж технологий двойного назначения, присвоении и растрате средств Института проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН и превышении должностных полномочий...
17 августа 2006
Прокуратура Башкирии ищет основания для внесения кассации на приговор ученому-физику
Сотрудники прокуратуры Башкирии Наиль Кулов и Светлана Капустина, выступившие в роли государственных обвинителей, ищут основания для внесения кассационного протеста на приговор экс-директору Института проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН ученому-физику Оскару Кайбышеву. Об этом...
10 августа 2006
Правозащитник о "деле Кайбышева": "Приговоры, в которых выносятся условные большие сроки, всегда вызывают сомнения в объективности процесса"
8 августа по делу башкирского ученого Оскара Кайбышева было вынесено решение суда: бывший директор уфимского Института проблем сверхпластичности металлов признан виновным по трем статьям УК РФ и приговорен по совокупности наказаний к шести годам лишения свободы условно. Такой финал судебного...
8 августа 2006
Комитет защиты ученых считает, что ФСБ проиграла "дело Кайбышева"
Федеральная служба безопасности полностью проиграла "дело Кайбышева", убеждён ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Чёрный. "То, что дали 6 лет условно, это некий компромисс, не более того. Судья оказался молодцом, потому что выстоять против того прессинга, которому он...
8 августа 2006
Уфимский физик Оскар Кайбышев: Меня "заказали" спецслужбы
Исход судебного процесса по очередному "шпионскому" делу по которому признан виновным сегодня, 8 августа уфимский физик Оскар Кайбышев, сам ученый считает "заказанным". "Я ожидал оправдания, так как нет никаких доказательств моей вины, ни по двойным технологиям, ни по хищениям, - заявил он в...
8 августа 2006
Уфимского физика приговорили к 6 годам условно
Сегодня, 8 августа, в Верховном суде Башкирии вынесен обвинительный приговор ученому-физику, бывшему директору уфимского Института проблем сверхпластичности металлов Оскару Кайбышеву. Профессор признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса РФ и приговорен по совокупности наказаний к 6 годам...
8 августа 2006
Оглашение приговора по делу об экспорте за рубеж военных технологий перенесено на 8 августа
Оглашение приговора в Верховном суде Башкирии в отношении ученого-физика Оскара Кайбышева, который обвиняется в экспорте двойных технологий за рубеж, перенесено на 8 августа по инициативе судьи Ильдара Агадуллина, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда. Причина...
2 августа 2006
Обвиняемый в экспорте двойных технологий ученый-физик не признает свою вину (Башкирия)
Сегодня, 17 июля, в Верховном суде Башкирии состоялись выступления защиты профессора Оскара Кайбышева, в которых адвокаты просили оправдать ученого. После этого с "последним словом" выступил сам Кайбышев, который не признал свою вину полностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник...
17 июля 2006
Ученому-физику, обвиняемому в экспорте "двойных" технологий, гособвинитель запросил 6 лет лишении свободы
Вчера, 12 июля, в ходе заседаний Верховного суда Башкирии по делу профессора-физика Оскара Кайбышева, начались прения. В суде выступил представитель прокуратуры, который потребовал для ученого наказание по совокупности предъявленных обвинений в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с...
13 июля 2006
В Башкирии продолжается суд против профессора-физика, обвиняемого в экспорте "двойных" технологий
Сегодня, 27 июня в Верховном суде Башкирии продолжится слушание уголовного дела в отношении бывшего директора института проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН Оскара Кайбышева, передает корреспондент ИА REGNUM. На вчерашнем заседании защита ученого подала два ходатайства. В первом адвокаты...
27 июня 2006
В деле Оскара Кайбышева появилось более 1 млн долларов (Башкирия)
На прошедшем сегодня, 16 июня, очередном заседании по делу Оскара Кайбышева стороной обвинения было заявлено ходатайство о приобщении к делу новых материалов, полученных следствием в период судебного процесса. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM близкий к гособвинению источник, эти материалы...
16 июня 2006
Суд исключил 2 доказательства из уголовного дела ученого-физика Кайбышева (Башкирия)
Сегодня, 15 июня, Верховный суд Башкирии под председательством судьи Ильдара Агадуллина удовлетворил ходатайство об исключении из уголовного дела профессора Кайбышева, которого судят за передачу технологий двойного назначения иностранцам, два представленных гособвинением доказательства. Напомним...
15 июня 2006
Защитники профессора Кайбышева просят исключить из уголовного дела 23 доказательства (Башкирия)
14 июня защитники профессора-физика Оскара Кайбышева, которого судят в Башкирии за передачу технологий двойного назначения иностранцам, подали ходатайство об исключении из уголовного дела 23 представленных гособвинением доказательства. Адвокаты бывшего директора Института проблем сверхпластичности...
15 июня 2006
Суд по башкирскому "шпионскому" делу переходит к изучению вещественных доказательств
Сегодня, 6 июня, Верховный суд Башкирии закончил допрос свидетелей по делу экс-директора уфимского Института проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН Оскара Кайбышева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. Всего было допрошено порядка 65 человек, при этом показания...
6 июня 2006
Судом допрошены 26 свидетелей по делу об экспорте технологий (Башкирия)
Сегодня, 31 марта, в Верховном суде Башкирии состоялось очередное судебное слушание по скандальному уголовному делу об экспорте технологий в отношении академика Оскара Кайбышева, передает корреспондент ИА REGNUM. На заседании заслушаны показания очередных шестерых свидетелей. Учитывая пятерых...
31 марта 2006
В Башкирии начался опрос свидетелей по делу об экспорте технологий
Сегодня, 9 марта, в Верховном суде Башкирии начался опрос свидетелей по скандальному уголовному делу об экспорте технологий в отношении академика Оскара Кайбышева. По данным руководителя пресс-службы суда Махмута Хужина, на процессе, помимо самого ученого, присутствовали 5 свидетелей. Рассмотрение...
9 марта 2006
Рассмотрение дела об экспорте технологий отложено до 28 февраля (Башкирия)
Назначенное на сегодня, 21 февраля, слушание по делу академика Оскара Кайбышева перенесено на 28 февраля в связи с болезнью обвиняемого, рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Верховного суда Башкирии Махмут Хужин. По данным источника, близкого к ученому, Кайбышев все свое время...
21 февраля 2006
Сын Оскара Кайбышева может разделить участь отца?
21 февраля в Верховном суде Башкирии состоится очередное заседание суда по делу академика Оскара Кайбышева. Между тем сам 68-летний ученый находится на лечении в 21-й городской больнице Уфы с диагнозом "бронхиальная астма, сочетанная форма, среднетяжелое течение", "пневмосклероз" и "эмфизема...
20 февраля 2006
Адвокат Зеликман: В деле академика Кайбышева допускаются процессуальные нарушения
Дело академика Кайбышева еще не начали рассматривать по существу, но уже сейчас в его производстве наблюдается немало процессуальных нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат ученого Алексей Зеликман. Юрист уже направил соответствующие телеграммы в Генпрокуратуру РФ и Верховный...
17 февраля 2006