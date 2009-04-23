«Дело КрасЭйр»
Власти Красноярского края погасят долги "КрасЭйр" перед работниками
Долги " КрасЭйр " перед своими бывшими работниками погасит правительство Красноярского края за счет приобретения прав на часть активов обанкротившейся компании. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, об этом 23 апреля сообщил министр промышленности и энергетики края Денис Пашков, выступая на...
23 апреля 2009
Аэропорт "Красноярск" обжалует решение суда о полумиллиардной сделке
Аэропорт "Красноярск" намерен обжаловать решение суда, по которому ему отказано в оспаривании сделки с " КрасЭйр " и "ЭйрЮнион" на полмиллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews сообщила пресс-секретарь аэропорта Ирина Лакуста. По ее словам, решение Арбитражного суда о признании...
6 апреля 2009
Работники "КрасЭйра" готовы начать голодовку
Работники " КрасЭйра " предлагают провести голодовку. Сотрудницы авиакомпании в случае дальнейшей невыплаты им заработанных денег готовы в знак протеста отказаться от еды на неопределенный срок, рассказал ИА REGNUM-KNews 2 апреля председатель первичной организации независимого профсоюза летного...
2 апреля 2009
По факту мошенничеству в "Красэйр" возбуждено уголовное дело
Следственнная часть Сибирского УВДТ возбудила уголовное дело по факту мошенничества в авиакомпании "Красэйр". По версии следствия, авиаагрегаты, находящиеся в собственности авиакомпании, которые снимались по техническим причинам с воздушных судов, направлялись для ремонта на завод-изготовитель в...
1 апреля 2009
"КрасЭйр" вышел на пикет в Москве
Работники " КрасЭйр " вышли на пикет в Москве. Как сообщил 4 марта ИА REGNUM-KNews председатель инициативной группы авиакомпании Владимир Булгаков, на площади возле памятника Героям 1905 года собрались 70 человек с требованием о выплате заработной платы. В столице сотрудники обанкротившегося...
4 марта 2009
Определено место пикета работников "КрасЭйра" в Москве
Работники " КрасЭйра " будут пикетировать в Москве рядом с памятником Героям 1905 года, рассказал ИА REGNUM-KNews председатель инициативной группы авиакомпании Владимир Булгаков. Пикет бывших сотрудников "КрасЭйра" состоится 4 марта на площади у станции метро "Улица 1905 года" в 11:30 по местному...
3 марта 2009
Пикет работников "КрасЭйр" в Москве готовы поддержать 150 человек
Пикет работников " КрасЭйр " в Москве могут поддержать 150 человек. Об этом 27 февраля ИА REGNUM-KNews заявил председатель инициативной группы авиакомпании Владимир Булгаков. По его словам, столичные коллеги уже выразили готовность поддержать красноярцев 4 марта. Правда, пока московские власти не...
27 февраля 2009
Сотрудники "Красэйр" собираются пикетировать Правительство РФ
Работники "Красэйр" собираются 4 марта пикетировать в Москве здание Правительства России. Об этом 25 февраля ИА REGNUM-KNews заявил председатель инициативной группы работников авиакомпании Владимир Булгаков. По его словам, заявка на проведение пикета уже направлена в администрацию столицы страны...
25 февраля 2009
Работникам "КрасЭйр" выплатят половину сентябрьского долга
Первая выплата зарплаты работникам " КрасЭйр " покроет лишь половину долга за сентябрь. Как рассказал 24 февраля ИА REGNUM-KNews председатель инициативной группы авиакомпании Владимир Булгаков, первые средства в размере 27 млн. рублей уже поступили, и сотрудники получили заработанные деньги за...
24 февраля 2009
На выплату зарплаты сотрудникам "КрасЭйр" нашли 27 млн. рублей (Красноярск)
Усилиями Красноярского края работники " КрасЭйр " смогут получить 27 млн. рублей на выплату заработной платы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 февраля председатель правительства региона Эдхам Акбулатов рассказал депутатам Законодательного Собрания о ситуации с зарплатным долгом перевозчика...
19 февраля 2009
Имущества "КрасЭйра" не хватит на погашение долга перед работниками
Долги по зарплате сотрудникам "КрасЭйр" оказались в три раза больше.Как рассказал во время пикета работников авиакомпании министр транспорта и связи Александр Ядов, первоначальная сумма задолженности работодателя перед трудовым коллективом оказалась существенно заниженной. Об этом передает...
9 февраля 2009
Долги "КрасЭйр" стоили жизни уже шести его сотрудникам, заявили в профсоюзе
За последние месяцы сотрудники авиакомпании "КрасЭйр" похоронили шестерых коллег. Как рассказал 9 февраля ИА REGNUM-KNews председатель профсоюза работников инженерно-авиационных служб компании Юрий Кондратьев, проблемы с невыплатой зарплаты за пять месяцев уже свели в могилу шестерых работников...
9 февраля 2009
Сотрудники "КрасЭйра" пикетировали правительство Красноярского края
Сотрудники авиакомпании " КрасЭйр " днем 9 февраля провели пикет перед зданием правительства Красноярского края. На улицу, несмотря на мороз, вышло более сотни человек. Работники обанкротившегося предприятия выразили протест против действий властей, которые пока, по мнению пикетчиков, не "торопятся...
9 февраля 2009
В Красноярске состоится пикет бывших работников "КрасЭйра"
Работники " КрасЭйра " собираются пикетировать краевую администрацию, сообщили ИА KNews в пресс-службе региональной федерации профсоюзов. Пикет бывших сотрудников обанкротившейся компании "КрасЭйр" состоится 9 февраля в 11 часов напротив здания администрации Красноярского края. Поводом, как уверяют...
6 февраля 2009
Для выплаты зарплатных долгов "КраЭйра" потребовался кредит в 270 млн рублей
Для выплаты зарплатных долгов "КраЭйра" "Покровские ворота" возьмут кредит под госгарантии. В ходе переговоров членов Правительства края с руководством Министерства транспорта РФ, корпорации "Ростехнологии", Правительства Москвы найден вариант решения проблемы долгов по зарплате перед работниками "...
30 декабря 2008
Работники "КрасЭйра" грозятся пикетом у Правительства России
Работники " КрасЭйра " грозятся провести пикет у Правительства России, если им не предоставят график выплаты задолженности по зарплате. Как рассказали в пресс-службе федерации профсоюзов Красноярского края, накануне в профсоюз поступило сообщение из Минтранса России, в котором сказано, что...
29 декабря 2008
Нас не устраивают темпы погашения долгов по зарплате в "КрасЭйр", заявил премьер
Ситуация на "Крастяжмаше" станет предметом обсуждения краевого правительства. Об этом 24 декабря после совместного совещания с представителями силовых структур по вопросам задолженности по заработной плате сообщил премьер края Эдхам Акбулатов. ""Крастяжмаш" лихорадит достаточно давно. Два года...
24 декабря 2008
Для восстановления объемов перевозок аэропорту Красноярск нужно не менее двух лет
Для восстановления прежних объемов перевозок красноярскому аэропорту может понадобиться еще до двух лет. Экономическая ситуация, в которой находится предприятие, продолжает оставаться сложной, сообщил 19 декабря генеральный директор ОАО "Аэропорт "Красноярск" Евгений Фролкин. "С уходом базовой...
22 декабря 2008
Хлопонин пообещал помочь всем сотрудникам "КрасЭйра"
Красноярский край не прекращает работу по урегулированию проблем авиаторов, заявил губернатор Александр Хлопонин. 17 декабря глава региона прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг авиакомпании " КрасЭйр ". Напомним, 12 декабря в краевом центре прошел митинг сотрудников компании...
17 декабря 2008
В отношении "КрасЭйр" введена процедура наблюдения
В отношении авиакомпании " КрасЭйр " введена процедура наблюдения. 12 декабря Арбитражный суд Красноярского края назначил арбитражного управляющего, который будет заниматься анализом финансового ситуация предприятия, сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews пресс-секретарь суда Валентина Безруких...
15 декабря 2008