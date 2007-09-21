"Дело Бочкарева"
Смерть вице-губернатора стала поводом сказать о нем добрые слова: обзор СМИ Челябинской области
Обзор СМИ Челябинской области с 17 по 21 сентября 2007 года. Правительство намерено реабилитировать бывшего вице-губернатора посмертно Одним из заметных событий недели стала смерть бывшего вице-губернатора. Ей уделили внимание все без исключения челябинские СМИ. "В среду около 15 часов 30 минут на...
21 сентября 2007
Похороны бывшего вице-губернатора Челябинской области пройдут 21 сентября
Траурная церемония прощания с помощником губернатора Челябинской области Константином Бочкаревым пройдет 21 сентября в центре искусств "Театр плюс кино" в Челябинске (кинотеатр им. А.С.Пушкина), сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Гражданская панихида начнется...
20 сентября 2007
В Челябинской области скончался бывший вице-губернатор
19 сентября в Челябинске скончался 41-летний помощник губернатора Челябинской области Константин Бочкарев, ранее занимавший пост первого вице-губернатора региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, причиной смерти послужила тяжелая гипертоническая болезнь. Константин...
19 сентября 2007
В Дудинке пройдет парад в честь празднования Дня Победы
9 Мая в Дудинке будет организован парад в честь празднования Дня Победы. Как сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-службе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в праздничной колонне пройдут ветераны Великой Отечественной войны, трудовые коллективы и студенческая молодежь города. Колонна...
26 апреля 2007
Дело бывшего вице-губернатора Челябинской области затягивается из-за его болезни
Предварительное следствие по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Константина Бочкарева приостановлено с 6 февраля 2007 года в связи с тяжестью имеющегося у Бочкарева заболевания, сообщили 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областной прокуратуры. Поскольку диагноз...
20 февраля 2007
Обзор важнейших событий 2006 года в Челябинской области
Дело Сычева стало одним из самых громких тем 2006 года не только в Челябинских СМИ, но и на федеральном уровне. Его актуальность подтверждает и тот факт, что дело искалеченного солдата Андрея Сычева занимает 2-3 место в рейтинге событий 2006 года, составленном Всероссийским Центром Исследования...
29 декабря 2006
Расследуемое в Челябинске "картинное дело" становится международным
Прокуратура Челябинской области намерена выделить в отдельное делопроизводство материалы, собранные по гражданке Сербии Сони Маричевич, владелицы галереи искусств "Маричевич Файн Арт", в котором были приобретены предметы искусства, ставшие теперь вещественными доказательствами в "картинном деле"...
16 ноября 2006
Эрмитаж вернет Челябинску вещдоки по "делу Бочкарева"
Предварительное следствие по уголовному делу против Константина Бочкарева, который 14 ноября оставил пост южноуральского вице-губернатора, будет закончено до конца 2006 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, что Бочкарев обвиняется в превышении...
15 ноября 2006
Вице-губернатор Челябинской области уходит в отставку
Первый заместитель губернатора Челябинской области Константин Бочкарев покинет свой пост. По официальной информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM, Бочкарев обратился на имя губернатора Петра Сумина с заявлением, в котором, сославшись на состояние здоровья, попросил об отставке. 14 ноября Сумин...
15 ноября 2006
Нападение на следователя, расследующего дело о коррупции в администрации Челябинской области, не было заказным?
Сегодня, 24 августа, пресс-центр прокуратуры Челябинской области распространил заявление об окончании расследования резонансного нападения на следователя, расследующего дело о коррупции в администрации Челябинской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. "14 августа прокуратурой области...
24 августа 2006
Прокуратура Челябинской области: в "деле Бочкарева" сменили следователя
Прокуратура Челябинской области опровергает предположения, появившиеся в некоторых СМИ. "В связи с появившимися на отдельных интернет-сайтах, в частности "УралПолит.Ru", - говорится в заявлении, - измышлениями о том, что в связи с отстранением следователя Игоря Минченко от расследования уголовного...
16 августа 2006
Вице-губернатор Челябинской области останется на свободе до суда
Челябинский областной суд отказал прокуратуре в аресте вице-губернатора Челябинской области Константина Бочкарева и оставил его под подпиской о невыезде, сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда. Напомним, в мае 2006 года прокуратура Челябинской области возбудила...
8 июня 2006
Замгубернатора Челябинской области: "Бочкарев готовил "сюрприз"
Картины известных русских художников Шишкина, Маковского и Клевера, ставшие предметом уголовного дела в отношении заместителя губернатора Челябинской области Константина Бочкарева, будут экспонированы в областном краеведческом музее. После того как следственными органами будет проведена...
26 мая 2006
Адвокат челябинского вице-губернатора: "Дело Бочкарева носит заказной политический характер!"
Позиция следственной бригады прокуратуры вызывает недоумение у адвоката челябинского вице-губернатора Константина Бочкарева. Об этом сегодня, 26 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам адвокат Юрий Великосельский. В заявлении, распространенном СМИ 26 мая, адвокат заявил: "За последние сутки в...
26 мая 2006
Челябинский губернатор прокомментировал дело своего заместителя
26 мая губернатор Челябинской области Петр Сумин прокомментировал ситуацию по поводу последних событий вокруг администрации губернатора и уголовного дела в отношении руководителя администрации Константина Бочкарева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. "У меня нет никакого...
26 мая 2006
Дело вице-губернатора Челябинской области замалчивалось с 16 мая
Дело против вице-губернатора Константина Бочкарева было возбуждено ещё 16 мая. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Челябинской области. С этого времени вице-губернатор находится под подпиской о невыезде. Однако только вечером 24 мая, когда Бочкареву были...
25 мая 2006
Вице-губернатор Челябинской области попал под статью
25 мая прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело в отношении вице-губернатора Константина Бочкарева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий - ст. 268 УК РФ. По версии следствия, для оформления...
25 мая 2006
Дело об обысках в доме челябинского вице-губернатора замалчивается
Сегодня, 19 мая, первый вице-губернатор Челябинской области Константин Бочкарев работает в прежнем режиме и никаких заявлений по поводу обысков в своей квартире делать не собирается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации. Отказываются давать комментарии по...
19 мая 2006