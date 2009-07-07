Убийство Пола Хлебникова
Россия и США будут совместно расследовать убийство журналиста Пола Хлебникова
Российская и американская стороны будут совместно расследовать убийство журналиста Пола Хлебникова. С соответствующей просьбой к американской стороне обратилась сама Россия. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом сообщил сегодня, 7 июля, на пресс-конференции в Москве брат убитого...
7 июля 2009
Администрация США разочарована тем, что убийц Пола Хлебникова не судят
США разочарованы задержками в осуществлении суда над убийцами редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном 10 июля в связи с четырехлетней годовщиной со дня убийства Хлебникова. "Администрация США отдает себе от чет в том...
11 июля 2008
Нью-Йоркский Комитет по защите журналистов призвал возобновить расследование убийства Пола Хлебникова
Нью-Йоркский Комитет по защите журналистов в среду вечером выступил с призывом в адрес российских властей о возобновлении расследования по делу об убийстве в Москве главного редактора журнала Форбс-Россия Пола Хлебникова. В заявлении, связанном с четвертой годовщиной жестокого убийства...
10 июля 2008
Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело Хлебникова
17 декабря Московский городской суд вернул дело об убийстве главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова в прокуратуру. Это решение судьи объяснили тем, что Казбек Дукузов - один из обвиняемых по делу Хлебникова - до сих пор находится в розыске. Как сообщила ранее...
17 декабря 2007
Мосгорсуд засомневался в наличии поиска убийцы Хлебникова
Мосгорсуд17 декабря вернул в Генпрокуратуру РФ уголовное дело об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, "для обеспечения явки объявленного в розыск обвиняемого Дукузова". "Суд посчитал, что достаточных доказательств того, что Казбек Дукузов нормально разыскивался, не...
17 декабря 2007
Сегодня возобновится процесс по "делу Хлебникова"
Слушания по делу об убийстве редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова возобновятся в Мосгорсуде 17 декабря. Это повторное разбирательство, весной 2006 г. троих предполагаемых исполнителей преступления оправдали присяжные. Однако Верховный суд по протесту Генпрокуратуры отменил...
17 декабря 2007
"Анна и "чеченский след": обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 15 по 31 августа 2007 года В начале минувшей недели генпрокурор Юрий Чайка доложил президенту Владимиру Путину об аресте десяти человек, подозреваемых в причастности к убийству обозревателя " Новой газеты " Анны Политковской, застреленной 7 октября 2006 года в Москве у своего...
3 сентября 2007
Заказчиком убийства Политковской может быть силовик родом из Чечни
Генпрокуратура РФ начала предъявлять обвинения задержанным по подозрению в убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом журналистам 28 августа сообщил адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы одного из задержанных, имя которого он назвать отказался. Мусаев известен как защитник Умара...
28 августа 2007
Глава Союза журналистов Чечни о раскрытии убийства Политковской: "Сегодня все мы живем в правовом государстве"
Председатель Союза журналистов Чечни Хож-Бауди Борхаджиев считает задержание преступной группировки, причастной к убийству известной российской журналистки, обозревателя " Новой газеты " Анны Политковской, успехом правоохранительных органов России. "Рано или поздно правосудие должно было...
27 августа 2007
Обвиняемый по делу Хлебникова находится в больнице
Сегодня, 14 марта, Московский городской суд огласил постановление, согласно которому рассмотрение дела по убийству Пола Хлебникова приостановлено, в связи с тем что на суд не явился один из обвиняемых - Казбек Дукузов, находившийся под подпиской о невыезде. В связи с этим судья выдал санкцию на его...
14 марта 2007
Подсудимые не явились на заседание об убийстве Пола Хлебникова
Повторный судебный процесс по делу об убийстве американского журналиста Пола Хлебникова 15 февраля так и не начался, сообщает РСН. Ранее подсудимых Мусу Вахаева и Казбека Дукузова отпустили после того, как в мае прошлого года присяжные признали их невиновными в убийстве журналиста. Они остались на...
15 февраля 2007
"Мы сделаем все, чтобы защитить журналистский корпус": Путин
Для России, как и для многих других стран, проблема преследований журналистов является одной из наиболее острых, уверен президент России Владимир Путин. Как он сказал на пресс-конференции 1 февраля, отвечая на вопрос об убийстве журналистки Анны Политковской, "мы осознаем степень своей...
1 февраля 2007
Обвиняемого в убийстве Хлебникова осудили на срок, сопоставимый со сроком Ходорковского
Фигурант дела об убийстве Пола Хлебникова, московский нотариус Фаиль Садретдинов, приговорен к 9 годам заключения за мошенничество с квартирами в Москве. Преображенский суд Москвы признал виновным в том, что он, используя свое положение, присвоил квартиру умершей москвички. Как следует из приговора...
31 января 2007
ПАСЕ призывает защитить журналистов от угроз и нападений
Парламентская Ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность фактами угроз и нападений на журналистов в Европе. Об этом говорится в принятой 25 января на проходящей в Страсбурге зимней сессии ассамблеи резолюции "Об угрозах жизни и свободе журналистов". ПАСЕ призвала государства-члены...
25 января 2007
Митинг памяти погибших журналистов прошел в Москве
17 декабря в Новопушкинском сквере в Москве состоялся траурный митинг памяти погибших журналистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Новопушкинском сквере собралось порядка 300 человек. Были поименно названы и помянуты журналисты, погибшие при исполнении своих профессиональных обязанностей...
17 декабря 2006
Семья Пола Хлебникова хочет, чтобы дело об убийстве слушалось в открытом режиме
Родственники убитого в Москве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова распространили официальное заявление с выражением удовлетворения сегодняшним решением Верховного суда РФ об отмене оправдательного приговора в отношении обвиняемых в убийстве. "Для нашей семьи это значит...
9 ноября 2006
Адвокаты обвиняемых в убийстве Хлебникова не будут обжаловать решение Верховного суда
Верховный суд России 9 ноября отменил оправдательный приговор двум чеченцам, обвиняемым в убийстве Пола Хлебникова. Журналистов на заседание суда не пустили, поскольку сам процесс проходил в закрытом режиме, но, судя по всему, на судебном заседании разгорелись жаркие споры: ещё до начала оппоненты...
9 ноября 2006
Оправдательный приговор по "делу Хлебникова" может быть отменен
Верховный суд России рассмотрит сегодня возможность отмены оправдательного приговора по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes, американца Пола Хлебникова. Как сообщили ИТАР-ТАСС в суде, "будет рассмотрено представление Генпрокуратуры, а также жалобы потерпевших, которые просят...
31 октября 2006
США напоминают о том, что убийство Пола Хлебникова не раскрыто
США рассчитывают на полное и исчерпывающее расследование убийства Анны Политковско й, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телекомпании ABC. Она напомнила об убийстве в Москве летом 2004-го года американского журналиста Пола Хлебникова и о том, что это преступление до сих пор не...
11 октября 2006
Госдума намерена совершенствовать систему расследования заказных убийств
В Государственной думе РФ разрабатываются поправки в Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы, которые позволят более успешно расследовать заказные убийства. Как сообщил журналистам сегодня, 11 октября, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Лебедев, "реакцией на чудовищное...
11 октября 2006