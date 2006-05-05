Убийство мэра Дзержинского (Московская область)
Прокуратура признала: мэр города Дзержинский убит из-за профессиональной деятельности
Версия о том, что это убийство главы города Дзержинский Виктора Доркина было совершено в связи с профессиональной деятельностью главы города, нашла свое подтверждение, считают в прокуратуре Московской области. Эта версия изначально была среди основных. В ходе расследования прокуратурой уголовного...
5 мая 2006
Прокуратура и милиция Московской области задержали исполнителя убийства мэра Дзержинского
Как стало известно агентству ИА REGNUM от источника в правоохранительных органах, один из убийц мэра Дзержинского был недавно задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Как заявил прокурор Московской области Сергей Васильев, в ходе расследования прокуратурой области уголовного дела об...
5 мая 2006
Задержан подозреваемый в убийстве мэра города Дзержинский (Московская область)
4 мая стало известно, что в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве главы администрации города Дзержинский Виктора Доркина. Эту информацию сообщает Радио "Свобода". Имя задержанного не называется. Как уже сообщало ИА REGNUM, 53-летний глава администрации Дзержинского был найден убитым утром...
4 мая 2006
"Яблоко": "Мэр Дзержинского был убит по политическим мотивам"
В редакцию ИА REGNUM 31 марта 2006 года поступил текст заявления Российской демократической партии "Яблоко" в связи с убийством главы администрации города Дзержинский Виктора Доркина. ИА REGNUM публикует текст заявления полностью: "Российская демократическая партия "Яблоко" выражает глубокие...
31 марта 2006
Незадолго до смерти глава Дзержинского произвел массовые увольнения в мэрии (Подмосковье)
Судя по всему, убийство главы города Дзержинского Московской области Виктора Доркина было произведено с близкого расстояния. Об этом ИА REGNUM корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Такие выводы могут быть сделаны из того, что на месте происшествия нашли гильзы от...
31 марта 2006
На убитого мэра уже покушались (Московская область)
Мэр подмосковного города Дзержинский Виктор Доркин, убитый этой ночью неизвестными, за время своей профессиональной деятельности уже подвергался нападению. Два года назад его сильно избили. Тогда злоумышленников так и не нашли, отмечает НТВ. Между тем Доркин так и не изменил своей привычке ходить...
31 марта 2006
У мэра Северодвинска охраны нет: представители администрации города (Архангельская область)
За всю историю работы северодвинской мэрии не было ни одного случая нападения на представителей местной власти. Однако несколько лет назад были разбиты окно в подсобном помещении на первом этаже городской администрации. Но кто и из каких побуждений это сделал, было не установлено. Об этом...
31 марта 2006
Московская областная прокуратура считает основной версией служебную деятельность мэра Дзержинска
Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 марта в городе Дзержинский Московской области недалеко от своего дома был убит глава города Виктор Доркин. Тело потерпевшего с семью огнестрельными ранениями обнаружено около 3 часов ночи на детской площадке у дома 12-б по улице Лесная. Как сообщили...
31 марта 2006
Мэра Дзержинского убили после того, как он дал интервью телевидению
Мэр города Дзержинского был убит практически сразу после того, как дал интервью местному кабельному телевидению. Его тело было найден недалеко от здания телекомпании, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. Как сообщало ранее ИА REGNUM, тело Виктора Доркина с огнестрельными...
31 марта 2006
Прокуратура: причина убийства мэра Дзержинского - служебная деятельность
Основной версией убийства главы администрации подмосковного города Дзержинского является его служебная деятельность, заявил 31 марта замгенпрокурора Николай Савченко, находящийся на месте ЧП, передает РСН. Как сообщало ИА REGNUM, тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было найдено в ночь...
31 марта 2006
В Подмосковье убит глава города Дзержинский
31 марта примерно в 3.00 в городе Дзержинский (Люберецкий район Московской области) на детской площадке между домами 5 и 6 по Томилинской улице обнаружили труп 52-летнего главы администрации города Виктора Доркина. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД РФ, он был убит из...
31 марта 2006