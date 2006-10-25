Катастрофа АПЛ К-159
Минфин будет участвовать в рассмотрении иска вдов моряков подлодки К-159
Сегодня, 25 октября, Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение по существу иска вдов моряков, погибших во время аварии на подлодке К-159, к Министерству обороны РФ. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM адвокат Светлана Белова, истцы подали ходатайство о привлечении к процессу в качестве...
25 октября 2006
Рассмотрение иска вдов погибших моряков подлодки К-159 перенесено на 25 октября
Пресненский суд Москвы перенес на 25 октября рассмотрение по существу иска родственников затонувшей подводной лодки К-159 к Министерству обороны РФ. В иске вдовы погибших моряков Валентина Лаппа, Ольга Гурова, Татьяна Смирнова и Юлия Алешкина требуют в судебном порядке возместить им моральный ущерб...
23 октября 2006
Верховный суд оставил в силе приговор адмиралу Сучкову
Как сообщил сайт Мурман.ру, Верховный суд РФ сегодня оставил в силе приговор, вынесенный Северным морским судом города Североморска бывшему командующему Северным флотом адмиралу Геннадию Сучкову. 18 мая он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по...
6 сентября 2004
Адмирал Сучков признан виновным в гибели атомной подводной лодки К-159
Сегодня Северным флотским военным судом вынесен приговор по уголовному делу о гибели атомной подводной лодки К-159. Адмирал Геннадий Сучков признан виновным в гибели атомной подводной лодки К-159 и девяти матросов и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с отсрочкой приведения приговора...
18 мая 2004
Летом 2004 года будет организована специальная экспедиция для обследования К-159 (Мурманская область)
Ориентировочно в июле-августе 2004 года будет проведено предподъемное обследование атомной подводной лодки К-159, сообщил сайт Мурман.ру. "Для проведения подъема подлодки необходимы данные об ее положении на грунте, состоянии корпуса, различных деталей предстоящей операции, чтобы минимизировать...
17 мая 2004
В Североморске возобновляется судебный процесс по делу о гибели экипажа подлодки К-159 (Мурманская область)
13 апреля в Северном военном флотском суде в Североморске возобновляется судебный процесс по делу о гибели экипажа атомной подводной лодки К-159. В конце апреля слушание дела было отложено в связи с болезнью обвиняемого - временно отстраненного от командования Северным флотом адмирала Геннадия...
13 мая 2004
Подъем подводной лодки К-159 планируется осуществить летом 2005 года (Мурманская область)
Подъем затонувшей в августе 2003 года подводной лодки К-159 планируется осуществить летом 2005 года. Об этом заявил помощник Главкома ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало, сообшил сайт "Мурманские рыбные ресурсы". По его словам, первоначальные финансовые средства для начала подготовки к подъему...
29 апреля 2004
Суд по делу АПЛ К-159 объявил перерыв из-за сердечного приступа у адмирала Сучкова (Мурманская область)
Суд по делу АПЛ К-159 объявил перерыв из-за сердечного приступа у адмирала Сучкова (Мурманская область) Начавшиеся утром 29 апреля в Северном морском военном суде прения представителей сторон обвинения и защиты, проходящих по делу о гибели атомной подводной лодки К-159, досрочно прекращены, сообщил...
29 апреля 2004
На процессе о гибели К-159 начались прения сторон (Мурманская область)
28 апреля в Северном морском военном суде в Североморске сегодня начались прения представителей сторон обвинения и защиты, проходящих по делу о гибели атомной подводной лодки К-159 30 августа 2003 года. После прений подсудимому - командующему Северным флотом адмиралу Геннадию Сучкову будет...
28 апреля 2004
В Североморске из зала суда госпитализирована мать погибшего на К-159 подводника (Мурманская область)
Мать погибшего во время буксировки подлодки К-159 в Снежногорск Юрия Жадана 15 апреля была госпитализирована прямо из зала судебного заседания, сообщил сайт murman.ru. Hадежда Жадан - мать командира дивизиона движения электро-механической боевой части АПЛ К-159 капитана 3-го ранга Ю.Жадана -...
15 апреля 2004
В Северном флотском военном суде возобновился процесс по делу о гибели АПЛ "К-159"
В Северном флотском военном суде (Североморск, Мурманская область) после двухнедельного перерыва возобновилось судебное заседание по уголовному делу о гибели атомной подводной лодки "К-159", сообщил сайт murman.ru. Как сообщили в суде, перерыв был вызван болезнью обвиняемого - адмирала Геннадия...
13 апреля 2004
Суд по делу о гибели атомной подводной лодки К-159 снова отложен (Мурманская область)
Намеченное на 5 марта возобновление в Северном морском военном суде слушаний по делу о гибели атомной подводной лодки К-159 не состоялось. Из-за продолжающейся болезни главного обвиняемого - командующего Северным флотом адмирала Геннадия Сучкова суд перенесен на четверг 8 апреля. Об этом в...
6 апреля 2004
Крейсер "Петр Великий" оказался безопасным. Он не соответствует требованиям корабельного устава
Главком ВМФ адмирал Владимир Куроедов, комментируя сообщения о состоянии крейсера "Петр Великий", заявил РИА "Новости": "Служба ядерной безопасности на корабле отработана и соответствует всем необходимым требования. Не соответствует требованиям корабельного устава состояние жилых и общекорабельных...
23 марта 2004
Владимир Куроедов работает над некоторыми ошибками
Главком ВМФ России Владимир Куроедов сегодня ответил на некоторые вопросы. По его словам, флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не соответствует нормам боеготовности и находится в аварийном состоянии. Он лично выявил недостатки на "Петре Великом" во время выхода в...
23 марта 2004
Владимир Куроедов научился избавляться от перспективных адмиралов?
Вчера стало известно, что главком ВМФ адмирал флота Владимир Куроедов своим распоряжением на двухмесячный срок отстранил от боевой учебы флагман Северного флота атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Сегодня газета "Коммерсант" сообщает, что уровень боеготовности экипажа крейсера не имеет...
23 марта 2004
Главком ВМФ возложил ответственность за гибель подлодки К-159 на командующего Северным флотом (Мурманская область)
4 марта главком российского ВМФ адмирал флота Владимир Куроедов дал показания по факту гибели подлодки К-159. Как отмечает КСФ.Ru, он возложил ответственность за это происшествие на командующего Северным флотом Геннадия Сучкова. Владимир Куроедов был вызван в военный суд Северного флота в...
5 марта 2004
Возобновился процесс по делу о гибели АПЛ К-159 (Мурманская область)
В Северном флотском военном суде возобновился процесс по делу о гибели атомной подводной лодки К-159. Как сообщил РИА "Новости" заместитель председателя суда Николай Колпашников, перерыв в судебном заседании был объявлен в 26 февраля в связи с ходатайством подсудимого адмирала Геннадия Сучкова...
1 марта 2004
На суде по делу о гибели АПЛ К-159 продолжился опрос свидетелей (Мурманская область)
На проходящем в Северном флотском военном суде процессе по делу о гибели АПЛ К-159 сегодня продолжился опрос свидетелей. Как напоминает КСФ.Ru, перерыв в заседании был объявлен 10 февраля в связи с болезнью адвоката Владимира Черкасова. Он был доставлен во флотский госпиталь прямо из здания суда. К...
19 февраля 2004
В Мурманской области возобновляются слушания по делу о гибели АПЛ К-159
Завтра в Северном флотском военном суде возобновятся слушания по уголовному делу о гибели атомной подводной лодки К-159. Как сообщил РИА "Новости" председатель суда Александр Хомяков, перерыв в заседании был объявлен десятого февраля в связи с болезнью одного из адвокатов обвиняемого адмирала...
17 февраля 2004
В Архангельской области будут модернизировать транспортабельные полистирольные установки для АПЛ
ФГУП "Северный рейд", расположенное в Северодвинске (Архангельская область), будет модернизировать транспортабельные полистирольные установки (ТПУ), предназначенные для обеспечения дополнительной положительной плавучести российских АПЛ, подлежащих утилизации. Как сообщил ИА REGNUM - Архангельские...
17 февраля 2004