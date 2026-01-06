Дроны атакуют Россию
Атака США на Венесуэлу
СМИ: Белый дом не замешан в стрельбе возле президентского дворца в Каракасе
Соединенные Штаты не замешаны в ситуации со стрельбой неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом 5 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных представителей Белого дома. Два источника телеканала отметили, что Вашингтон «пристально следит» за...
6 января 2026
США требуют от властей Венесуэлы следовать американским интересам
Администрация президента США будет добиваться от властей Венесуэлы действий, соответствующих американским интересам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Мы добьемся того, чтобы эта страна действовала в соответствии с интересами США», — отметила Левитт в эфире телеканала...
6 января 2026
Белый дом заявил о множестве рычагов давления на власти Венесуэлы
Соединенные Штаты Америки обладают множеством рычагов давления на правительство Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «У нас в настоящее время есть много рычагов давления на оставшихся представителей правительства [президента Венесуэлы Николаса ] Мадуро», —...
6 января 2026
Администрация Трампа выдвинула лидеру Венесуэлы Родригес четыре требования
Администрация президента США Дональда Трампа требует от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес предпринять как минимум четыре шага, от которых отказался Николас Мадуро. Об этом 5 января сообщает издание Politico. Уточняется, что от Родригес ожидают принятия мер по пресечению...
6 января 2026
Белый дом: реальный мир управляется силой и мощью
Реальный мир управляется силой и мощью. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. «Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира», — отметил...
6 января 2026
Глава Бразилии обсудит с Трампом вопрос сохранения стабильности в Венесуэле
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом 5 января сообщает газета O Globo. Как уточнили изданию высокопоставленные дипломатические источники в Бразилиа, Лула да Силва подчеркнет в разговоре...
6 января 2026
Трамп объявил себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил о своей ключевой роли в управлении Венесуэлой после задержания американскими силами лидера этой страны Николаса Мадуро. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе интервью телеканалу NBC News. «Я», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, кто...
6 января 2026
Трамп заявил о контактах Рубио с вице-президентом Венесуэлы Родригес
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепа Марко Рубио находится в плотном контакте с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Соответствующее заявление американский лидер сделал 5 января в интервью телеканалу NBC News. «Свободно общается с ней на испанском… Отношения очень крепкие», —...
6 января 2026
Трамп: в Венесуэле не будет выборов в ближайший месяц
В ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле проводиться не будут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Сначала мы должны привести страну в порядок. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать», — отметил американский лидер в интервью NBC News. Трамп подчеркнул, что для организации...
6 января 2026
Трамп: США не воюют с Венесуэлой
Соединенные Штаты Америки не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Нет, это не так. Мы ведем войну с людьми, которые продают наркотики», — отметил американский лидер в интервью NBC News. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон воюет с теми, кто...
6 января 2026
Трамп заявил о возможных субсидиях США для нефтяников Венесуэлы
США рассматривают возможность субсидирования работы нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я думаю, мы можем сделать это быстрее, но это будет стоить больших денег. Придется потратить огромную сумму, и нефтяные...
6 января 2026
Генсек ООН вернется в Нью-Йорк досрочно из-за нападения США на Венесуэлу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш досрочно возвращается в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке в связи с военной операцией США против Венесуэлы. Об этом 5 января заявил на брифинге для журналистов официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Как уточнил Дюжаррик, генсек...
5 января 2026
СМИ: супруга Мадуро могла получить серьезные травмы при задержании
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла получить переломы ребер в ходе задержания правоохранительными органами США. Об этом сообщил телеканал CNN. «Как вы можете видеть, Флорес получила серьезные травмы во время своего похищения», — отметил адвокат Флорес Марк Доннелли в...
5 января 2026
Суд разрешил консульским работникам Венесуэлы посетить Мадуро
Суд в Нью-Йорке разрешил назначить встречу консульских сотрудников Венесуэлы с президентом страны Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес. Об этом 5 января сообщил телеканал CNN. На заседании судья уведомил Мадуро и его супругу об их праве общения с консульскими работниками во время...
5 января 2026
Адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, требующих внимания
Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак на суде заявил, что у лидера латиноамериканской республики есть проблемы со здоровьем, которые требуют внимания. Об этом 5 января сообщил телеканал CNN. «Поллак сообщил судье, что у Мадуро «есть некоторые проблемы со здоровьем и медицинские...
5 января 2026
Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта
Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта. Об этом 5 января сообщил телеканал Fox News. Такое решение принято по итогам первого появления Мадуро в суде. Постановление о сроках нового заседания огласил председательствующий по делу судья...
5 января 2026
Мадуро заявил, что не видел обвинительное заключение и не знает своих прав
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании суда в Нью-Йорке заявил, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав. Об этом 5 января сообщила газета The New York Times (NYT). По данным газеты, это может свидетельствовать о том, что у Мадуро и его адвоката было мало времени...
5 января 2026
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом страны. Об этом 5 января сообщил телеканал CNN. «Я остаюсь президентом моей страны», — приводит его слова телеканал. Также Мадуро заявил, что остается честным человеком и считает себя военнопленным. Кроме того...
5 января 2026
Судья прервал выступление Мадуро, который заявил о своей невиновности
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей невиновности в суде в Нью-Йорке, куда его доставили после захвата в Каракасе в результате военной операции США. Об этом 5 января сообщил телеканал Fox News. «Я президент Венесуэлы. Я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе»...
5 января 2026
В Нью-Йорке началось судебное заседание по делу Мадуро
В Нью-Йорке началось судебное заседание, на котором президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге предъявят обвинение. Об этом 5 января сообщил телеканал CNN. «Венесуэльский лидер Николас Мадуро вошел в зал суда, где он впервые предстанет перед судом», — говорится в материале. Уточняется, что...
5 января 2026
