Конфликт между Ираном и Израилем
В Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
В тюрьме города Урмия в иранской провинции Западный Азербайджан казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом 25 июня сообщило иранское агентство Fars. «Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима...
25 июня 2025
СМИ раскрыли, что помешало триумфу Трампа на саммите НАТО
Триумф президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге оказался сорван в результате утечки доклада американской разведки о том, что нанесенный ядерной программе Ирана ущерб оказался незначительным. Об этом 24 июня написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники...
25 июня 2025
США уверены в уничтожении иранского объекта в Фордо, заявил Уиткофф
Американские военно-воздушные силы сбросили на объект Фордо, якобы относящийся к ядерной программе Ирана, 12 противобункерных бомб. Поэтому Белый дом не сомневается в его уничтожении, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. «Мы сбросили 12 противобункерных бомб на...
новость часа
25 июня 2025
В Генштабе ЦАХАЛ заявили, что Израиль не завершил кампанию против Ирана
Военная кампания Израиля против Ирана не завершена, у нее будет новая фаза, однако в настоящий момент внимание израильских военных смещается на действия в секторе Газа. Такое заявление по итогам оперативного совещания 24 июня сделал начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант...
24 июня 2025
Израиль прекратит удары по Ирану после разговора Трампа с Нетаньяху
Израиль принял решение прекратить удары по Ирану после телефонных переговоров премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом 24 июня сообщил советник премьера Дмитрий Гендельман. «Президент Трамп выразил глубокую признательность Израилю за...
24 июня 2025
В Иране сообщили о взрывах на севере страны
В районах городов Баболь и Бабольсер, которые расположены в северной части Ирана, прогремели взрывы. Об этом 24 июня сообщило иранское агентство ISNA. «Источники сообщают о взрывах, слышимых в Бабольсере и Баболе», — говорится в сообщении. Также агентство опубликовало фотографии и видеозапись, на...
24 июня 2025
Трамп нецензурно выругался из-за конфликта Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп использовал нецензурную брань, говоря о конфликте Ирана с Израилем и нарушении перемирия обеими сторонами. В беседе с журналистами глава Белого дома отметил, что как только была достигнута договоренность о перемирии, Тегеран и Тель-Авив вышли из сделки и сбросили кучу...
24 июня 2025
Трамп заявил, что Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран
Израильская армия развернула свои боевые самолеты и не стала атаковать Иран. Об этом 24 июня заявил президент США Дональд Трамп. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и вернутся домой, сделав дружеский «воздушный салют» Ирану», — написал он в своей соцсети Truth Social...
24 июня 2025
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль после нарушения перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль после нарушения перемирия с Ираном. Его слова 24 июня привело агентство Reuters. «Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они вышли на миссию сегодня утром. Мне придется сейчас заняться тем, чтобы Израиль успокоился»...
новость часа
24 июня 2025
В Совбезе Ирана заявили о победе над Израилем
Иран победил и заставил Израиль прекратить атаки на свою территории. Об этом 24 июня заявил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Совет безопасности Исламской Республики. «Мы заставили врага раскаяться, признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке. Наши вооруженные силы готовы...
24 июня 2025
В Кремле заявили, что Россия получает информацию об ударах США по Ирану
Российская сторона по своим каналам получает информацию об ударах военных США по территории Ирана. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно же, информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени. Безусловно, еще предстоит...
24 июня 2025
В Кремле приветствовали заявления Ирана и Израиля о прекращении огня
Заявления Ирана и Израиля о прекращении огня можно только приветствовать. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что слышал про заявления правительства Израиля, выступление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и ряд сообщений от президента США Дональда Трампа...
24 июня 2025
В Кремле рассказали, просил ли Аракчи Путина о посредничестве в конфликте
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле не просил о посредничестве российской стороны в конфликте с Израилем. Об этом 24 июня заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Об этом речь не заходила», — ответил он...
24 июня 2025
Кац приказал ЦАХАЛ ответить Ирану на нарушение режима прекращения огня
Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание армии (ЦАХАЛ) ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня. Об этом 24 июня сообщила газета The Times of Israel. «Кац… дал указание ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном режима прекращения огня, нанеся интенсивные удары по целям...
24 июня 2025
Израиль заявил о достижении целей военной операции против Ирана
Власти Израиля устранили угрозы в ядерной и ракетной сферах Ирана и этим смогли достичь всех целей военной операции против Исламской Республики. С таким утверждением 24 июня выступила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху...
24 июня 2025
Ученый-ядерщик из Ирана погиб при ударе Израиля
Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики утром 24 июня погиб в результате ударов израильской армии. Об этом сообщило иранское новостное агентство Nournews. «Мохаммад Реза Садики — ученый-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия», — говорится в...
24 июня 2025
Нетаньяху согласился на предложение Трампа о прекращении огня с Ираном
Власти Израиля согласились на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении ударов израильской армии по территории Ирана. Об этом 24 июня сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Уточняется, что в ночь на 24 июня Нетаньяху провел заседание совета...
новость часа
24 июня 2025
Девять человек погибли при ударе Израиля по иранской провинции Гилян
Не менее девяти человек погибли в результате ударов израильских военных по провинции Гилян, расположенной в северной части Ирана. Об этом 24 июня сообщило иранское агентство Tasnim. «Девять граждан погибли и 33 получили ранения. Из общего числа пострадавших пять человек были госпитализированы, а 28...
24 июня 2025
Число погибших после удара по зданию в Беэр-Шиве выросло до четырех
Количество погибших в результате ракетного удара иранской армии по городу Беэр-Шева в Израиле увеличилось до четырех человек. Об этом 24 июня сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на медицинские службы страны. «Двое мужчин и две женщины погибли в результате обстрела со стороны...
24 июня 2025
При ракетном ударе Ирана по Беэр-Шеве погибли три человека
Три человека объявлены погибшими в результате ракетного удара Ирана по израильскому городу Беэр-Шева. Об этом 24 июня сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков. Отмечается, что произошло попадание ракеты в семиэтажный дом на юге Израиля. Три человека скончались от полученных ранений, ещё...
24 июня 2025