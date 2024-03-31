Теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД РФ потребовал от Киева возместить ущерб жертвам теракта в «Крокусе»
Россия требует от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности в любой форме, заявил 31 марта МИД РФ. Также Украина должна возместить ущерб, причинённый жертвам терактов, которые были организованы и проведены при её участии, отметило ведомство. «Борьба с...
31 марта 2024
Россия потребовала от Украины ареста главы СБУ Малюка
Россия требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 31 марта. Отмечается, что совершённый 22 марта теракт в «Крокус Сити Холле» является далеко не первой террористической атакой против России за последнее время...
31 марта 2024
Бастрыкин проверил работу следственной группы на месте теракта в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу следственной группы на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале. В совещании на месте теракта также приняли участие первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного...
31 марта 2024
Родители исполнителя теракта в «Крокусе» Мирзоева* принесли соболезнования
Родители исполнителя террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) принесли соболезнования семьям жертв теракта. Об этом сообщает «РИА Новости». «Я приношу свои соболезнования матерям, сёстрам...
новость часа
31 марта 2024
Родственница обвиняемого в теракте Файзова* заявила, что почти не знает его
Вторая жена отца обвиняемого в теракте «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Кумри Сафарова рассказала, что последний раз виделась с ним, когда он был ребёнком. Об этом 31 марта сообщает «РИА Новости». По её словам, она приехала...
31 марта 2024
Террористов в Дагестане выявили, усилив безопасность после «Крокуса»
Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 31 марта сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. «Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — написал Меликов...
31 марта 2024
В России прошли акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Во многих российских городах прошли акции в память о более чем 140 жертвах теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». К стихийным мемориалам жители несли цветы и мягкие игрушки, волонтёры создавали композиции из свечей, сообщили региональные власти. В Сочи в памятной акции приняли участие около...
новость часа
31 марта 2024
Дети, которых сбили бежавшие из «Крокуса» террористы, идут на поправку
Дети, попавшие под колёса машины террористов после теракта у «Крокус Сити Холла», выздоравливают. Об этом рассказал 30 марта их отец во время акции в память о жертвах трагедии. «Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь», — уточнил мужчина. По его словам, сына...
30 марта 2024
Жители Сочи присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта
В Сочи местные жители присоединились к акции «Журавли» в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте администрации города. На девятый день с момента трагедии жители Сочи выражают поддержку в стойкости соотечественников и скорбят вместе с семьями и близкими...
30 марта 2024
Пострадавшие при теракте в «Крокусе» рассказали свои истории спасения
Во время концерта симфонического оркестра в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадавшие во время нападения рассказали свои истории спасения, передаёт корреспондент ИА Регнум. Так, у Игоря Толпыкина пострадал сын, которого террористы сбили на своей машине, когда покидали место...
30 марта 2024
Концерт в память о погибших в «Крокусе» завершился минутой молчания
Концерт симфонического оркестра в память о погибших в «Крокусе» завершился минутой молчания. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум. Концерт отрывка из «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева был исполнен под руководством дирижёра Валерия Гергиева. Как передавало ИА Регнум, перед...
30 марта 2024
У «Крокуса» проходит концерт симфонического оркестра в память о погибших
Возле «Крокус Сити Холла» на девятый день с момента теракта начался концерт симфонического оркестра под управлением дирижёра Валерия Гергиева в память о погибших. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум. Перед концертом отрывка «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева была объявлена...
30 марта 2024
Возле «Крокуса» зажгли фигуры журавлей в память о погибших в теракте
У стен красногорского ТРЦ «Крокус Сити Холл» в память о погибших в теракте зажгли составленные из свечей фигуры журавлей. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум. На девятый день после теракта в траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций...
30 марта 2024
Бастрыкин поручил установить события, случившиеся до теракта в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследование теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили 30 марта в пресс-службе СКР. Председатель СК обратил внимание на задачу установления всех событий, предшествующих теракту, что позволит установить круг...
30 марта 2024
СК установил личности 134 погибших во время теракта в «Крокусе»
Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». По неустановленным проводятся генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете России. В ведомстве уточнили, что председатель СК России Александр Бастрыкин 30 марта провёл оперативное совещание и заслушал отчёт...
30 марта 2024
В Ленобласти задержали автора неуместного комментария о теракте в «Крокусе»
В Ленинградской области жителя Тихвина задержали за комментарий о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает издание «Фонтанка». В материале говорится, что 26-летний уроженец Башкирии, работающий сварщиком в Тихвине, написал под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле» в соцсети «ВКонтакте»...
30 марта 2024
На траурную церемонию к «Крокусу» пришли более 250 иностранных дипломатов
В траурной церемонии у подмосковного «Крокус Сити Холла» приняли участие более 130 дипмиссий, сообщили 30 марта в МИД России. «В акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (свыше 250 человек)», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что российская сторона...
30 марта 2024
Посол Гвинеи-Бисау заявил, мир поддерживает РФ в связи с трагедией
Посол Гвинеи-Бисау в Москве Альфреду Криштовау Лопеш Гомеш заявил, что всё мировое сообщество поддерживает Россию в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». «Это теракт, который осудил весь мир без исключения, в этой трагедии весь мир с Россией», — приводит слова посла «РИА Новости». Дипломат...
30 марта 2024
Посол Сербии встретился с выжившим в теракте сербским гражданином
Посол Сербии в Москве Момчило Бабич встретился с сербским гражданином Зораном Попадичем, который выжил во время террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило посольство республики в РФ в Telegram-канале. «Встреча посла Момчило Бабича с сербским гражданином Зораном...
30 марта 2024
Все страны СНГ решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Все страны Содружества Независимых Государств (СНГ) решительно осудили бесчеловечный, чудовищный и варварский теракт в «Крокус Сити Холле», заявил 30 марта заместитель генерального секретаря содружества Ильхом Нематов. «Все страны СНГ решительно осуждают бесчеловечный, чудовищный, варварский теракт...
новость часа
30 марта 2024