Русские за рубежом
«Самых слабых защитить не удалось». Латвия приступила к депортации русских
Постоянно проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, стали получать требования покинуть страну. Некоторые, не выдержав давления, начали покидать Латвийскую Республику сами, не дожидаясь насильственного выдворения. Это либо те, у кого есть родственники в России...
13 марта 2024
Песков сообщил, как РФ ответит на попытки помешать гражданам голосовать
Россия вряд ли может остановить новые проявления русофобии со стороны руководителей недружественных государств, но будет проявлять последовательность и стойкость, ориентируясь на интересы государства и волю избирателей, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
12 марта 2024
Шоу сбежавшего в США Незлобина отменили в Литве из-за недостатка русофобии
Критикующему Россию стендаперу Александру Незлобину, сбежавшему в США сразу после начала спецоперации, не дали выступить в Литве. Дом польской культуры в Вильнюсе отменил его концерт. По официальной версии, его перенесли на другие дни. Об этом сообщил портал kontest. lv. Причиной этого стало...
7 марта 2024
Сбежавший из России актёр Семён Трескунов попросил найти ему работу
Покинувший Россию актёр Семён Трескунов обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь ему с работой. Из его сообщения следует, что он готов практически на любую работу, так как актёрская специальность для него «неактуальна уже два года». «Этот день приближался как мог, дышал в...
5 марта 2024
Власти Латвии запугивают стариков, но идут навстречу «новым русским»
В МВД Латвии заявили, что если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться, как «поддержка войны», то есть уголовно наказуемое деяние. Заявление прозвучало как неприкрытая угроза, однако...
4 марта 2024
Оборона Нарвы. Русским в Эстонии не оставляют выбора
В Эстонии полным ходом идет реализация принятого властями в позапрошлом году плана ликвидации образования на русском языке. Однако против этих планов возражает самоуправление Нарвы — города, в котором русскоязычные составляют большинство. Нарвитяне просят государство притормозить с окончательным...
27 февраля 2024
Литовские власти признали 397 россиян угрозой безопасности
Власти Литвы признали угрозой национальной безопасности 397 россиян, многие из них — пожилые, заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин. «Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года «угрозой...
27 февраля 2024
В Шри-Ланке проведут расследование из-за слов о непродлении виз россиянам
Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование из-за заявления генерального комиссара по иммиграции Шри-Ланки Харши Илукпитии, что гражданам России и Украины больше не будут продлевать долгосрочные визы, сообщило 25 февраля местное издание Ada Derana, ссылаясь на офис главы...
25 февраля 2024
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на Родину
Моряки из России Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые застряли в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на Родину, сообщила в своём Telegram-канале Генеральная прокуратура РФ. Отмечается, что их возвращению поспособствовали работа представителей...
22 февраля 2024
В аэропорту Рима гражданке России отказались продать воду из-за её паспорта
Сотрудники одного из магазинов дьюти-фри в римском аэропорту Фьюмичино отказались продать бутылку воды гражданке России Анне Лариной из-за её российского паспорта, сообщила 20 февраля газета Roma Today со ссылкой на саму женщину. Ларина живет в итальянской столице более 10 лет. Она работает...
21 февраля 2024
В посольстве РФ рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в ДТП на Маврикии
Российский мальчик, пострадавший в ДТП на острове Маврикий, находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Об этом 18 февраля сообщили в посольстве РФ на Маврикии. «Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам сообщили родители, есть...
18 февраля 2024
Адвокат рассказал о деле задержанного в Аргентине россиянина Чуркина
Защитники российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, хотят добиться суда над ним в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар. Чуркин был задержан аргентинской полицией 30 января. По утверждению Государственного бюро...
17 февраля 2024
В России упростили условия для переселения соотечественников
Правительство России упростило условия участия в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников в РФ. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Как напомнили в правительстве, решение госпрограммы касается соотечественников из числа...
17 февраля 2024
Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка
Музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) остался недоволен посещением одного из ресторанов в США. Повар не так пожарил мясо, рассказал артист на своей странице в соцсети. По словам покинувшего Россию Макаревича, он заказал стейк в одном из заведений города...
15 февраля 2024
По части русофобии Финляндия уже переплюнула даже Прибалтику
Финляндия объявила, что вновь продлит закрытие границы с Россией — на этот раз до 14 апреля. Потом, не исключено, этот запрет будет снова продлён. В Хельсинки жалуются, что вынуждены вновь навесить на границу замок из-за того, что возобновился наплыв нелегальных мигрантов со стороны России. На...
13 февраля 2024
Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген
Суд Финляндии 13 февраля признал гражданина России Яна Петровского (Войслава Тордена) виновным в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону и приговорил к 40 дням тюремного заключения. «Суд Кюмменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена...
13 февраля 2024
МИД России обновит рекомендации по посещению недружественных стран
Рекомендации для российских граждан, планирующих выезд в недружественные страны, будут обновлены. Об этом глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил в опубликованном 12 февраля интервью ТАСС. Он отметил, что работа по обновлению рекомендаций ведётся «с учётом высоких рисков...
12 февраля 2024
В Москве в свободной продаже оказались книги спонсирующего ВСУ Макаревича*
Российский блогер и публицист Дмитрий Пучков ( Гоблин ) показал, что в Москве продолжается свободная продажа книг бежавшего из России в Израиль после начала спецоперации и осудившего её музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Возмущение блогера вызвало то...
5 февраля 2024
На острове Пхукет проживают около 10 тысяч россиян, рассказал генконсул
На таиландском острове Пхукет на долгосрочной основе живут около 10 тысяч граждан России, за последний год этот показатель вырос вдвое, рассказал 4 февраля генеральный консул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов. «На данный момент на Пхукете проживают более 9,8 тыс. россиян по долгосрочным визам...
4 февраля 2024
В Абхазии россиянин погиб из-за обрыва троса канатки
В Абхазии погиб гражданин России Сергей Бухарин из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. «28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области Сергей Бухарин погиб, сорвавшись с канатки на территории Рицинского парка по дороге к...
3 февраля 2024