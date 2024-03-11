Подрыв "Северного потока"
Во Франции обвинили США в причастности к подрывам «Северных потоков»
Западные страны не проводят расследование подрывов «Северных потоков», поскольку за диверсией на самом деле стоят Соединённые Штаты Америки и ряд стран НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. «Нет расследования, потому что виновник —...
11 марта 2024
Россия поднимет вопрос терактов на «Северных потоках» в Совбезе ООН
Россия планирует поднять вопрос терактов на «Северных потоках» в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. «Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия...
2 марта 2024
Эксперт объяснил отказ Дании расследовать подрыв «Северных потоков»
Датские власти прекращают расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с тем, что они, как и политические элиты других европейских стран, не решаются бросить вызов США. Ведь именно американские спецслужбы, вероятнее всего, стоят за подрывом, заявил ИА...
26 февраля 2024
Сенатор объяснил остановку расследования терактов на «Северных потоках»
Руководство Дании закончило расследование терактов на «Северных потоках» под давлением Вашингтона. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. «Я практически убеждён в том, что расследование вывело их на самих себя, поэтому они его и остановили. Для того, чтобы...
26 февраля 2024
Песков назвал абсурдом прекращение Данией расследования по «СП»
Ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после решений Швеции и Дании об остановке расследований близка к абсурдной, заявил журналистам 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих...
26 февраля 2024
Полиция Дании остановила расследование терактов на «Северных потоках»
Полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Оснований для дальнейшего расследования нет, отметила полиция. «Необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет, в связи с чем полиция Копенгагена приостанавливает расследование...
26 февраля 2024
В Германии сообщили о раскрытии гостайны о судах НАТО у «Северных потоков»
В Германии при строительстве газопровода «Северный поток — 2» случайно раскрыли секретную информацию о районах действий подводных лодок НАТО в Балтийском море и количестве оружия на них, сообщает немецкая газета Bild. Речь идёт о секретной информации минобороны ФРГ, предназначенной строго для...
18 февраля 2024
Сеймур Херш заявил, что посмотрел интервью Путина Такеру Карлсону
Американский журналист и автор расследования о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сеймур Херш в беседе с «РИА Новости» заявил, что посмотрел интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. «Я, конечно, посмотрел интервью», —...
новость часа
10 февраля 2024
В бундестаге заявили о необходимости запуска «СП-2» ради безопасности ФРГ
Германия только выиграет, если Россия будет поставлять газ по неповреждённой нитке «Северного потока — 2», заявил 9 февраля замглавы парламентской группы германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Клаус Эрнст. Комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что...
9 февраля 2024
Путин заявил о готовности России поставлять газ по трубе «СП-2»
Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока ― 2». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин. «Северный поток ― 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу Мы готовы...
9 февраля 2024
Путин: у ЦРУ нет алиби на момент взрыва «Северных потоков»
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществили спецслужбы США. В ответ на вопрос о том, кто взорвал трубопроводы, российский президент ответил смеясь. «Вы, конечно», — не раздумывая сказал Путин...
9 февраля 2024
Совбез России назвал изначальную цель Швеции в расследовании подрывов «СП»
Отказ Швеции от расследования взрывов на «Северных потоках» ожидаем, её целью изначально было скрыть реальные обстоятельства теракта, сообщили 8 февраля в Совете безопасности России. «Там и дальше вовсю будут тянуть время, выдумывать самые фантастические версии», — заявили в Совбезе. Подрыв...
8 февраля 2024
Захарова объяснила решение Швеции по расследованию терактов на «СП»
Швеция могла прекратить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», опасаясь раскрыть правду. Об этом на брифинге 7 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Что же это за одно оставшееся логическое объяснение...
7 февраля 2024
ФРГ отреагировала на решение Швеции завершить расследование теракта на «СП»
Заявление Швеции о прекращении расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Германии приняли к сведению. Берлин по прежнему заинтересован в раскрытии этого преступления, заявил 7 февраля на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт...
7 февраля 2024
В Кремле заявили об отказе Запада предоставить данные по диверсиям на «СП»
Россия будет следить за ходом расследования диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом на брифинге 7 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе следствия...
7 февраля 2024
В Кремле прокомментировали решение Швеции не расследовать теракт на «СП»
Решение Швеции прекратить расследование теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» примечательно, также как и способ его завершения, заявил 7 февраля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Решение примечательное, и примечательно, что таким образом оно было...
7 февраля 2024
Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках»
Шведская прокуратура решила закрыть расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом 7 февраля сообщили в прокуратуре королевства. В ведомстве заявили, что установить подозреваемых не удалось. При этом следователи выяснили, что Швеция и шведские граждане не...
новость часа
7 февраля 2024
В Германии не стали прекращать расследование подрыва «Северных потоков»
В Германии заявили о продолжении расследования подрыва «Северных потоков». Как стало известно 6 февраля, генпрокуратура страны продолжила следствие, несмотря на решение шведской стороны закончить аналогичный процесс и представить выводы. «Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная...
6 февраля 2024
Глава МИД Польши ушёл от ответа на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о размещённом в сентябре 2022 года сообщении в соцсети Х (бывшая Twitter), в котором он поблагодарил США за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда Сикорский разместил в социальной...
6 февраля 2024
Швеция намерена закрыть расследование атак на «Северные потоки»
Власти Швеции планируют закрыть расследование взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», сообщила 6 февраля шведская газета Süddeutsche Zeitung. Шведский прокурор Матс Люнгквист планирует в ближайшие дни объявить об окончании разбирательства по делу. Издание отметило, что прокуратура...
6 февраля 2024