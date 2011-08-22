Гибель губернатора Сахалина
В Южно-Сахалинске почтили память погибших в авиакатастрофе сотрудников обладминистрации
В Южно-Сахалинске 20 августа почтили память бывшего губернатора Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области, погибших в авиакатастрофе на Камчатке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации администрации Сахалинской области, во время памятной церемонии были возложены...
22 августа 2011
В Южно-Сахалинске память погибшего губернатора Фархутдинова почтили минутой молчания
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею бывшего главы островного региона Игоря Фархутдинова, которому сегодня исполнилось бы 60 лет. Как 16 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в управлении информации администрации Сахалинской области, мероприятие...
16 апреля 2010
В Южно-Сахалинске возложили цветы к бюсту погибшего губернатора Игоря Фархутдинова
Члены правительства Сахалинской области, сотрудники региональных органов исполнительной власти, представители общественных организаций и политический партий, руководители предприятий и организаций возложили цветы к бюсту погибшего губернатора Игоря Фархутдинов в сквере возле здания правительства...
16 апреля 2010
В Южно-Сахалинске открылась выставка в честь погибшего губернатора Игоря Фархутдинова
В Южно-Сахалинске в областной научной библиотеке начала работу экспозиция фотографий и печатных работ, посвященная 60-летию погибшего губернатора Игоря Фархутдинова. Как 16 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в управлении информации администрации Сахалинской области, в приветственном...
16 апреля 2010
В Южно-Сахалинске почтили память погибшего в авиакатастрофе губернатора Игоря Фархутдинова
Сегодня, 20 августа, в Сахалинской области проходят мероприятия, посвященные шестой годовщине со дня трагической гибели губернатора Игоря Фархутдинова и сотрудников сахалинской обладминистрации в авиационной катастрофе 20 августа 2003 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в управлении...
20 августа 2009
В Южно-Сахалинске прошла церемония в честь погибшего губернатора Игоря Фархутдинова
20 августа в Южно-Сахалинске прошла мемориальная церемония, посвященная 5-й годовщине гибели губернатора Игоря Фархутдинова и других сотрудников администрации Сахалинской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации администрации Сахалинской области, в церемонии принял...
20 августа 2008
В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная погибшему губернатору Игорю Фархутдинову
В Южно-Сахалинске в областной универсальной научной библиотеке начала работать выставка, посвященная памяти погибшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова. Как 15 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации администрации Сахалинской области, на церемонии открытия...
15 августа 2008
На Сахалине прошел лыжный марафон, посвященный памяти бывшего губернатора
9 марта в селе Лесное Корсаковского района Сахалинской области стартовал Девятый Международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти бывшего губернатора Игоря Фархутдинова, погибшего в 2003 году. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики аппарата...
9 марта 2008
Лыжный марафон памяти Фархутдинова состоится в Южно-Сахалинске 5 марта
Супруга бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, погибшего в авиакатастрофе, в день проведения VII Сахалинского международного лыжного марафона памяти Фархутдинова, получит кубок победителя соревнований в дань уважения и памяти губернатора, а также юбилейную медаль "80 лет...
3 марта 2006
Престижный лыжный марафон стартует на Сахалине в начале марта
5 марта состоится традиционный VII Сахалинский международный лыжный марафон памяти бывшего губернатора области Игоря Фархутдинова, погибшего в авиакатастрофе в августе 2003 года. Протяженность марафонской трассы традиционная - 35 километров, контрольное время прохождения пути - 3,5 часа, сообщили...
20 февраля 2006
В память экс-губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова издана книга
В субботу 16 апреля работники администрации Сахалинской области возложили цветы к бюсту и могиле погибшего в авиакатастрофе в августе 2003 года Игоря Фархутдинова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в этот день Фархутдинову исполнилось бы 55 лет. Также 16 апреля в...
18 апреля 2005
Теплоход "Игорь Фархутдинов" отправляется в рейс на Курилы
14 января состоится первый в этом году рейс на Курилы теплохода "Игорь Фархутдинов". В 18:00 по местному времени судно отчалит из порта Корсаков (Сахалин). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в морской компании ЗАО "Сахалин-Курилы", в этом году рейсов на Курилы будет меньше. Если прежде, теплоход...
13 января 2005
В Невельске (Сахалин) откроют мемориальную доску Игорю Фархутдинову
17 ноября в городе Невельск Сахалинской области состоится открытие мемориальной доски на доме, где ранее жил бывший губернатор Игорь Фархутдинов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на церемонию приглашена жена погибшего губернатора Валентина Фархутдинова. Напомним, политическая карьера Игоря...
16 декабря 2004
Сахалинский губернатор почтил память своего предшественника
22 августа делегация Сахалинской области во главе с губернатором Игорем Малаховым посетила место крушения вертолета Ми-8. В страшной катастрофе, которая произошла год назад на Камчатке, погибли 20 человек, в том числе губернатор Сахалина Игорь Фархутдинов. Почтить память своих родных прилетали...
23 августа 2004
На Камчатке почтят память погибших сахалинцев
20 августа в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, на месте крушения вертолета Ми-8, состоится митинг памяти погибших сахалинцев. В нем примут участие и родственники погибших, сообщило ИА "Дейта.RU". На месте авиакатастрофы установлен крест, со временем появится памятник. Напомним, год...
20 августа 2004
В Южно-Сахалинске открыт бюст Игорю Фархутдинову
20 августа на Сахалине проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине со дня гибели губернатора области и его команды на Камчатке. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в сквере областной администрации состоялось открытие бюста Игорю Фархутдинову. Его разработал заслуженный художник РФ...
20 августа 2004
20 августа - трагическая годовщина для сахалинцев
Год назад 20 августа над Камчаткой потерпел крушение вертолет "Ми-8", в котором находился губернатор Сахалинской области и группа руководителей областной администрации. На Сахалине запланирован ряд мероприятий, посвященный трагической дате. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в 10 часов 20...
19 августа 2004
Сквер имени Игоря Фархутдинова появится в сахалинском городе Томари
Сквер имени Игоря Фархутдинова и православная часовня появится в городе Томари в центральной части Сахалина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, строители уже установили пятиметровый сруб из круглого бруса. Совсем скоро из Волгодонска подойдет купол. Предполагается, что часовню возведут к 20...
10 августа 2004
На месте гибели губернатора Сахалина установлен православный крест
На прошлой неделе на месте гибели губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, разбившегося на Камчатке 20 августа 2003 года на вертолете Ми-8, воздвигнут памятник. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 3-метровый православный крест изготовлен силами работников холдинговой компании...
4 августа 2004
В Южно-Сахалинске установят бюст погибшего губернатора И. Фархутдинова
На Сахалине подготовлены мероприятия к скорбной дате 20 августа. Напомним, год назад в небе над Камчаткой в авиакатастрофе погибли губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его в поездке ответственные лица областной администрации. Уже решено, что в Камчатской области, на...
26 июля 2004