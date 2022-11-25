Диверсия на газопроводе «Северный поток» осенью 2022 года
В Дании показали видео взорванного газопровода «Северный поток — 2»
Датский телеканал TV 2/Bornholm показал сделанные с помощью подводного дрона первые кадры взорванного газопровода «Северный поток — 2». Так, на видео видно масштабное разрушение трубы в исключительной экономической зоне Дании. Телеканал получил разрешение от Датского морского управления на съемку...
25 ноября 2022
Песков ответил на вопрос о перспективах ремонта «Северных потоков»
Чтобы говорить о перспективах ремонта «Северных потоков», необходимо дождаться полной оценки ущерба, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, нужно проанализировать эти данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут...
18 ноября 2022
Взрывы на «Северных потоках» являются диверсией — прокуратура Швеции
Взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — это грубая диверсия. Об этом заявил прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, передает телеканал SVT. «Проведенные сейчас анализы показывают следы взрывчатых веществ на...
18 ноября 2022
Welt: два судна у «Северных потоков» перед ЧП могли заниматься разведкой
В конце сентября 2022 года два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные незадолго до взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» недалеко от ЧП, могли выполнять разведывательные задачи. Об этом написала газета Die Welt. Читайте подробнее: Газпром обследовал...
18 ноября 2022
Nord Stream AG начала обследовать место повреждения СП в водах Дании
Nord Stream AG начала обследовать в водах Дании точки разрыва газопровода «Северный поток», повреждённого в ходе диверсии в сентябре, сообщает 14 ноября пресс-служба компании-оператора. Получив разрешение от Датского морского управления, компания-оператор направила к месту повреждений СП судно...
14 ноября 2022
Wired: перед ЧП у «Северных потоков» заметили суда с выключенными датчиками
Два неопознанных судна с отключенными датчиками о локации (транспондерами) заметили у района газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в период совершения терактов на них. Об этом 12 ноября пишет американское издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know. По информации...
12 ноября 2022
Дания допустила Nord Stream AG к месту повреждения «Северного потока»
Швейцарская компания — оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG получила разрешение от властей Дании на обследование места повреждения одной из ниток этого трубопровода, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Датское агентство геоданных. Такое решение было вынесено еще 1 ноября. Nord...
11 ноября 2022
В МИД РФ заявили об обмене ЕС энергетической свободы на зависимость от США
Энергетическую свободу страны Европы поменяли на зависимость от США. Такое заявление сделал 7 ноября замглавы МИД России Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Дипломат напомнил об абсолютной безучастности стран Евросоюза в ситуации с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный...
8 ноября 2022
В СВР допустили, что сообщения Трасс связаны с подрывом «Северных потоков»
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что предполагаемая переписка экс-премьера Британии Лиз Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном могла касаться диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». «Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что...
6 ноября 2022
В Совфеде предложили пригласить Трасс на допрос по «Северным потокам»
Пора пригласить экс-главу правительства Великобритании Лиз Трасс на допрос по терактам на газопроводах «Северный поток», считает сенатор Андрей Климов. «Возникает вопрос, а не пора ли пригласить гражданку Трасс на допрос (для начала в качестве свидетеля)?», — рассуждает Климов в телеграм-канале. Он...
2 ноября 2022
В Совфеде заподозрили ускорение отставки Трасс
В Совфеде подозревают, что ускоренная отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании связана с «Северным потоком». «Кстати, есть подозрение, что вашингтонские правители вполне могли поручить «грязную работу» с подводными трубами младшим партнёрам по тотальной антироссийской войне», —...
2 ноября 2022
Читатели Le Figaro согласились с выводами России по «Северному потоку»
Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную заявлению России о причастности ВМС Британии к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Читатели издания оставили свои комментарии под этой публикацией. Некоторые пользователи согласились с выводами российских...
2 ноября 2022
Политолог усомнился в возможности реакции Лондона после сообщения Трасс
ы смутил англий ское правительство», — сказал Бальбек. Он отметил, что Великобритания даёт ответы лишь тогда, когда ей «это нужно»: «Сейчас запустят вброс, мол, русские это сами придумали, а у Лиз Трасс даже телефона нет, у секретаря просит. Так что я бы не придавал значения поведению англичан, они...
1 ноября 2022
Песков назвал непозволительным молчание ЕС по теракту на «Северных потоках»
Молчание стран Европы по вопросу о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Свеврный поток — 2» является непозволительным, так как такого рода действия не должны оставаться без ответа. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как указал представитель...
1 ноября 2022
Песков ответил на вопрос об обращении в СБ ООН по «Северным потокам»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обращения в Совбез ООН в связи с терактами на «Северных потоках». «Сначала надо систематизировать данные, это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации», — сказал Песков, отвечая на...
1 ноября 2022
Газпром обследовал места взрывов на «Северных потоках»
Компания «Газпром» была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов, заявил журналистам президент России Владимир Путин. «Мне сегодня (31 октября) [глава Газпрома Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, Газпром к обследованию...
1 ноября 2022
Путин назвал очевидным терактом взрывы на «Северных потоках»
Взрывы на нитках российских газопроводов «Северный поток» назвал очевидным терактом президент России Владимир Путин 31 октября в ходе пресс-конференции в Сочи. Российский лидер сообщил, что компанию «Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на газопроводах, и там были обнаружены...
1 ноября 2022
Джабаров: Россия вправе требовать компенсаций за подрыв «Северного потока»
Россия вправе требовать от Великобритании компенсации за подрыв «Северных потоков», считает сенатор Владимир Джабаров. «В реализации проекта продуктопроводов были заняты зарубежные компании, которые тоже понесли огромные потери, не говоря уже об ущербе всей Европе», — отметил также Джабаров в...
31 октября 2022
Политик из Франции заподозрил НАТО в подрыве «Северных потоков»
Россия не причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом написал французский политик Флориан Филиппо на странице в соцсети Twitter. По его данным, результатами расследования взрывов на газопроводах располагает Швеция, власти которой отказываются их...
30 октября 2022
Сеть: «НАТО вступает в войну» — МО РФ: «Северные потоки» взорвали британцы
Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября...
30 октября 2022