Гибель Александра Лебедя
Личность генерала Лебедя по-прежнему интересна красноярцам
Фигура генерала Александра Лебедя все еще пользуется известностью в Красноярском крае, а красноярцы относятся к этой личности с уважением, особенно это относится к воспитанникам кадетских корпусов края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования. 23 апреля в Красноярске на базе...
20 апреля 2016
В районе подтопленных домов уровень воды снизился на 5 см (Красноярск)
По состоянию на 13:30 часов уровень воды в Каче в районе улицы Качинская составил 2 метра 30 см. Об этом сообщили в оперативном штабе управления ГО и ЧС Красноярска. В районе подтопленных домов уровень воды снизился на 5 см. Напомним, что критический уровень воды в Каче составляет 2 метра 70 см...
28 апреля 2005
На Бадалыке открыли памятник Надежде Кольбе (Красноярск)
На аллее Славы кладбища Бадалык прошёл траурный митинг по случаю годовщины трагической гибели заместителя губернатора Красноярского края Надежды Кольбы. На нём собралось больше сотни друзей и коллег Кольбы из администрации края и города. Напомним, Надежда Кольба и губернатор края Александр Лебедь...
28 апреля 2005
В Красноярском музейном центре проходит день памяти Александра Лебедя
В Красноярском музейном центре 27 апреля проходят мероприятия в память губернатора Красноярского края Александра Лебедя. Более пятидесяти человек собралось в кинолекционном зале Красноярского музейного центра почтить память покойного генерал-губернатора. Среди них друзья и знакомые Лебедя, в числе...
27 апреля 2005
В Красноярском музейном центре почтят память Александра Лебедя
27 апреля в Красноярском музейном центре почтят память погибшего губернатора Александра Лебедя. Со дня его трагической гибели прошло уже три года. Как сообщает пресс-служба Красноярского музейного центра, в коллекцию музея будет передан "Портрет генерал-губернатора А.И. Лебедя" кисти известного...
25 апреля 2005
Снята судимость с пилота вертолета Александра Лебедя (Красноярский край)
Краевой суд принял решение о снятии судимости с Алексея Куриловича, пилота вертолета МИ-8, в результате крушения которого в 2002 года погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь и его спутники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews сообщила адвокат Куриловича Елена Евменова. По ее словам...
25 апреля 2005
Адвокаты пилота вертолета, в котором разбился Александр Лебедь, подадут надзорную жалобу
Вот уже месяц пилот вертолета Ми-8 Тахир Ахмеров отбывает наказание в одной из красноярских колоний, сообщил корреспонденту ИА KNews адвокат Ахмерова Ренат Яббаров. "По приговору краевого суда, пилот вертолета был осужден на 4 года лишения свободы. Затем через некоторое время это решение было...
6 октября 2004
Верховный суд не удовлетворил жалобу по делу о гибели Александра Лебедя
Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу пилотов вертолета МИ-8 Тахира Ахмерова и Алексея Куриловича, потерпевшего крушение в Ермаковском районе в апреле 2002 года. Напомним, в результате катастрофы погибли губернатор Красноярского края Александр Лебедь и семь его спутников. В результате...
22 июля 2004
Приговор по делу о гибели генерала Лебедя оставлен в силе
Верховный суд России оставил в силе приговор пилотам вертолета, в катастрофе которого погибли 8 человек, в том числе губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу защиты одного из пилотов Тахира Ахмерова, осужденного Красноярским краевым судом на 4...
21 июля 2004
Кассационная жалоба об изменении приговора пилотам вертолета Александра Лебедя, до сих пор не передана в Верховный суд
Кассационная жалоба об изменении приговора пилотам губернаторского вертолета до сих пор не передана в Верховный суд. Напомним, что в результате решения суда пилот Ми-8 Тахир Ахмеров был осужден на четыре года лишения свободы, а Алексей Курилович получил три года условно. Как сообщил корреспонденту...
25 февраля 2004
Кассационная жалоба на приговор Красноярского краевого суда в отношении пилота Тахира Ахмерова поступила сегодня в Верховный суд РФ
Кассационная жалоба на приговор Краевого суда в отношении пилота Тахира Ахмерова поступила сегодня в Верховный суд РФ. Напомним, что 6 января пилот был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. По словам адвоката Ахмерова Рината Яббарова...
15 января 2004
Приговор в отношении пилота разбившегося Ми-8 Тахира Ахмерова (Красноярский край) будет обжалован в Верховном суде РФ
Приговор в отношении пилота Тахира Ахмерова будет обжалован в Верховном суде РФ. Как сообщил сегодня корреспонденту KNews его адвокат Ринат Яббаров, кассационная жалоба на решение Краевого суда, который осудил Ахмерова на четыре года лишения свободы, будет подана на следующей неделе. "Законом...
8 января 2004
Заключение суда: причиной крушения Ми-8 стало "преступное легкомыслие" пилотов (Красноярский край)
Сегодня в Краевом суде закончились слушания по делу крушении вертолета Ми-8 в апреле 2002 г. Суд приговорил Тахира Ахмерова к 4 годам лишения свободы в колонии поселения, Алексея Куриловича - к 3 годам лишения свободы условно. В ходе оглашения приговора судья заявил, что часть пунктов обвинения...
6 января 2004
Защита пилотов Ми-8 намерена обжаловать решение красноярского краевого суда в Верховном суде
Сегодня в Краевом суде закончились слушания по делу крушении вертолета Ми-8 в апреле 2002 г. Суд приговорил Тахира Ахмерова к 4 годам лишения свободы в колонии поселения, Алексея Куриловича - к 3 годам лишения свободы условно. Защита летчиков намерена обжаловать приговор в Верховном суде, об этом...
6 января 2004
Пилоты вертолета, в котором разбился красноярский губернатор Александр Лебедь, приговорены к 3 и 4 годам лишения свободы
Сегодня в Краевом суде закончились слушания по делу крушении вертолета Ми-8 в апреле 2002 г., в результате которого погибли губернатор Красноярского края Александр Лебедь и семь его спутников. Судья Андрей Афанасьев в течение нескольких часов зачитывал приговор. В результате суд постановил признать...
6 января 2004
Чтение приговора по делу о пилотах разбившегося Ми-8: летчики не были готовы к полету и допустили ряд грубых нарушений (Красноярский край)
Сегодня в Краевом суде на заседании по делу крушении вертолета Ми-8 в апреле 2002 г. судья Андрей Афанасьев начал зачитывать приговор. В настоящий момент суд прервался на 10 минут. По информации корреспондента KNews, в уже зачитанной части приговора говорится о том, что летчики Ми-8 не были...
6 января 2004
Пилотам Ми-8, на борту которого погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь, сегодня будет вынесен приговор
Сегодня в Краевом суде состоится оглашение приговора по делу пилотов вертолета Ми-8, разбившегося в Ермаковском районе Красноярского края в 2002 году. Напомним, решение о переносе оглашения приговора было принято на заседании суда 25 декабря. Такое решение и для адвокатов, и для подсудимых стало...
6 января 2004
Пилоты вертолета Ми-8, разбившегося в Красноярском крае в 2002 году, остались недовольными решением судьи о переносе сроков оглашения приговора
Пилоты вертолета Ми-8, разбившегося в Ермаковском районе Красноярского края, остались недовольными решением судьи о переносе сроков оглашения приговора. Об этом заявил корреспонденту KNEWS Алексей Курилович. По его словам, он и Ахмеров хотят, чтобы все кончилось как можно быстрее. "А теперь у всех...
25 декабря 2003
Оглашение приговора по делу пилотов вертолета Ми-8, разбившегося в Красноярском крае в 2002 году, перенесено на 6 января
Сегодня в Краевом суде предполагалось огласить приговор по делу пилотов вертолета Ми-8, разбившегося в Ермаковском районе Красноярского края в 2002 году. В самом начале заседания прессу в зал не пропустили, попросив "немного подождать". Затем секретарь объявил о переносе сроков оглашения на 6...
25 декабря 2003
Завтра будет вынесен приговор в отношении пилотов вертолета Ми-8, разбившегося в Красноярском крае в 2002 г.
Завтра будет вынесен приговор в отношении пилотов вертолета Ми-8 Тахира Ахмерова и Алексея Куриловича. Напомним, что государственный обвинитель требует признать их виновными по статье 263, части 3 УК РФ: "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского...
24 декабря 2003