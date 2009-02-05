Убийство журналиста НТВ Ильи Зимина
Выставка "Из нашего города" в память журналиста Ильи Зимина пройдет во Владивостоке
Во Владивостоке с 9 февраля в объединенном музее им. В.К.Арсеньева начнет работу выставка "Из нашего города", памяти журналиста НТВ Ильи Зимина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля сообщили в информационном отделе музея. "Основой для выставки послужили многочисленные репортажи Зимина...
5 февраля 2009
Молдавия: Главные события 2007 года
Политический кризис в молдавско-румынских отношениях На протяжении всего 2007 года отмечалось последовательное ухудшение отношений между Румынией и Молдавией. Пиком противостояния Кишинева и Бухареста стало объявление персонами нон-грата и высылка из Молдавии 12 декабря 2007 года двух дипломатов...
29 декабря 2007
Оправдательный приговор по делу об убийстве журналиста НТВ будет обжалован
Сторона государственного обвинения недовольна оправдательным решением суда города Окница (Молдавия) по делу об убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. Об этом заявил сегодня, 26 декабря, в интервью корреспонденту ИА REGNUM прокурор Валерий Темиров, поддерживающий государственное обвинение. По его...
26 декабря 2007
НТВ: Суд игнорировал факт обнаружения у подсудимого вещей убитого Зимина
25 декабря суд города Окница (Молдавия) вынес оправдательный приговор Игорю Вельчеву, обвинявшемуся в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. Судья заявил, что следствие "не нашло состава преступления в действиях Игоря Вельчева". Сам Вельчев после оглашения приговора освобожден из-под стражи в зале...
26 декабря 2007
Коллеги Ильи Зимина разочарованы решением молдавского суда
Коллеги журналиста НТВ Ильи Зимина разочарованы вынесенным сегодня в Молдавии оправдательным приговором Игорю Вельчеву, обвиняемому в убийстве репортера. "В телекомпании НТВ с глубоким разочарованием восприняли решение суда, который, по мотивам, далеким, на наш взгляд, от правосудия, игнорировал...
25 декабря 2007
Молдавский суд оправдал обвиняемого в убийстве журналиста НТВ
25 декабря 2007 года суд города Окница (север Молдавии) вынес оправдательный приговор в отношении Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве журналиста российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии суда. За освобождение Вельчева из-под стражи...
25 декабря 2007
Вынесение приговора по делу об убийстве журналиста НТВ "не за горами" - адвокат обвиняемого (Молдавия)
Приговор по рассматриваемому судом молдавского города Окница делу гражданина Молдавии Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина, может быть вынесен уже до конца года. Об этом заявил 28 ноября 2007 года адвокат Вельчева Виктор Килат, сообщает ИА "Новости-Молдова". Адвокат...
28 ноября 2007
В Молдавии начался процесс по делу об убийстве журналиста НТВ
2 октября в городе Окница (север Молдавии) открылось заседание суда по делу Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. Об этом сообщили в канцелярии Окницкого суда, передает корреспондент ИА REGNUM. Однако в суд явились только два свидетеля обвинения из пяти - директор...
2 октября 2007
В Молдавии состоится очередное заседание суда по делу об убийстве журналиста НТВ
2 октября в городе Окница (север Молдавии) состоится очередное заседание суда по делу Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина. Об этом сообщил журналистам 28 сентября прокурор Валерий Темиров, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам прокурора, на заседании должны быть...
28 сентября 2007
Заседание суда по делу об убийстве журналиста НТВ перенесли из-за неявки свидетелей (Молдавия)
Начавшееся сегодня, 15 августа, в молдавском городе Окница заседание суда по делу Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина, было прервано в связи с неявкой четырех свидетелей обвинения (журналистов телекомпании НТВ) и пяти свидетелей защиты. Как передает корреспондент ИА...
15 августа 2007
В Молдавии начался судебный процесс над предполагаемым убийцей российского журналиста
19 июня в городе Окница (север Молдавии) началось рассмотрение дела Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Как сообщил журналистам адвокат Вельчева Виктор Килат, на первое заседание не явился ни один свидетель со стороны обвинения. В результате, по предложению...
19 июня 2007
Предполагаемого убийцу журналиста НТВ будет судить Высшая судебная палата Молдавии
По настоянию Генпрокуратуры Молдавии, судебное дело Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина, будет рассмотрено Высшей судебной палатой Молдавии в Кишиневе, а не в районном центре Окница, как предполагалось ранее. Об этом сообщили 19 марта журналистам представители...
19 марта 2007
ПАСЕ призывает защитить журналистов от угроз и нападений
Парламентская Ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность фактами угроз и нападений на журналистов в Европе. Об этом говорится в принятой 25 января на проходящей в Страсбурге зимней сессии ассамблеи резолюции "Об угрозах жизни и свободе журналистов". ПАСЕ призвала государства-члены...
25 января 2007
Подозреваемый в убийстве журналиста НТВ останется под арестом еще на 3 месяца (Молдавия)
Рышканский районный суд молдавской столицы продлил на 3 месяца срок содержания под арестом Игоря Вельчева - предполагаемого убийцы журналиста НТВ Ильи Зимина. Об этом сообщили 13 января в суде, передает корреспондент ИА REGNUM. На заседании суда было также принято решение о том, что судебный...
15 января 2007
Адвокат предполагаемого убийцы российского журналиста не знает о намерении членов его семьи потребовать от НТВ миллион рублей (Молдавия)
Адвокату Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве журналиста телекомпании НТВ Ильи Зимина, ничего не известно о намерении членов его семьи потребовать от телекомпании награду в один миллион рублей. Об этом адвокат Вельчева Павел Чеботарь заявил 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM. "Я не...
4 августа 2006
Предполагаемый убийца журналиста НТВ отказывается давать показания (Молдавия)
Гражданин Молдавии Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина, не признает себя виновным. Об этом сообщил 2 августа адвокат Вельчева Павел Чеботару, передает корреспондент ИА REGNUM. На вопросы судьи Михаила Дросу, считает ли Вельчев себя виновным и согласен ли с мерой...
2 августа 2006
Подозреваемому в убийстве корреспондента продлили арест (Молдавия)
Суд района Буюкань г.Кишинева принял решение о продлении на 10 суток срока ареста Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина и краже из его квартиры. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Молдавии по ходатайству Генеральной прокуратуры России было...
2 августа 2006
Против предполагаемого убийцы журналиста НТВ возбуждено уголовное дело (Молдавия)
Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело против Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского журналиста, корреспондента НТВ Игоря Зимина. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РМ, передает корреспондент ИА REGNUM. Вельчеву предъявлены обвинения в...
1 августа 2006
Подозреваемый в убийстве журналиста НТВ: между нами произошла драка, но Зимина я не убивал
Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве журналиста НТВ Ильи Зимина, в неофициальных беседах с сотрудниками МВД Молдавии отрицает свою вину. Об этом заявил 13 июля заместитель главы департамента оперативных служб МВД РМ Николай Добош, передает корреспондент ИА REGNUM. "Мы с ним беседовали...
14 июля 2006
Предполагаемому убийце журналиста НТВ продлен срок ареста (Молдавия)
Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского журналиста, корреспондента телеканала НТВ Ильи Зимина, будет содержаться под арестом как минимум до 2 августа. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии, такое решение принял 12 июля суд кишиневского сектора Буюкань, передает корреспондент...
12 июля 2006