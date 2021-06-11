Убийство приставов-исполнителей в Сочи 09.06.2021
Семьям убитых в Сочи судебных приставов назначат пенсию по потере кормильца
Членам семей двух судебных приставов, убитых в Сочи при исполнении ими служебных обязанностей, будет назначена пенсия по потере кормильца. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов 11 июня. «Членам семей (вдовам, детям и родителям) погибших 9 июня сотрудников органов принудительного...
11 июня 2021
ФССП окажет помощь семьям убитых в Сочи приставов
Семьи двух убитых в Сочи судебных приставов будут получать пенсию по утере кормильца, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). «Членам семей (вдовам, детям и родителям) погибших 9 июня сотрудников … будет назначена пенсия по случаю потери кормильца, а также произведены страховые...
11 июня 2021
СК опубликовал кадры с обвиняемым в убийстве приставов в Сочи
Следственный комитет опубликовал видео с арестованным по обвинению в убийстве двух приставов жителя Сочи. Кадры появились на официальном YouTube-канале ведомства. На видео запечатлены моменты нахождения обвиняемого у следователя, а также его прибытие в суд и кадры из здания Центрального суда Сочи...
10 июня 2021
Подозреваемый в убийстве приставов в Сочи признал вину
Подозреваемый в убийстве приставов в Сочи во время заседания суда раскаялся в содеянном, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM. «Да», — сказал подозреваемый, отвечая на вопрос, раскаивается ли в содеянном. В ходе допроса вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал в полном...
10 июня 2021
Суд арестовал подозреваемого в расстреле приставов в Сочи
Подозреваемый в убийстве двух судебных приставов-исполнителей в Сочи арестован по решению суда 10 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Краснодарского краевого суда. По ходатайству следствия Центральный районный суд Сочи принял решение об аресте ранее задержанного по подозрению в убийстве двух...
10 июня 2021
Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве приставов в Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил информировать его о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Сочи, которого подозревают в убийстве судебных приставов. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение в рамках...
10 июня 2021
Власти окажут помощь семьям убитых приставов – мэр Сочи
Поддержку семьям судебных приставов, убитых утром 9 июня в Сочи, окажут власти, об этом написал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Копайгородский по итогам экстренного оперативного межведомственного совещания. «Выехали с коллегами в Адлерский район, где на улице Просвещения...
9 июня 2021
«Убил ни в чём не повинных людей»: в Сочи расстреляли судебных приставов
Житель Адлера расстрелял двоих судебных приставов-исполнителей, чтобы спасти от сноса самовольно возведенные постройки. Трагедия произошла в первой половине дня 9 июня. Следователи восстановили примерную картину происшествия. Днём двое судебных приставов с привлечением специализированной техники...
9 июня 2021
СК опубликовал видео с места расстрела приставов в Сочи
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства двух судебных приставов-исполнителей в Сочи 9 июня. На видео запечатлено место происшествия, а также следственные действия, которые проводятся сотрудниками СУ СКР. Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июня житель Сочи из охотничьего ружья...
9 июня 2021
В Сочи возбудили дело после убийства судебных приставов
Уголовное дело после конфликта со стрельбой в Сочи, в результате чего погибли двое судебных приставов, возбудили следователи. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю. «Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю возбуждено...
9 июня 2021
Подозреваемый в убийстве приставов в Сочи владел оружием незаконно
Подозреваемый в убийстве двух судебных приставов в Сочи владел оружием незаконно, заявили 9 июня в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. «По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого...
9 июня 2021
СК возбудил дело из-за убийства судебных приставов в Сочи
Уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, а также посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, возбудили следственные органы по факту убийства двух судебных приставов в Сочи Краснодарского края 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России...
9 июня 2021
Установлена причина стрельбы по приставам в Сочи
Сотрудники полиции выяснили причину стрельбы в Сочи Краснодарского края, в результате которой погибли двое приставов. Об этом сообщили 9 июня в региональном ГУ МВД России. Читайте также: В Адлере задержали подозреваемого в убийстве двух судебных приставов По данным ведомства, сообщение о том, что...
9 июня 2021
Стрельбу по приставам в Сочи открыли из-за выселения людей из дома – МВД
Причиной стрельбы, в результате которой были убиты двое судебных приставов, стал конфликт при выселении жителей из многоквартирного дома. Об этом говорится в комментарии ГУ МВД по Краснодарскому краю. «9 июня 2021 года около 10 часов 35 минут в дежурную часть Отдела полиции по Адлерскому району...
9 июня 2021
В Адлере задержали подозреваемого в убийстве двух судебных приставов
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в том, что он открыл стрельбу по судебным приставам в Адлере. Об этом 9 июня сообщил источник в правоохранительных органах. Как указал источник, слова которого приводит ТАСС, судебные приставы приехали для проведения исполнительных действий...
9 июня 2021
В Сочи убиты двое судебных приставов
Во время перестрелки в Сочи погибли двое судебных приставов. Об этом 9 июня сообщил источник в экстренных службах региона. «Двое (судебных) приставов убиты», — приводит его слова ТАСС. Также источник пояснил, что это произошло в ходе перестрелки и добавил, что некоторые участники этого инцидента...
9 июня 2021
В Сочи при перестрелке убиты двое судебных приставов
Двое судебных приставов погибли в ходе перестрелки в городе-курорте Сочи утром 9 июня, об этом сообщают СМИ. По предварительной информации, приставы прибыли к дому на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи для исполнения решения суда о сносе дома. Хозяин постройки открыл огонь, пишет 360tv. На...
9 июня 2021