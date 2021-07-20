Судебное преследование генерала Ратко Младича
Изетбегович назвал «Сербский мир» синонимом «Великой Сербии»
Лидер бошнякской «Партии демократического действия» Бакир Изетбегович считает «Сербский мир» вторым названием «Великой Сербии», и поэтому он призывает президента Сербии Александра Вучича не допускать в будущем использование подобных терминов со стороны высокопоставленных сербских чиновников. Об...
20 июля 2021
В Косово прошел марш в память о Сребренице
11 июля в косовском городе Призрен состоялось мирное шествие «Не забывайте Сребреницу». Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники промаршировали от площади Призренской лиги до мечети Синан Паши. Глава Призрена Мютафер Хаскука заявил, что совершённое в Сребренице может...
12 июля 2021
Израильский историк: В Сребренице не было геноцида
Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сребренице и ее окрестностях в период с 1992 по 1995 год считает, что никакого геноцида мусульман на этой территории во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговины не было. Об этом 15 июня заявил председатель комиссии...
15 июня 2021
Эксперт: Генерал Младич не должен был допустить, чтобы его взяли живым
Централизация Боснии и Герцеговины занимает в списке приоритетов США более высокое место, чем признание независимости Косово. Поэтому тот факт, что Апелляционная палата Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам 8 июня подтвердила пожизненный срок генералу армии боснийских сербов...
11 июня 2021
Сын генерала Младича: отец честно защищал свой народ и отстоял его
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге 8 июня подтвердила пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу. Решение суда первой инстанции, в соответствии с которым генерал Младич был в ноябре 2017 года объявлен виновным в...
9 июня 2021
Евросовет озабочен судьбами России, Ратко Младича и Романа Протасевича
Александр Лукашенко уже привлечён Евросоюзом к ответственности за умственное и физическое здоровье белорусского политзаключённого Романа Протасевича. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Еврочиновник сообщил, что «Евросоюз не успокоится, пока не отпустят Романа Протасевича». Он...
9 июня 2021
МИД России назвал предвзятым приговор Ратко Младичу
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) мешает восстановить доверие на Балканах. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 9 июня обвинительное решение МОМУТ в отношении генерала армии боснийских сербов Ратко Младича. По её словам, МОМУТ и его...
9 июня 2021
Министр юстиции Косово обвинила Сербию в резне в Сребренице
Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 8 июня прокомментировала пожизненный приговор бывшему начальнику штаба войска Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Ратко Младичу, осужденному за причастность к геноциду бошняков в Сребренице. На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу назвала...
9 июня 2021
В Косово надеются на осуждение виновных в убийствах албанцев в годы войны
Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 8 июня прокомментировал решение Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге об утверждении пожизненного приговора бывшему начальнику штаба Войска Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Ратко...
9 июня 2021
Косово посоветовали лучше собирать доказательства для иска против Сербии
Представительница бошняцкого меньшинства в парламенте Косово Дуда Балье 8 июня прокомментировала приговор Суда ООН бывшему начальнику штаба Войск Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Ратко Младича. В эфире телепередачи Debat Plus Балье назвала приговор Младичу «доброй вестью», хотя, по ее...
9 июня 2021
Приговор Младичу — болезненное напоминание об ужасных преступлениях — ЕП
Докладчик Европейского парламента по Боснии и Герцеговине Паоло Рангель и глава парламентской делегации из БиГ Ромео Франц приветствовали приговор суда в Гааге бывшему начальнику штаба Войска Республики Сербской Ратко Младичу, который, по их словам, служит болезненным напоминанием о самых ужасных...
9 июня 2021
Боснийская партия Черногории приветствовала приговор Младичу
Боснийская партия Черногории приветствует окончательный вердикт Международного суда в Гааге, который подтвердил, что Ратко Младич, бывший командующий генеральным штабом армии Республики Сербской, приговорен к пожизненному заключению, говорится в заявлении партии. «Хотя жертвы геноцида, семьи жертв...
9 июня 2021
Курти назвал приговор Младичу предостережением для Сербии
Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 июня прокомментировал вынесение пожизненного приговора бывшему начальнику штаба Войск Республики Сербской Ратко Младичу, осужденному за преступления против гражданского населения в Сребренице. Читайте также: Ратко Младич на всю жизнь останется в тюрьме На своей...
9 июня 2021
Сын Ратко Младича назвал Гаагский трибунал «гастролирующим цирком»
Генерал армии боснийских сербов Ратко Младич не мог рассчитывать на беспристрастный суд как в начале, так и в конце судебного процесса. Такое мнение высказал сын генерала Дарко Младич 8 июня в Гааге, после того как Апелляционная палата подтвердила пожизненный приговор генералу, который ранее вынес...
8 июня 2021
Ратко Младич на всю жизнь останется в тюрьме
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге подтвердила пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу. Соответствующее решение было озвучено 8 июня. Суд оставил в силе приговор, который международный трибунал в Гааге вынес в...
8 июня 2021
Милорад Додик: Генерал Младич – не преступник, а военный
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик воспринимает генерала Ратко Младича не как военного преступника, а как военного. Об этом он сказал журналистам 7 июня в Баня-Луке. «Гаагский трибунал — это не место, в котором восторжествовала справедливость, он не способствовал...
8 июня 2021