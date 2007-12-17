Убийство генерала Виталия Гамова
Обвиняемым в гибели генерала Гамова продлен срок содержания под стражей (Сахалин)
17 декабря Сахалинский областной суд удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры области Сергея Чинского о продлении срока содержания под стражей до 3 апреля 2008 года Алексею Аникину, Алексею Бритову и Сергею Малютину, обвиняемым в гибели генерала пограничных войск Виталия Гамова. Напомним...
17 декабря 2007
Дело об убийстве генерала Гамова возвращено в суд
Верховный суд РФ отменил приговор трем осужденным за гибель начальника Тихоокеанского регионального управления Федеральной пограничной службы РФ Виталия Гамова, передает ИТАР-ТАСС. Таким образом, были удовлетворены жалобы прокуратуры Сахалинской области, а также вдовы генерала Ларисы Гамовой...
13 ноября 2007
Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный виновным в смерти генерала Гамова (Сахалин)
Сахалинская прокуратура обжаловала приговор, вынесенный по факту гибели генерала-пограничника Виталия Гамова. Как 10 января сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу сахалинской прокуратуры, подана кассация в Верховный суд на приговор в отношении трех осужденных, вынесенный Сахалинским...
10 января 2007
В 2006 году сахалинский губернатор снялся в сериале "Полиция Хоккайдо": обзор сахалинской прессы
Обзор прессы Сахалинской области за 22-29 декабря. На предновогодней неделе практически все областные издания подводили итоги уходящего года. Газета "Советский Сахалин" 29 декабря публикует полосу под названием "Чем запомнился 2006-год". По мнению редакции, событием года для Сахалинской области...
31 декабря 2006
Главные события Сахалина в 2006 году
В 2006 году основное внимание на Сахалине уделялось ситуации с проектом "Сахалин-2". Кроме того, в этом году не обошлось без аварий, без происшествий в армии и без землетрясения. Завершился год приговором виновным в смерти пограничника Виталия Гамова, а также вхождением "Газпрома" в "Сахалин...
31 декабря 2006
Виновные в смерти генерала Гамова приговорены к 4 годам колонии (Сахалин)
25 декабря Сахалинский областной суд вынес приговор, обвиняемым в гибели генерала-пограничника Виталия Гамова. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, все трое обвиняемых приговорены к 4 годам лишения свободы. В пресс-службе сообщили, что в...
25 декабря 2006
Вдова Гамова намерена обжаловать приговор
Лариса Гамова - вдова генерала Виталия Гамова - намерена обжаловать приговор, который вынес сахалинский суд Алексею Бритову, Алексею Аникину, Сергею Малютину. Они признаны виновными в гибели генерала-пограничника и приговорены к 4 годам колонии. Лариса Гамова будет требовать более сурового...
25 декабря 2006
В Южно-Сахалинске состоится оглашение приговора по делу Виталия Гамова
25 декабря в 16.00 (09.00 МСК) в Южно-Сахалинске в Сахалинском областном суде состоится оглашение приговора по делу о гибели генерала-пограничника Виталия Гамова. Как передает "Дейта.ру", один из обвиняемых по делу уже выступил с "последним словом". Обвиняемый Алексей Аникин от него отказался...
25 декабря 2006
95 тыс. сахалинцев не оплачивают услуги ЖКХ: обзор сахалинской прессы
Обзор прессы Сахалинской области с 27 ноября по 2 декабря В начале недели 27 ноября газета "Советский Сахалин" вновь поднимает тему о транспортной блокаде Курильских островов. В публикации, подписанной жителями Курильского района, сказано, что на Итурупе сложилась критическая ситуация с...
2 декабря 2006
Отслужившие свой срок сахалинские мэры не выходят на пенсию: обзор сахалинской прессы
Обзор сахалинской прессы за 20 - 25 ноября Минувшая неделя для сахалинской прессы началась с публикации газеты "Советский Сахалин" от 21 ноября об окончании громкого судебного процесса по факту гибели генерала Виталия Гамова и причинению его супруге Ларисе Гамовой тяжких телесных повреждений 21 мая...
25 ноября 2006
Присяжные признали убийц генерала Гамова виновными в поджоге
В Южно-Сахалинском суде присяжными вынесен вердикт по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова. Подсудимые Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. Жена Гамова, Лариса, уже заявила о своем несогласии с вынесенным вердиктом...
18 ноября 2006
На Сахалине начался суд по делу об убийстве генерала Виталия Гамова
2 октября в суде Сахалинской области коллегия присяжных приступила к судебному следствию и исследованию доказательств по делу о покушении на генерала-пограничника Гамова. На скамье подсудимых - Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов. Отбор присяжных был начат 25 сентября и завершился...
2 октября 2006
Дело об убийстве Гамова передано в суд (Сахалин)
Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело об убийстве генерала пограничной службы Виталия Гамова. В результате длительной работы прокуратурой собраны доказательства причастности к совершению преступления Алексея Аникина, Сергея Малютина, Алексея Бритова, сообщили ИА REGNUM 15...
15 февраля 2006
Расследование уголовного дела об убийстве генерала Гамова завершено
Сегодня, 22 декабря прокуратура Сахалинской области закончила расследование уголовного дела об убийстве генерала пограничной службы Виталия Гамова. Обвиняемым Алексею Аникину, Сергею Малютину, Алексею Бритову предъявлены для ознакомления материалы уголовного дела, составляющие 17 томов. Они...
22 декабря 2005
Приднестровских милиционеров наградили за помощь в задержании убийцы Гамова
16 ноября в Тирасполе в Министерстве Внутренних Дел Приднестровской Молдавской Республики (МВД ПМР) заместитель начальника Тихоокеанского оперативного управления федеральной пограничной службы безопасности Российской Федерации (РФ) по Дальневосточному округу Казимир Боташев в торжественной...
16 ноября 2005
Суд по делу об убийстве Гамова состоится до конца 2005 года (Сахалин)
Сахалинская областная прокуратура планирует передать в суд дело по факту убийства генерала-пограничника Виталия Гамова до конца текущего года, хотя Генеральный прокурор продлил срок следствия до 1 апреля 2006 года. Об этом 15 ноября сообщила помощник областного прокурора Татьяна Кутузова, передает...
15 ноября 2005
Раскрыто убийство генерала-пограничника Гамова
Правоохранительные органы Сахалинской области сообщают о раскрытии убийства генерала-пограничника Виталия Гамова, совершенного более 3-х лет. В мае 2002 г. преступники забросали квартиру замначальника Тихоокеанского регионального управления ФПС в Южно-Сахалинске бутылками с зажигательной смесью...
14 ноября 2005
Приднестровье выдало вероятного убийцу генерала Гамова
В пятницу 7 октября стало известно, что МВД Приднестровья выдало российской стороне 26-летнего Алексея Аникина, подозреваемого в причастности к убийству генерала-пограничника Виталия Гамова в Южно-Сахалинске. Об этом стало известно изданию Газета. Как писало ИА REGNUM, нападение на квартиру...
10 октября 2005
Раскрыто убийство генерала ФПС Гамова, заявляет заместитель генпрокурора РФ
Дело об убийстве заместителя начальника тихоокеанского регионального управления Федеральной пограничной службы генерал-майора Виталия Гамова раскрыто. "Лица, совершившие данное преступление, установлены. Основной фигурант объявлен в международный розыск", - заявил заместитель генпрокурора РФ...
3 февраля 2004
Следствие по делу генерала Гамова вновь продлено (Сахалинская область)
Генеральная прокуратура России в четвертый раз продлила срок следствия по делу о гибели пограничника Виталия Гамова до 21 февраля будущего года. Пока круг подозреваемых не изменился. Это Алексей Игрунов, Алексей Кузнецов. И объявленный в международный розыск Алексей Аникин. Бутылки с зажигательной...
24 ноября 2003