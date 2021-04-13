Крушение пассажирского самолета Boeing 737-500 в Индонезии
В Индонезии загрузили данные с речевого самописца разбившегося Boeing 737
Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии загрузил данные с речевого самописца разбившегося в январе самолета Sriwijaya Air, сообщает Kompas. Комитету удалось получить данные двухчасового записанного разговора экипажа с диспетчером. Комитет по безопасности на транспорте Индонезии...
13 апреля 2021
В Индонезии прокомментировали найденный речевой самописец упавшего Боинга
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что найденный бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air был обнаружен недалеко от острова Лаки, сообщает CNN Indonesia. «Вчера вечером было обнаружено звукозаписывающее устройство. Об этом открытии сообщили нам, а мы сообщили президенту», —...
31 марта 2021
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося Boeing 737
Министерство транспорта Индонезии 31 марта заявило, что в акватории Яванского моря спасатели обнаружили речевой самописец авиалайнера компании Sriwijaya Air Boeing 737, разбившегося в январе вскоре после взлёта. Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что в настоящее время представитель...
31 марта 2021
Семьям жертв авиакатастрофы в Индонезии выплатили $196 тысяч
Страховая компания Индонезии PT Jasa Raharja выплатила компенсации семьям жертв авиакатастрофы Sriwijaya Air на общую сумму 2,85 млрд индонезийских рупий ($196 тыс.), сообщает Kompas. Глава страховой компании отметил, что компенсации выплачены семьям 57 погибших при крушении лайнера. На сегодняшний...
3 марта 2021
В Индонезии завершили идентификацию жертв авиакатастрофы Boeing 737-500
В Индонезии официально закрыли операцию по идентификации жертв крушения самолета Sriwijaya Air, разбившегося в январе 2021 года, сообщает Detik. «Сегодня, 2 марта 2021 года в 13:50 по местному времени, операция SJ182 официально объявлена закрытой», — заявили в национальной полиции по идентификации...
2 марта 2021
В Индонезии установлены личности 59 жертв крушения Boeing 737-500
Национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать ещё одну жертву крушения лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik. «Группе удалось идентифицировать еще одну жертву с помощью теста ДНК. Ею оказалась 57-летняя женщина», — заявили в национальной полиции Индонезии 2 марта 2021 года. Всего полиции...
2 марта 2021
Началась выплата компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии
В Индонезии приступили к выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Sriwijaya Air, сообщает Detik. Национальная страховая компания PT Citra International Underwriters или более известная как CIU Insurance приступила к выплатам компенсаций. Обязательства по компенсации, предусмотренные CIU...
26 февраля 2021
В Индонезии возобновили поиски на месте крушения «Боинга»
В Индонезии возобновили поиски звукозаписывающего устройства лайнера Sriwijaya Air, рухнувшего в Яванском море, сообщает Detik. ВМС Индонезии направили 34 водолаза на место трагедии. Индонезийская флотилия готова полностью поддержать комитет по безопасности на транспорте. В Тангеранге для поддержки...
16 февраля 2021
В Индонезии продолжат расследовать крушение самолета Boeing 737-524
В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что расследование, связанное с крушением лайнера авиакомпании Sriwijaya Air, продолжится, сообщает Detik. «Расследование не завершено, звукозаписывающее устройство не найдено, все ещё ведутся поисковые работы на острове...
10 февраля 2021
Крушение «Боинга» в Индонезии: проблема была в самом самолёте
Председатель подкомитета по расследованию авиационных происшествий национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо назвал проблему крушения «Боинга» 737−524 в Яванском море, сообщает Detik. Нуркахио Утомо заявил, что проблема заключалась в самолете, на борту которого...
10 февраля 2021
Опубликован отчёт о расследовании авиакатастрофы в Индонезии
В Индонезии опубликован первоначальный отчет о расследовании авиакатастрофы Sriwijaya Air, сообщает Detik. «После взлета самолет следовал заранее определенному маршруту. Данные бортового самописца фиксируют активность автопилота на высоте 1980 футов», — заявили в национальном комитете по...
10 февраля 2021
Власти Индонезии подготовили отчёт о расследовании крушения Boeing 737-524
Доклад о ходе расследования крушения пассажирского самолёта Boeing 737−524 намерены опубликовать власти Индонезии. Об этом 8 февраля сообщает агентство Reuters. Глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что документ будет опубликован 10 февраля. По...
8 февраля 2021
В Индонезии предложили привлечь шамана к поискам самописца упавшего лайнера
Поиски речевого самописца самолета Sriwijaya Air, разбившегося в водах Тысячи островов в Индонезии, не дали никаких результатов, сообщает Detik. В условиях отсутствия результатов член парламента Индонезии предложил привлечь к поискам шамана. «Используя услуги шамана, надеюсь, мы сможем найти...
4 февраля 2021
Власти Индонезии о крушении «Боинга»: «Ничего не скрывается»
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что не будет никакого сокрытия информации в отношении крушения лайнера Sriwijaya Air в Яванском море, сообщает Antara. «Я попросил проводить пресс-конференцию каждые три часа. Так что еще раз говорю, что ничего не скрывается», — заявил...
4 февраля 2021
Авиадиспетчер 11 раз пытался связаться с индонезийским «Боингом» — AirNav
Глава индонезийской корпорации поставщиков авиационных навигационных услуг (AirNav Indonesia) Праминтохади Сукарно заявил, что авиадиспетчер аэропорта Сукарно-Хатта 11 раз звонил пилоту Sriwijaya Air до того, как самолет разбился, сообщает Kompas. Связаться с лайнером Sriwijaya Air пытались также...
3 февраля 2021
Власти Индонезии исключили взрыв на борту рухнувшего «Боинга»
Председатель национальной комиссии по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяджоно заявил, что самолет Sriwijaya Air не мог взорваться в воздухе, сообщает Kompas. «Самолет ударился о воду, взрыва в воздухе не было», — заявил Сурджанто на рабочем совещании 3 февраля 2021 года. Спасатели...
3 февраля 2021
Бортовой самописец рухнувшего в Индонезии «Боинга» ищут на ощупь
В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии рассказали о трудностях во время поиска речевого самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Kompas. «Поиски самописца были продолжены без подводных маяков-локаторов, поэтому мы искали его, ощупывая морское дно», — заявили в...
3 февраля 2021
Фрагменты рухнувшего в Индонезии Boeing 737 изучат в США и Великобритании
Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяджоно заявил, что пять фрагментов самолета Sriwijaya Air SJ182 были отправлены в США и Великобританию для изучения, сообщает газета Republika. Индонезия отправила в США и Великобританию фрагменты самолета, в...
3 февраля 2021
Установлены личности 58 погибших при крушении Boeing 737-500 в Индонезии
Национальной полиции Индонезии удалось опознать тела еще трёх погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik. Установлены личности ещё трех погибших в авиакатастрофе в Индонезии, включая пилота лайнера Sriwijaya Air. Всего полиции удалось идентифицировать 58 из 62 жертв авиакатастрофы...
29 января 2021
В Индонезии назвали главные сложности при поиске речевого самописца Boeing
ВМС Индонезии и совместная поисково-спасательная группа продолжили поиски памяти звукозаписывающего устройства (речевого самописца) рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik. В Индонезии пояснили, что сложности поиска памяти звукозаписывающего устройства заключается в её небольшом размере...
29 января 2021