Избиение солдата-срочника Андрея Сычева в Челябинске
Андрею Сычеву помогли устроиться на работу на телевидение (Челябинская обл.)
Андрей Сычев, пострадавший от дедовщины в Челябинском танковом училище, будет работать на телеканале. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 марта его сестра Марина Муфферт, бывшему курсанту помогли устроиться на должность видеомонтажера. С 23 марта он будет работать на дому, а сейчас Андрей...
20 марта 2009
Состояние находящегося в больнице Андрея Сычёва резко ухудшилось
Состояние здоровья бывшего рядового Андрея Сычёва, получившего увечья во время прохождения срочной службы в Челябинском танковом училище, ухудшилось. Он переведен в реанимацию в госпитале Екатеринбурга, сообщила в понедельник мама Андрея Галина. Сычёва 12 января 2009 года увезли в госпиталь для...
19 января 2009
Андрея Сычева госпитализировали с воспалением почки
Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины в 2006 году, госпитализировали в екатеринбургскую больницу с воспалением почки. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 13 января сам Андрей, в декабре его выписали из больницы, но в конце месяца его состояние ухудшилось. Лечение начнется только после...
13 января 2009
Кампания по сбору средств в помощь семье Андрея Сычева продолжается
Фонд "Право матери" продолжает сбор пожертвований в помощь семье солдата-срочника Андрея Сычева, ставшего инвалидом в результате издевательства "дедов" во время прохождения службы в Челябинском танковом училище. Как сообщила 20 февраля на брифинге в Москве председатель правления Фонда Вероника...
20 февраля 2007
Андрея Сычева перевели в другой госпиталь (Москва)
Рядового Андрея Сычева из Краснотурьинска, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, перевели из госпиталя им. Бурденко в другой армейский госпиталь в Москве. Курс лечения солдата закончился, и теперь ему нужна реабилитация. Вместе с ним в клинику "переехала" и мама Галина Павловна...
2 февраля 2007
На территории Челябинского танкового училища появятся жилые дома
Территория Челябинского танкового училища после его ликвидации будет отдана под жилую застройку. Об этом заявил сегодня, 22 января, на аппаратном совещании губернатор Челябинской области Петр Сумин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Губернатор дал поручение подготовить обращение в Министерство...
22 января 2007
Обзор важнейших событий 2006 года в Челябинской области
Дело Сычева стало одним из самых громких тем 2006 года не только в Челябинских СМИ, но и на федеральном уровне. Его актуальность подтверждает и тот факт, что дело искалеченного солдата Андрея Сычева занимает 2-3 место в рейтинге событий 2006 года, составленном Всероссийским Центром Исследования...
29 декабря 2006
Наиболее значимые события 2006 года в Башкирии по версии ИА REGNUM
В Башкирии, как и во всех регионах РФ, продводят итоги уходящего года. 2006 год в республике начался с народных волнений, напоминает корреспондент ИА REGNUM. 9 января в Уфе прошел митинг перед зданием башкирского отделения Пенсионного фонда в поддержку социальных интересов пенсионеров и малоимущих...
29 декабря 2006
Приговор по делу Сычева вступил в действие (Челябинск)
25 октября приговор по делу солдата Андрея Сычева вступил в законную силу. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Сычева Евгений Белов, 24 октября Челябинский гарнизонный суд зарегистрировал отказ от поданных кассационных жалоб по приговору Александра Сивякова, осужденного за...
25 октября 2006
Искалеченному в армии Андрею Сычеву предлагают работу
В настоящее время Андрей Сычев, искалеченный в новогоднюю ночь в Челябинском танковом училище, чувствует себя сейчас нормально. Он учится на программиста. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, защищавший интересы рядового в суде, Евгений Белов. По его словам, Андрей...
19 октября 2006
Приговор Александру Сивякову оставят без изменений - 4 года тюрьмы
Документы на отзыв жалоб Андрея Сычева уже готовы и в ближайшее время будут направлены в Екатеринбургский окружной суд. Такое заявление сегодня, 19 октября, сделал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Андрея Сычева Евгений Белов. Отзыв жалоб, по словам Белова, связан с договоренностями...
19 октября 2006
В деле Сычева поставлена точка: адвокаты отзывают жалобы
За издевательства над рядовым Андреем Сычевым Александру Сивякову остается отсидеть немногим более трех лет. Адвокаты смогли договориться, и поданные на вынесенный 26 сентября приговор кассационные жалобы отзывают, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, жалобы были поданы в начале октября...
19 октября 2006
Приговор по делу Сычева будет наконец-то обжалован (Челябинск)
10 октября адвокаты Андрея Сычева подготовили возражения на кассационную жалобу адвокатов Сивякова. Как сообщила 10 октября корреспонденту ИА REGNUM сестра Андрея Сычева Марины Муфферт, такое решение было принято из-за того, что обвинительная сторона хочет акцентировать свое внимание и внимание...
10 октября 2006
Кассационные жалобы по делу Сычева, возможно, отзовут (Челябинск)
9 октября ситуация с кассационными жалобами по делу рядового Андрея Сычева, искалеченному сослуживцами в Челябинском танковом училище наконец-то начала проясняться. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат семьи Сычевых Евгений Белов, 6 октября адвокат обвиняемого по этому делу Александра...
9 октября 2006
Решение о подаче кассационной жалобы на приговор по делу Сычева примут 9 октября (Челябинск)
Окончательное решение о подачи кассационной жалобы на приговор Челябинского гарнизонного военного суда по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами Челябинского танкового училища, его семья и адвокаты примут 9 октября. Как заявил 6 октября корреспонденту ИА REGNUM юрист семьи Евгений...
6 октября 2006
Курганский комитет солдатских матерей: "Произошедшее с Сычевым - это система, сложившаяся в армии"
На всем протяжении суда по делу Сычева в Челябинске четко прослеживалась позиция Министерства обороны РФ, скрыть истинные мотивы происшедшего, нескрываемое желание сделать все, чтобы тайное не стало явное, чтобы скрыть следы преступления. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила...
28 сентября 2006
Дезертирам, сбежавшим из части в Свердловской области, потребуется госпитализация
Дезертиры, сбежавшие из Еланского гарнизона Свердловской области, вернулись к месту службы. По сообщению ряда СМИ, состояние здоровья солдат вызывает опасение. Не исключено, что у них воспаление легких. Предполагается, что их поместят в госпиталь. Напомним, два призывника из Башкирии и Югры...
28 сентября 2006
Самарский правозащитник о деле Сычева: "Правосудие в значительной степени осуществилось"
"Несмотря на противодействие со стороны министерства обороны и военной номенклатуры, и, возможно, лоббированного судейского корпуса, приговор состоялся, он обвинительный", - заявил президент Самарского центра права Николай Гаврилов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ приговор по делу...
27 сентября 2006
Комитет солдатских матерей недоволен приговором по делу Сычева (Челябинск)
Отношение Комитета солдатских матерей Челябинской области к приговору суда по делу Сычева однозначно негативное. Такое заявление сделала 27 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Комитета солдатских матерей Людмила Зинченко. "Человека покалечили, "сломали" жизнь, а суд выносит...
27 сентября 2006
Председатель комитета защиты военнослужащих Башкирии: "Наказание обвиняемому по делу Сычева адекватно"
В комитете социальной защиты военнослужащих и членов их семей Башкирии считают наказание, к которому приговорен обвиняемый по делу рядового Сычева Александр Сивяков, справедливым. "Я не знаком с личностью обвиняемого, но преступление, которое он совершил очень серьезное, поэтому, думаю, что...
27 сентября 2006