Дело «секты Виссариона»
Новосибирский суд продлил арест руководителям «общины Виссариона»
Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей руководству «Церкви последнего завета» («общины Виссариона») Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Об этом говорится на сайте суда. «Продлён срок содержания под стражей в отношении Ведерникова В...
13 апреля 2021
Суд удовлетворил иск об изъятии лесного участка у «общины Виссариона»
Договор безвозмездного пользования лесным участком, заключённый между минлесхозом Красноярского края и Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета» («община Виссариона») расторгнут по суду. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе Арбитражного суда...
4 февраля 2021
Адвокаты «общины Виссариона» добиваются повторной экспертизы потерпевшим
Защитники руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» намерены обжаловать решение следствия об отказе в проведении потерпевшим по делу повторной судебно-психиатрической экспертизы. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале адвокатов. В начале ноября защитники...
30 ноября 2020
Суд продлил арест руководителям «общины Виссариона»
Центральный районный суд Новосибирска 20 ноября продлил срок содержания под стражей руководству «Церкви последнего завета» («общины Виссариона») Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. Срок содержания под стражей для них...
20 ноября 2020
Красноярский минлесхоз хочет забрать лесной участок у «общины Виссариона»
Минлесхоз Красноярского края требует расторгнуть в судебном порядке договор безвозмездного пользования лесным участком, заключённый с Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета» («община Виссариона»). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе Арбитражного суда...
5 ноября 2020
Суд по иску о ликвидации «Церкви последнего завета» отложен до декабря
В Красноярском крае суд перенёс рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации «Церкви последнего завета» на 14 декабря. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 26 октября в пресс-службе Красноярского краевого суда. Уточняется, что рассмотрение иска было отложено после рассмотрения ходатайства сторон...
26 октября 2020
Главу «общины Виссариона» перевели в институт Сербского для экспертизы
Главу «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) перевели из СИЗО в Институт имени Сербского. Как сообщили адвокаты обвиняемых по делу «секты Виссариона», остальные фигуранты пока остаются в Бутырском следственном изоляторе, передаёт РЕН ТВ. Напомним, ранее Торопа и других руководителей...
23 октября 2020
В Красноярском крае вновь прошли обыски в общине Виссариона
В общину виссарионовцев в Курагинском районе Красноярского края снова пришли силовики. По словам очевидца, силовики вошли в дом мужчины, который проходит по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности, передаёт телеканал «Енисей». За месяц до масштабных обысков в «Город Солнца» приезжала...
8 октября 2020
Суд оставил Виссариона под стражей
В Новосибирском областном суде сегодня, 7 октября, состоялась проверка постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу руководителю «Церкви последнего завета» Сергею Торопу (Виссариону). Об этом ИА REGNUM сообщили в суде. «Поводом к апелляционному рассмотрению явилась...
7 октября 2020
В Красноярском крае опровергли связи губернатора с сектантами
Правоохранительные органы собираются проверить возможные связи лидеров «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) с руководством Красноярского края. Сектанты построили в регионе десятки объектов, которые в том числе использовал губернатор края Александр Усс, передаёт «Коммерсантъ». По данным издания, в...
29 сентября 2020
При обысках в общине Виссариона под Красноярском обнаружили ружья и ножи
При обысках в «Церкви последнего завета» в Курагинском районе Красноярского края стажи порядка обнаружили оружие и дорогостоящие украшения. Об этом 23 сентября сообщил источник в правоохранительных органах. Читайте также: Лидеров секты Виссариона подозревают в насилии над последователями Собеседник...
23 сентября 2020
Суд в Новосибирске арестовал руководителей «Города Солнца» на два месяца
Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября на два месяца заключил под стражу руководителей религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета») в Красноярском крае Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, которых подозревают в создании религиозного...
23 сентября 2020
Лидеров секты Виссариона подозревают в насилии над последователями
Задержанным в ходе специальной операции в Курагинском районе Красноярского края основателю и главе религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета») Сергею Торопу (Виссариону), также его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову следственные органы намерены предъявить...
22 сентября 2020
В Красноярском крае прошло силовое задержание глав общины Виссариона
В Курагинском районе Красноярского края утром 22 сентября задержали основателя и главу религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета») Сергея Торопа (Виссариона). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает региональный портал Newslab.ru В результате...
22 сентября 2020